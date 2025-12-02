Prima pagină » Știri externe » Viktor Orban urcă fulminant în sondaje. Presa maghiară spune că măsurile sociale anunțate de guvern dau roade

Ruxandra Radulescu
02 dec. 2025, 16:23, Știri externe
Partidul Fidesz, condus de Viktor Orban, recuperează teren în fața noului rival din opoziție, Tisza, în contextul alegerilor parlamentare din aprilie 2026. Un sondaj recent realizat de Centrul de Cercetare 21, partidul premierului Ungariei a început să recupereze diferența față de adversarii conservatori, transmite Magyar Nemzet.

Potrivit sondajului, partidul lui Viktor Orban este susținut de 40% dintre alegători, în timp ce  Tisza este preferat de 47% din electorat. Față de luna octombrie, când diferența era de 10%, avansul opoziției s-a redus vizibil.

Orban, în vârstă de 62 de ani, ocupă funcția de prim-ministru al Ungariei din 2010 (fiind reales în 2014, 2018 și 2022), după ce a deținut aceeași funcție și între 1998 și 2002.

Înaintea următoarelor alegeri din Ungaria, din aprilie 2026, premierul maghiar pare să se confrunte cu câteva obstacole. Comunitatea LGBTQ a devenit unul dintre ele, după ce partidul său, Fidesz, a aprobat o nouă lege care vizează interzicerea desfășurării celebrelor parade „Pride“.

Și apropierea constantă față de Moscova reprezintă un obstacol pe scena politică europeană, la fel și respingere pactului UE privind migrația.Din perspectiva altora, abordarea sa diferită este considerată un act de curaj și tărie de caracter.

Orban a ajuns să atragă „admiratori“ din întreaga lume. Inclusiv vicepreședintele Statelor Unite, J.D. Vance și prim-ministrul georgian Irakli Kobakhidze se află printre ei, iar președintele Donald Trump l-a numit pe Orban „inteligent” și „o persoană dură”.

