Iranul vine cu un nou acord de pace care ar putea rezolva criza petrolului. Ce propuneri a înaintat Teheranul de data aceasta

Înainte de ședința de urgență convocată de Donald Trump luni seara la Casa Albă, Iranul a prezentat mediatorilor regionali o nouă ofertă de a opri atacurile din strâmtoarea Ormuz în schimbul încetării complete a războiului și a ridicării blocadei americane.

Această propunere, prezentată de ministrul de externe Abbas Araghchi în timpul turneului său din Pakistan și Oman, este concepută pentru a debloca discuțiile de pace și a duce la amânarea discuțiilor despre programul nuclear al Iranului. În ciuda acestei propuneri, Washingtonul nu a oferit niciun răspuns.

SUA nu vrea să discute detaliile păcii în public

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Olivia Wales, a refuzat să comenteze propunerea, despre care a spus că oficialii americani nu vor să negocieze public detaliile acordului. Președintele Trump „va încheia doar un acord care pune poporul american pe primul loc, fără a permite niciodată Iranului să dețină o armă nucleară”, a declarat Wales.

SUA au impus o blocadă asupra porturilor iraniene la începutul acestei luni pentru a exercita presiuni asupra Teheranului din cauza închiderii de facto a Strâmtorii Ormuz. Discuțiile dintre cele două părți au eșuat la începutul acestei luni și nu au reușit să fie reluate în weekend. Cea mai recentă ofertă a Iranului prevede un plan de pace în trei etape, prima etapă impunând SUA și Israelului să pună capăt războiului împotriva Iranului și să ofere garanții că acesta nu va fi reluat, au declarat oficialii.

Iranul vrea ca Strâmtoarea Ormuz să fie sub controlul său

Iranul a propus ca mediatorii să rezolve apoi închiderea strâmtorii și să ajute la ajungerea la un acord pentru gestionarea căii navigabile critice, au declarat oficialii. Iranienii le-au spus mediatorilor că Teheranul își propune în continuare să aibă strâmtoarea sub controlul său și abia atunci va începe negocierile privind programul său nuclear și alte aspecte, cum ar fi finanțarea către intermediari din regiune, au spus oficialii.

Mediatorii regionali au recomandat ca Teheranul și Washingtonul să continue negocierile de la distanță până când ambele părți vor fi suficient de apropiate pentru a ajunge la o înțelegere, au declarat oficialii. Propunerea a fost relatată anterior de Axios.

Controlul Iranian asupra Strâmtorii Irmuz nu poate fi normalizat, spune Marco Rubio

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că SUA nu va permite Iranului să controleze Strâmtoarea Ormuz. „Nu putem normaliza și nici noi nu putem tolera că încearcă să normalizeze un sistem în care iranienii decid cine are dreptul să utilizeze o cale navigabilă internațională și cât trebuie să plătească pentru a o utiliza”, a spus Rubio într-un interviu acordat Fox News.

Aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu petrol a călătorit din Golful Persic prin strâmtoare înainte de începerea războiului.

