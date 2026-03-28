Procesiunea de Duminica Floriilor din Ierusalim a fost anulată din cauza războiului cu Iran. Cardinalul a făcut apel la rugăciune pentru pace

Duminica Floriilor în ritul catolic pică în acest an pe 29 martie. Din păcate  pentru pelerinii creștini care voiau să se deplaseze la Ierusalim cu ocazia acestei sărbători, o ceremonie tradițională desfășurată anual a fost anulată.   Cardinalul Pierbattista Pizzaballa, Patriarhul Latin al Ierusalimului, a anunțat că procesiunea tradițională de Duminica Floriilor nu se mai ține.

Potrivit anunțului, Patriarhia Latină de la Ierusalim a anulat procesiunea de la Muntele Măslinilor la Ierusalim, traseul parcurs de Mântuitorul Iisus Cristos în ultima sa Duminică  înainte de a fi răstignit.

„Duminica Floriilor este anulată” la Ierusalim din cauza atacurilor iraniene

Patriarhia a explicat într-o declarație că războiul cu Iran este motivul anulării ceremoniilor de dinainte de Paște

„Restricțiile impuse de conflict și de evenimentele din ultimele zile nu sunt de bun august pentru o îmbunătățire iminentă”, a declarat cardinalul.

„Într-un dialog constant cu autoritățile competente, împreună cu bisericile creștine, evaluăm modalitățile prin care am putea celebra Învierea Mântuitorului în bisericile noastre”, a adăugat acesta.

Cardinalul a spus că slujbele de liturghie vor avea loc în format obișnuit, potrivit Vatican News.

În declarația cardinalului este menționeat că nu se vor putea efectua și alte ceremonii din Săptămâna Patimilor.

„Din cauza Rrăzboiului, anul acesta nu putem participa la pelerinajul tradițional din Postul Paștelui la Ierusalim, nici la ceremoniile solmene de la Sfântul Mormânt și în alte Locuri Sfinte”.

Rugăciune pentru PACE

Carindalul a citat vorbele lui Cristos din Capitolul 18, Evanghelia lui Luca:

„Rugați-vă neîncetat și nu vă lăsați”.

Acesta i-a invitat pe creștinii din întreaga lume să se roage  alături de familiile și comunitățile lor pentru pace, dar mai ales, pentru oamenii care suferă din cauza războiului.

„Vom face acest lucru cu inimi smerite, siguri că rugăciunea noastră, chiar și atunci când suntem la distanță, să se inspire din puterea iubirii lui Dumnezeu, care ne unește într-un spirit de speranță și încredere. Dorim pace, în primul rând, pentru inimile noastre tulburate. Numai o rugăciune o poate da”, a îndemnat cardinalul.

Sursa Foto: Profimedia/Mediafax Foto/ Latin Patriarchate of Jerusalem (Facebook)

