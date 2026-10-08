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Premierul Ungariei, Peter Magyar, interogat de Biroul Parchetului Central de Investigații. De ce este acuzat

Premierul Ungariei, Peter Magyar, interogat de Biroul Parchetului Central de Investigații. De ce este acuzat
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Premierul Ungariei, Peter Magyar, a fost audiat miercuri seară de procurori, după ce Parlamentul i-a ridicat imunitatea la solicitarea Parchetului. Prim-ministrul a relatat într-o postare pe pagina sa de socializare că s-a prezentat la sediul autorităților la o oră prestabilită cu privire la evenimentele din 21 iunie 2024.

„În această seară, la o oră prestabilită, Parchetul Central de Investigații a audiat cazul în 21 iunie 2024. Am făcut o scurtă declarație, nu am recunoscut crima comisă. Voi oferi actualizări cu privire la orice evoluție ulterioară”, a relatat premierul Peter Magyar pe Facebook.

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Ce s-ar fi întâmplat în clubul de noapte

Parlamentul Ungariei a aprobat recent ridicarea imunității pentru trei parlamentari, printre care și premierul Peter Magyar, la solicitarea procurorilor. Parchetul îl anchetează în acest caz pentru suspiciunea de furt minor.

Potrivit autorităților, în iunie 2024, cu aproape doi ani înainte ca partidul său să câștige alegerile, în urma cărora fostul prim-ministru Viktor Orbán a fost înlăturat de la putere, acesta ar fi luat telefonul mobil al unui bărbat în timpul unei altercații într-un club de noapte și l-ar fi aruncat în Dunăre.

Relații tensionate între prim-ministrul maghiar și autoritățile de la Budapesta

Relația dintre prim-ministru și parchet a fost marcată de conflicte deschise în ultima vreme pe parcursul mai multor cazuri.

La începutul lunii octombrie, Parchetul Central a preluat ancheta privind cazul convoiului de aur care implica transportatori de bani ucraineni, după ce autoritățile maghiare au tras la răspundere autoritatea pentru neluarea măsurilor suplimentare și neefectuarea interogatoriilor. Parchetul a răspuns invocând amenințări și presiuni politice.

La sfârșitul lunii septembrie, maghiarul a acuzat fostele partide de guvernământ din parlament că adăpostesc în prezent un infractor , argumentând că acestea împiedică autoritățile să ia măsuri împotriva lui Balázs Hankó, suspectat de corupție în valoare de 17 miliarde de forinți .

Într-o declarație anterioară, politicianul a descris procedurile oficiale împotriva sa ca o tentativă de asasinat politic.

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