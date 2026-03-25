Pedro Sánchez, mesaj dur pentru Statele Unite: „Războiul împotriva Iranului este absurd, ilegal și destabilizează lumea”

Premierul spaniol Pedro Sánchez a susținut miercuri un discurs în fața Camerei Deputaților din Spania în care a criticat operațiunea Statelor Unite și a Israelului împotriva Iranului. Acest conflict declanșat în Iran nu este decât un „război absurd și ilegal” care a dus la destabilizarea Orientului Mijlociu, a spus Sánchez.

Sánchez a avertizat că situația actuală este „mult mai gravă” decât invazia Irakului din 2003 și are un impact mult mai amplu asupra stabilității globale. De asemenea, premierul spaniol susține că acțiunile lui Donald Trump au expus țările din Golf la riscuri majore și au reaprins conflicte din Irak și Liban. Mai mult, acest război împotriva Iranului a dus indirect și la consolidarea poziției lui Vladimir Putin, deoarece Rusia este singura care beneficiază acum de creșterea prețurilor la combustibili.

„Ce au realizat promotorii acestui război ilegal? În primul rând, au subminat dreptul internațional, au destabilizat Orientul Mijlociu, au reaprins conflictele din Irak și Liban, au îngropat Gaza sub dărâmături, sub dărâmăturile uitării și indiferenței. Au adus insecuritate în țările din Golf care până acum mai puțin de o lună erau în siguranță, au încurajat programele nucleare din Pakistan și Coreea de Nord și i-au oferit lui Vladimir Putin peste 8 miliarde de euro pentru a-și finanța războiul și invazia din Ucraina, datorită creșterii prețurilor la combustibili și ridicării sancțiunilor, tot de către administrația americană”, a spus Pedro Sánchez în cadrul discursului său din Camera Deputaților.

