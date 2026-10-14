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Ce anunță Kremlinul despre propunerea lui Trump pentru un armistițiu energetic între Ucraina și Rusia. Zelenski a acuzat Moscova de „un dispreț fără precedent față de SUA“ după ultimele atacuri

Melania Agiu
Ce anunță Kremlinul despre propunerea lui Trump pentru un armistițiu energetic între Ucraina și Rusia. Zelenski a acuzat Moscova de „un dispreț fără precedent față de SUA“ după ultimele atacuri
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Foto – Profimedia Images
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Kremlinul a declarat, miercuri, că președintele SUA, Donald Trump, nu a precizat exact ce ar trebui să cuprindă armistițiul energetic dintre Ucraina și Rusia. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a fost întrebat, miercuri, în cadrul unei întâlniri cu presa, dacă atacurile rusești asupra instalațiilor energetice din Ucraina înseamnă că Moscova este „nemulțumită“ de declarația lui Trump privind un armistițiu în domeniul energetic. El a răspuns că declarația nu a fost concretă.

Sursa: Profimedia

„Lucrările în această privință continuă”, a spus el.

În noaptea de 13 spre 14 octombrie, Rusia a atacat Ucraina cu 39 de rachete balistice și 128 de drone, vizând în principal Kievul și regiunile Kiev și Harkiv. Forțele ucrainene de apărare aeriană au doborât sau au blocat patru rachete și 115 drone.

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Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Rusia a dat dovadă de un dispreț fără precedent față de Statele Unite prin lansarea, în noaptea de 13 spre 14 octombrie, a unui atac cu rachete balistice asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.

„Atacul a fost absolut deliberat și demonstrativ prin amploarea sa – Rusia nu a mai manifestat niciodată un asemenea dispreț ostentativ față de America. Rusia nu consideră puternice declarațiile președintelui american”, a declarat Zelenski.

În ceea ce privește faptul că SpaceX a restricționat brusc funcționarea Starlink în Ucraina, Peskov a afirmat că Moscova nu are informații despre acest lucru.

„Nu, în afară de ceea ce am citit în mass-media pe acest subiect, nu avem alte informații. Dar, în general, ar fi mai bine dacă astfel de tehnologii avansate, ca Starlink, nu ar fi folosite în scopuri militare”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Acesta a mai precizat că țările europene, spre deosebire de Statele Unite, care caută o soluție pașnică pentru soluționarea conflictului, fac tot ce le stă în putință pentru a prelungi ostilitățile din Ucraina.

„Europenii adoptă o abordare diferită: fac tot ce le stă în putință pentru a se asigura că acest război continuă”, a spus el.

„Este posibil ca europenii să saboteze [un acord în Ucraina]”, a adăugat el.

Întâlnirea dintre Putin și Trump la summitul APEC din noiembrie, din China, nu este încă stabilită, însă organizarea ei va fi discutată, dacă ambii lideri vor fi prezenți, a mai declarat Peskov.

„Există o dorință generală ca o astfel de întâlnire să aibă loc. Dar, deocamdată, nu știm în ce măsură programele celor doi lideri se vor alinia”, a adăugat el.

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