Planul de reînarmare al Germaniei nu include achiziții din SUA. Motivul pentru care Berlinul renunță la sprijinul aliaților de la Washington

Germania vrea să investească în industria europeană de apărare, astfel că din bugetul alocat de peste 80 de miliarde de euro, nu va achiziționa foarte multe arme din Statele Unite.

Potrivit Politico, planul de reînarmare conturat de Berlin exclude aliatul tradițional al țării și cel mai mare furnizor global de arme, SUA, din ecuația achizițiilor. Oficialii germani consideră că prin sprijinirea industriei europene de apărare, beneficiile vor fi mult mai mari.

Noul plan de achiziții militare al Germaniei se concentrează pe furnizori europeni, în detrimentul partenerilor americani. Cu toate acestea, din bugetul total alocat de 83 de miliarde de euro, doar 8% va merge înspre achizițiile de armament american.

În ciuda presiunilor exercitate asupra țărilor europene și amenințărilor repetate, decizia Berlinului reprezintă o lovitură puternică pentru administrația Trump, care se baza pe comerțul cu arme.

În total, 154 de achiziții majore în domeniul apărării vor fi efectuate între septembrie 2025 și decembrie 2026.

