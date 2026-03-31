Tino Chrupalla, co-președintele partidului național-conservator Alternativa pentru Germania, se decize de Trump în ultima declarație.

„Aceste războaie nu sunt despre pace și libertate. Sunt despre petrol și dolar. Autoritățile SUA au spus că Iran nu intenționa să atace și nu erau la un pas de fabricarea bombei nucleare. Deci, care este scopul războiului? Suntem împotriva implicării în afacerile interne ale altor state – pentru că vedem rezultatele: moarte, distrugere, energie mai scumpă, refugiați. Nu ne vom implica în războaie străine. Vom sta departe de ele”.

Tensiuni între SUA și UE

Câteva state europene au restricționat zborurile aeronavelor militare ale SUA și lansarea de atacuri asupra Iranului de pe teritoriile lor.

Acestea sunt:

Elveția

Franța

Spania

Italia

Donald Trump și-a exprimat furia pe Truth Social împotriva statelor NATO care au refuzat să ajute SUA pe problema iraniană. Liderul de la Casa Albă a amenințat că nu va mai acorda ajutor statelor europene membre NATO.

El le-a transmis chiar și britanicilor să învețe să se „lupte singuri” [cu Rusia] și că dacă vor petrol, să se implice să redeschidă Strâmtoarea Ormuz sau să cumpere petrol de la SUA.

„Adună-ți curajul, mergi în strâmtoare și pur și simplu IA-L [petrolul]. Va trebui să începi să înveți cum să lupți pentru tine, SUA nu vor mai fi acolo să te ajute, așa cum nu ai fost acolo pentru noi”, a postat Trump.

