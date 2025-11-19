Portretul realizat de Gustav Klimt a fost vândut cu 236 milioane $. „Elisabeth Lederer” a devenit al 2-lea cel mai scump tablou vândut la o licitație

Portretul luxuriant al Elisabetei Lederer, o femeie austriacă de etnie evreiască evidențiată pentru părul brunet și ochii negri de o profunzime nemaiîntâlnită, îmbrăcată într-o robă albă specifică Chinei Imperiale, tocmai a devenit al doilea cel mai costisitor tablou vândut vreodată la o licitație.

Pictura realizată în 1916 de austriacul Gustav Klimt, cu doi ani înainte să moară, a fost furată de naziști în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. A scăpat ca prin minune dintr-un incendiu izbucnit la un castel german în care fusese depozitată. Vânzarea picturii a fost punctul culminant al licitației organizată de Sotheby’s din seara trecută.

„Elisabeth Lederer” a devenit al doilea cel mai scump tablou din lume

Prețul cu care s-a vândut pictura din timpul Primului Război Mondial a fost „un moment definitoriu pentru piața artei aflată în declin”, relatează New York Times. A fost depășită estimarea de 150 de milioane de dolari după mai mult de 19 minute de la începerea licitației.

Patrick Drahi, proprietarul casei de licitații, spune că numărul persoanelor care au licitat pentru pictură a fost mare. Directorul executiv al companiei Sotheby’s, Charles Stewart, și-a mușcat buza când a auzit că pictura a ajuns la prețul de 170 de milioane de dolari. Iar când tabloul a depășit pragul de 200 de milioane de dolari, toți participanții din sală au aplaudat. Chiar și agenții de securitate din fața sălii de vânzări au râs.

Povestea din spatele picturii

Pictată între 1914 și 1916, tabloul ilustrează o tânără de 20 de ani cu obrajii roșii, purtând o robă imperială chinezească. Tabloul a stat 40 de ani în apartamentul lui Lauder de pe Fifth Avenue. „Portretul Elisabethei Lederer” a depășit recordul anterior: de 108 milioane de dolari, în 2023.

Fratele lui Lauder, Ronald, a plătit 135 de milioane de dolari într-o licitație privată în 2006 pentru „Portretul lui Adele Bloch-Bauer I”, cunoscut sub numele de „Femeia în aur”. Aceasta ar valora aproximativ 217,5 milioane de dolari astăzi, după inflația de azi.

Vânzarea de marți a venit cu mize mari pentru Sotheby’s, care a fost de acord să plătească moștenitorilor lui Lauder un minim pentru toate cele 54 de lucrări din colecție pentru a câștiga lotul, inclusiv două peisaje de Klimt. (Aproximativ jumătate din colecția Lauder a fost vândută marți seară, iar lucrările suplimentare vor fi licitate miercuri dimineață.) Portretul lui Lederer realizat de Klimt a reprezentat mai mult de o treime din valoarea t

„Salvador Mundi” al lui Leonardo da Vinci, cel mai scump tablou din lume

Cea mai scumpă operă de artă vândută la licitație a fost pictura „Salvator Mundi” de Leonardo da Vinci, vândută la prețul de 450,3 milioane de dolari în timpul unei licitații Christie’s din 2017.

Sursa Foto: Sotheby’s

