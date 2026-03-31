Partidul AfD din Germania se dezice de Trump după războiul cu Iran. Tino Chrupalla: „Nu este război pentru pace și libertate, este despre petrodolar”

Tino Chrupalla, co-președintele partidului național-conservator Alternativa pentru Germania, se decize de Trump în ultima declarație.

„Aceste războaie nu sunt despre pace și libertate. Sunt despre petrol și dolar. Autoritățile SUA au spus că Iran nu intenționa să atace și nu erau la un pas de fabricarea bombei nucleare. Deci, care este scopul războiului? Suntem împotriva implicării în afacerile interne ale altor state – pentru că vedem rezultatele: moarte, distrugere, energie mai scumpă, refugiați.  Nu ne vom implica în războaie străine. Vom sta departe de ele”.

Liderii UE avertizează: războiul din Iran ar putea cauza efecte similare cu cele ale pandemiei de COVID-19

Tensiuni între SUA și UE

Câteva state europene au restricționat zborurile aeronavelor militare ale SUA și lansarea de atacuri asupra Iranului de pe teritoriile lor.

Acestea sunt:

  • Elveția
  • Franța
  • Spania
  • Italia

Donald Trump și-a exprimat furia pe Truth Social împotriva statelor NATO care au refuzat să ajute SUA pe problema iraniană. Liderul de la Casa Albă a amenințat că nu va mai acorda ajutor statelor europene membre NATO.

El le-a transmis chiar și britanicilor să învețe să se „lupte singuri” [cu Rusia] și că dacă vor petrol, să se implice să redeschidă Strâmtoarea Ormuz sau să cumpere petrol de la SUA.

„Adună-ți curajul, mergi în strâmtoare și pur și simplu IA-L [petrolul]. Va trebui să începi să înveți cum să lupți pentru tine, SUA nu vor mai fi acolo să te ajute, așa cum nu ai fost acolo pentru noi”, a postat Trump.

Sursa Video/Foto: AfD

Autorul recomandă:Alice Weidel, lidera partidului naționalist AfD, salută scorul istoric obținut la alegeri și dorește colaboare cu CDU/CSU: Mâna noastră este întinsă

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Ambasadorul Rusiei în România acuză Bucureștiul că a intrat în confruntare directa cu Moscova. Ce spune despre grupul de luptă „Getica”
19:39
Ambasadorul Rusiei în România acuză Bucureștiul că a intrat în confruntare directa cu Moscova. Ce spune despre grupul de luptă „Getica”
CONTROVERSĂ Trump amenință că ține Strâmtoarea Ormuz închisă chiar și după terminarea războiului
19:17
Trump amenință că ține Strâmtoarea Ormuz închisă chiar și după terminarea războiului
ALERTĂ Tensiuni majore între Paris și Tel Aviv: Israelul suspendă toate achizițiile de armament din Franța
18:04
Tensiuni majore între Paris și Tel Aviv: Israelul suspendă toate achizițiile de armament din Franța
FLASH NEWS Regele Charles va face prima vizită de SUA la sfârșitul lunii aprilie. Ce spune Trump de anunțul vizitei monarhului britanic
17:39
Regele Charles va face prima vizită de SUA la sfârșitul lunii aprilie. Ce spune Trump de anunțul vizitei monarhului britanic
VIDEO Catastrofă ecologică în Republica Moldova: Mai multe lebede ar fi murit după poluarea masivă a Nistrului cu petrol din Ucraina
17:16
Catastrofă ecologică în Republica Moldova: Mai multe lebede ar fi murit după poluarea masivă a Nistrului cu petrol din Ucraina
TENSIUNI Premierul spaniol Pedro Sanchez denunță reintroducerea pedepsei cu moartea în Israel
17:16
Premierul spaniol Pedro Sanchez denunță reintroducerea pedepsei cu moartea în Israel
Mediafax
Percheziții DNA la Autoritatea Rutieră Română. În vizor, directorul general al instituției
Digi24
Marco Rubio, telegramă către toate ambasadele SUA să colaboreze cu unitatea de Operațiuni Psihologice a Pentagonului
Cancan.ro
Cum va fi vremea de Paște 2026. ANM anunță temperaturi anormale pentru aceasta perioadă
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Adevarul
Harta centurilor rutiere așteptate în România. Unde se construiesc cele mai spectaculoase variante ocolitoare
Mediafax
Nicușor Dan: România a recuperat decalajul față de UE și vizează aderarea la OCDE și zona euro
Click
Satul inedit unde poți primi o casă gratis. Care este singură cerință a proprietarilor: „Nu avem alte condiții”
Digi24
Rubio amenință că SUA şi-ar putea schimba poziţia faţă de NATO din cauza sprijinului limitat în Iran. „Ne vom ocupa de asta mai târziu”
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! Fugarul a fost prins! Poliția a făcut anunțul!
Ce se întâmplă doctore
Gabriela Cristea a dezvăluit cum a slăbit 30 de kg. Cu ce tehnici a reușit să scape prezentatoarea TV de kilogramele în plus
Ciao.ro
Cine este Aurel Frandeș, pădurarul erou care le-a salvat pe Rebeca și Melisa: 'Încă o noapte și nu supraviețuiau'
Promotor.ro
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe piața locală ce oferă GPL din fabrică
Descopera.ro
Imagini fără precedent cu planeta Saturn!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Descopera.ro
Singura imagine cunoscută cu o femeie romană luptând cu un animal sălbatic într-o arenă
EXCLUSIV Directorul TVR, Adriana Săftoiu a făcut cumparaturi cu cardul instituției de pe platforma lui Dragoș Patraru, înainte de a-l transfera la postul public. Săftoiu a mai comandat burgeri și mâncare vietnameza din bani publici. Gândul publica sumele 
20:07
Directorul TVR, Adriana Săftoiu a făcut cumparaturi cu cardul instituției de pe platforma lui Dragoș Patraru, înainte de a-l transfera la postul public. Săftoiu a mai comandat burgeri și mâncare vietnameza din bani publici. Gândul publica sumele 
ECONOMIE Greșeala pe care o faci atunci când mergi la supermarket. Ajungi să plătești mai mult decât necesar
19:59
Greșeala pe care o faci atunci când mergi la supermarket. Ajungi să plătești mai mult decât necesar
FLASH NEWS Wizz Air lansează 7 noi curse în sezonul de vară. Ce destinații au fost adăugate în oferta companiei
19:45
Wizz Air lansează 7 noi curse în sezonul de vară. Ce destinații au fost adăugate în oferta companiei
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 1 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ștefan Popescu
19:22
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 1 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ștefan Popescu
FLASH NEWS Guvernul a aprobat într-o ședință cu ordinea de zi la secret un memorandum pentru acordul Mercosur. Cine s-a opus
19:19
Guvernul a aprobat într-o ședință cu ordinea de zi la secret un memorandum pentru acordul Mercosur. Cine s-a opus
EXCLUSIV Pleacă premierul din funcție? Tăriceanu: Bolojan a făcut toată treaba murdară a guvernării
19:19
Pleacă premierul din funcție? Tăriceanu: Bolojan a făcut toată treaba murdară a guvernării

