„Peștele de la cap se împute”. Susținătorii lui Orban iau peste picior UE după scandalurile de corupție

La numai o zi după ce Bruxelles-ul a fost zguduit de un scandal politic, care a inclus arestarea a două personalități importante într-o anchetă de corupție, mai mulți participanți la conferința „Bătălia pentru Sufletul Europei” declară că a sosit momentul potrivit pentru „a canaliza furia publică față de sistem“, relatează Politico.

Battle for the Soul of Europe sau „Bătălia pentru Sufletul Europei” este găzduită de MCC Bruxelles (Mathias Corvinus Collegium Bruxelles – un grup de experți cu legături strânse cu prim-ministrul ungar Viktor Orbán n.r.) și reunește înalți oficiali din Budapesta, politicieni, activiști și comentatori de dreapta de pe întreg continentul.

Unul dintre ei este chiar Balázs Orbán, directorul politic al biroului prim-ministrului ungar. Acesta a transmis, într-un interviu acordat Politico, că cel mai recent scandal de corupție din UE este „un alt semnal al standardelor duble” ale Bruxellesului.

„O elită tehnocrată coruptă gestionează în mod defectuos procedurile. Acest element este foarte puternic și destul de vizibil pentru alegătorii europeni, dacă discutați cu americanii… asta este ceea ce ei văd în Europa.”, a spus Balázs Orbán.

Reamintim că prim-ministrul Viktor Orbán a criticat în repetate rânduri „elitele UE”, numindu-le deconectate și a încercat să le învinovățească pentru înghețarea finanțării propriei țări din cauza „regresului“ în ceea ce privește democrația și statul de drept.

„Peștele de la cap se împute”

Conferința Battle for the Soul of Europe, care s-a desfășurat în zilele de 3 și 4 decembrie, are loc la doi pași de Cartierul UE din Bruxelles.

În cadrul acesteia, politicianul polonez Ryszard Legutko, co-președinte al grupului de dreapta Conservatori și Reformiști Europeni, a atacat-o pe președinta Comisiei, Ursula von der Leyen.

„Peștele de la cap se împute”, a subliniat el.

La rându său, John O’Brien, unul dintre organizatorii conferinței, care a început miercuri, a declarat că „acum câțiva ani, oamenii se temeau să spună unele dintre aceste lucruri despre imigrație, să își exprime îngrijorarea cu privire la extremismul de mediu, să vorbească despre proasta gestionare a economiilor… acum, oamenii își găsesc cu adevărat vocea”.

„În ultimii ani s-a demonstrat, de nenumărate ori, că Europa este murdară și trebuie curățată”, a spus O’Brien.

Scandal de corupție la Bruxelles

Cel mai recent scandal de corupție din UE – arestarea de marți a fostului vicepreședinte al Comisiei, Federica Mogherini, și a înaltului oficial diplomatic Stefano Sannino, în cadrul unei anchete de fraudă – le-a oferit politicienilor prezenți la conferință o mulțime de argumente.

Într-o dezbatere care urmează să aibă loc joi, eurodeputatul francez Thierry Mariani și comentatorul politic britanic Matthew Goodwin vor ataca ceea ce ei au numit o „rețea formată din funcționari publici, ONG-uri și instituții capturate”.

Alice Cordier, activistă franceză, a declarat că „problema corupției este una importantă”. Scandalurile, a spus ea, amplifică furia publică, care până acum s-a concentrat în mare parte pe consecințele migrației.

Balasz Orbán, însă, s-a arătat sceptic că scandalul de la Bruxelles ar putea schimba regulile alegerilor naționale, inclusiv lupta dificilă pentru realegerea propriului său șef de anul viitor.

„Sincer”, a spus el, acuzația de corupție internă „nu este o mare surpriză pentru mine, așa că nu adaugă prea multe”.

Însă, potrivit lui Daniel Freund, un europarlamentar din partea Verzilor germani, extrema dreaptă nu este „în nicio măsură” să susțină în mod credibil cauza anticorupției.

„Ei sunt problema, nu soluția”, a spus Freund, adăugând că grupul de extremă dreapta Patrioți (din Parlamentul European, din care face parte și partidul Fidesz al lui Orbán) a votat împotriva „aproape oricărei măsuri care ar consolida lupta împotriva corupției”.

Deocamdată, conducerea UE a fost extrem de discretă în ceea ce privește ancheta privind frauda de la Bruxelles. Acest lucru îi îngrijorează pe unii: „Credibilitatea instituțiilor noastre este în joc”, a declarat Manon Aubry, co-președinta grupului Stânga din Parlamentul European.

