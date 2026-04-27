Alianța NATO, afectată de declarațiile lui Donald Trump, ia în considerare să anuleze summitul de anul acesta din Turcia

Țările NATO iau în considerare să pună capăt practicii summiturilor anuale, o decizie influențată în mare parte de relația tensionată a aliaților europeni cu președintele american Donald Trump. Această schimbare de ritm este văzută ca o modalitate de a evita confruntările publice care afectează imaginea alianței.

Șase surse diplomatice au declarat pentru Reuters că NATO dorește să evite „dramele” și tensiunile care au marcat recentele întâlniri, iar unele state membre propun ca summiturile să aibă loc o dată la doi ani.

Donald Trump a criticat dur în ultimul timp alianța NATO, pe care a numit-o „inutilă” sau „un tigru de hârtie”. Frustrările sale au fost legate în principal de refuzul țărilor membre de a sprijini operațiunile militare americane împotriva Iranului, dar și de cheltuielile reduse pentru apărare.

Cu toate că summitul de la Haga de anul trecut a fost prezentat ca un succes după ce țările membre au fost de acord să majoreze cheltuielile de apărare la 5% din PIB până în 2035, atmosfera a rămas fragilă. Următorul summit este planificat să aibă loc în Ankara, Turcia, pe 7 și 8 iunie anul acesta.

De-a lungul celor 77 de ani de existență a NATO, frecvența summiturilor a variat. În timpul Războiului Rece au fost organizate doar 8 summituri. Începând cu anul 2021, liderii țărilor alianței au început să organizeze anual întâlniri pe fondul războiului dintre Rusia și Ucraina.

Potrivit unui diplomat, următoarea întâlnire ar putea avea loc în toamna anului 2027, în Albania și se ia în considerare să nu se organizeze niciun summit în anul 2028 – anul alegerilor prezidențiale americane și ultimul an de mandat al lui Donald Trump. În ciuda tuturor scenariilor propuse de țările membre, ultimul cuvânt de spus îl are secretarul general, Mark Rutte.

