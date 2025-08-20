Parlamentul European contestă decizia Consiliului UE de aprobare a programului achizițiilor de ARMAMENT /„Problema este baza legală”

Parlamentul European a decis să acționeze în judecată Consiliul Uniunii Europene din cauza adoptării printr-o procedură specială a Fondului Uniunii Europene pentru apărare (SAFE), Legislativul european solicitând anularea aprobării instrumentului achizițiilor de armament.

”Parlamentul European a formulat astăzi o solicitare adresată Curții Europene de Justiție pentru anularea Regulamentului Fondului UE pentru Apărare”, a declarat un purtător de cuvânt al instituției pentru site-ul Euractiv.com.

Parlamentul European susține crearea Fondului UE pentru Apărare (SAFE), dar contestă excluderea din procesul decizional.

”Instrumentul are susținerea deplină a Parlamentului European, dar problema este baza legală, care subminează legitimitatea democratică”, a subliniat reprezentantul Parlamentului European.

Anterior, Parlamentul European anunța că intenționa să dea în judecată Comisia Europeană din cauza procedurii de aprobare a Fondului pentru Apărare (SAFE). Comisia Europeană a invocat Articolul 122 al Tratatului Uniunii Europene pentru crearea Programului SAFE. Articolul 122 permite aprobarea unui proiect doar prin votul Consiliului UE ”dacă sunt dificultăți în achiziționarea anumitor produse” sau dacă un stat membru este ”amenințat serios cu dificultăți severe cauzate de dezastre naturale sau situații excepționale”.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a argumentat că procedura decizională a fost corectă, ținând cont de faptul că ”Europa se confruntă cu o amenințare de securitate fără precedent”.

În cadrul Programului SAFE, Comisia Europeană va emite obligațiuni în valoare de 150 de miliarde de euro, iar apoi le va acorda credite statelor membre UE pentru investiții în apărare. Prin programul ”Disponibilitate 2030”, statele UE vor face investiții de sute de miliarde de euro pentru achiziții de echipamente militare, pentru a descuraja un atac al Rusiei.

