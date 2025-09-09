Prima pagină » Știri externe » Le Monde: François Bayrou, nouă luni de CRIZE la Matignon /Premierul Franței a fost demis din cauza unei teme care nu este prioritară pentru Macron

09 sept. 2025, 07:30, Știri externe
Premierul Franței, François Bayrou, a fost demis luni seară de Parlament din cauza asumării răspunderii pentru remedierea problemelor finanțelor publice, o temă care nici măcar nu este prioritară pentru președintele Emmanuel Macron, comentează cotidianul Le Monde.

În decembrie 2024, François Bayrou traversa cu nonșalanță curtea Guvernului Franței, pentru a prelua puterea de la Michel Barnier. Bayrou, un politician de centru, aspira de șapte ani la postul de prim-ministru, deși la Palatul Elysée a încercat de trei ori să acceadă fără succes.

”Știu că dificultățile sunt mai mari decât șansele de succes. Nu știu nimic despre problemele cât Vârful Himalaya, dar trebuie să încerc”, afirma François Bayrou alături de Michel Barnier, demis și el de Adunarea Națională în decembrie 2024.

”Al patrulea premier numit de președintele Emmanuel Macron începând din 2022, demis luni prin votul Adunării Naționale, nu a beneficiat de niciun statut de grație. La doar trei zile după numirea în funcție, deplasarea sa la Pau en Falcon pentru a prezida ședința Consiliului Municipal al orașului, unde intenționa să rămână primar, a declanșat prima polemică a guvernării sale. În ianuarie, după multe negocieri, grupul socialist nu a votat moțiunea de cenzură (…), dar Bayrou a acceptat redeschiderea discuțiilor pe tema reformei pensiilor. (…) Ulterior, au apărut polemici pe tema imigrației, ceea ce a relansat partidul Mobilizarea Națională”, notează Nathalie Segaunes, într-un editorial publicat în cotidianul Le Monde.

Afacerea ”Bétharram”

În februarie, a izbucnit afacerea ”Bétharram”. Grupul Mediapart a dezvăluit că premierul Franței intervenise în 1996 la un judecător de instrucție pentru a lua apărarea Școlii ”Notre-Dame-de-Bétharram” și a părintelui Silviet-Carricart, fost director al unității de învățământ, inculpat pentru viol și agresiuni seuale asupra minorilor. Premierul Bayrou a negat că ar fi avut cunoștință de agresiuni sexuale la acea școală privată. Adunarea Națională a creat o comisie de anchetă, iar François Bayrou este vizat de o plângere privind nedenunțarea delictelor.

Tensiuni cu Macron, care nici măcar nu are prioritarea relansării finanțelor publice

Declarațiile lui Bayrou au fost permanent aproximative, iar relațiile cu șeful statului au fost tensionate. Macron nu a ezitat să îl contrazică public pe prim-ministru, în special când a propus referendumul pe tema reformei pensiilor, când a avertizat Guvernul algerian și când a reintrodus insecticide care erau interzise.

”Începând din mai, premierul Bayrou propunea organizarea unui referendum asupra finanțelor publice. Era o piatră în grădina președintelui Republicii, singurul abilitat să convoace referendumuri. Și este adevărat că Macron nu a avut niciodată ca prioritate remedierea situației finanțelor publice. În iulie, Bayrou a prezentat un plan riguros de redresare a finanțelor publice, pe care l-a catalogat drept «momentul adevărului»”, subliniază editorialistul Nathalie Segaunes.

François Bayrou și-a petrecut vara la Matignon, dar nu a purtat deloc negocieri cu Partidul Socialist (stânga) sau cu formațiunea Mobilizarea Națională (RN, extremă-dreapta). La 74 de ani, oare François Bayrou va începe marți o nouă aventură de traversare a deșertului? Președintele Mișcării Democrate (MoDem), care așteaptă al doilea proces în cazul asistenților eurodeputaților, dă asigurări că ”aventurile” sale politice nu s-au încheiat, deși refuză orice plan care ar favoriza o nouă candidatură pentru Palatul Elysée.

Foto: Profimedia

