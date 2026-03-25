Prima pagină » Știri externe » Trump spune că vorbește cu oamenii potriviți din Iran: „Ei vor foarte mult să încheie un acord”. Reacția armatei iraniene: „Negociați cu voi înșivă”

Trump spune că vorbește cu oamenii potriviți din Iran: „Ei vor foarte mult să încheie un acord”. Reacția armatei iraniene: „Negociați cu voi înșivă”

Mihai Tănase
Trump spune că vorbește cu oamenii potriviți din Iran: „Ei vor foarte mult să încheie un acord”. Reacția armatei iraniene: „Negociați cu voi înșivă” Galerie Foto 1

Președintele Donald Trump susține că războiul cu Iranul se apropie de final și că negocierile cu „oamenii potriviți” sunt în curs. În schimb, Teheranul respinge afirmațiile și ridiculizează ideea unui „acord iminent de pace cu SUA”, pe fondul unor tensiuni încă extrem ridicate în Orientul Mijlociu.

Președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite sunt aproape de un acord cu Iranul, susținând că discuțiile sunt purtate cu „oamenii potriviți” și că Teheranul își dorește foarte mult încheierea conflictului.

„Avem, apropo, un succes extraordinar, după cum știți, în Iran. Am avut unul în Venezuela, iar acum avem unul în Iran. Nu mai au nicio marină. Nu mai au nicio forță aeriană. Nu mai au echipamente antiaeriene, nu mai au radare, nu mai au lideri. Toți liderii au dispărut.

Nimeni nu știe cu cine să vorbească. Dar, de fapt, vorbim cu oamenii potriviți, iar aceștia doresc foarte mult să încheie un acord. Nici nu vă imaginați cât de mult doresc să încheie un acord, iar noi vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat Donald Trump într-un video publicat pe Facebook de Departamentul de Stat al Statelor Unite.

Sursa video – Facebook/U.S. Department of State

Declarațiile liderului de la Casa Albă vin într-un context în care acesta a afirmat în repetate rânduri că negocierile sunt „productive”, deși oficialii iranieni neagă existența unor discuții directe .

Iranul reacționează dur: „Negociați cu voi înșivă”

Afirmațiile lui Donald Trump au fost întâmpinate cu ironie de către armata iraniană. Locotenent-colonelul Ebrahim Zolfaghari, purtător de cuvânt militar, a respins ideea unor negocieri reale și a criticat poziția Washingtonului.

„Puterea strategică despre care obișnuiați să vorbiți s-a transformat într-un eșec strategic. Cel care pretinde că este o superputere globală ar fi ieșit deja din această încurcătură dacă ar fi putut. Conflictele voastre interne au ajuns la un punct în care negociați cu voi înșivă”, a spus acesta.

Potrivit mai multor surse internaționale, Iranul continuă să nege orice dialog direct cu Statele Unite, în timp ce contactele existente ar avea loc doar prin intermediari precum Pakistan, Turcia sau Egipt .

Teheranul vrea alți interlocutori: JD Vance, preferat în locul lui Steve Witkoff sau Jared Kushner

În paralel, Iranul transmite că ar fi dispus să negocieze, însă nu cu actualii emisari ai administrației americane. Surse regionale susțin că oficialii iranieni nu doresc reluarea discuțiilor cu trimisul special Steve Witkoff sau cu Jared Kushner, preferând un dialog direct cu vicepreședintele JD Vance.

„Percepția este că Vance ar fi hotărât să pună capăt conflictului”, a declarat una dintre surse.

Totuși, diplomații subliniază că decizia finală privind echipa de negociere aparține administrației americane, iar Iranul va trebui să accepte interlocutorii desemnați.

„Indiferent pe cine decide administrația să trimită, iranienii vor trebui să se descurce cu acea persoană, dar asta nu înseamnă că nu au o preferință”, a spus o altă sursă.

Casa Albă a confirmat că mai mulți oficiali, inclusiv JD Vance, Marco Rubio, Steve Witkoff și Jared Kushner, vor fi implicați în eventualele negocieri.

Recomandarea autorului:

Trump susține că războiul cu Iranul „este deja câștigat”: „Nu mai au marină, nici forțe aeriene, nimic!”. Teheranul cere negocieri cu Vance și Rubio

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Atac rusesc cu aproape 1.000 de drone și rachete asupra Ucrainei în 24 de ore. Cel puțin 7 morți, 50 de răniți și distrugeri în mai multe regiuni
10:08
Atac rusesc cu aproape 1.000 de drone și rachete asupra Ucrainei în 24 de ore. Cel puțin 7 morți, 50 de răniți și distrugeri în mai multe regiuni
CONTROVERSĂ „Mr. Nobody Against Putin”, pro și contra. O analiză filmată a propagandei de la Kremlin. „Nedreptatea se poate întâmpla oriunde”/ „A avut norocul să părăsească Rusia la timp”
10:00
„Mr. Nobody Against Putin”, pro și contra. O analiză filmată a propagandei de la Kremlin. „Nedreptatea se poate întâmpla oriunde”/ „A avut norocul să părăsească Rusia la timp”
ENERGIE Moldova a decretat stare de urgență în sectorul energetic pentru 60 de zile
09:59
Moldova a decretat stare de urgență în sectorul energetic pentru 60 de zile
EXTERNE Iranul deschide Strâmtoarea Ormuz, dar nu pentru toată lumea. Ce nave au primit interzis
09:13
Iranul deschide Strâmtoarea Ormuz, dar nu pentru toată lumea. Ce nave au primit interzis
CONTROVERSĂ Trump susține că războiul cu Iranul „este deja câștigat”: „Nu mai au marină, nici forțe aeriene, nimic!”. Teheranul cere negocieri cu Vance și Rubio
08:40
Trump susține că războiul cu Iranul „este deja câștigat”: „Nu mai au marină, nici forțe aeriene, nimic!”. Teheranul cere negocieri cu Vance și Rubio
APĂRARE Mutare surpriză pentru un gigant auto german. Volkswagen negociază intrarea în industria de apărare. Ar putea produce componente pentru Iron Dome
08:12
Mutare surpriză pentru un gigant auto german. Volkswagen negociază intrarea în industria de apărare. Ar putea produce componente pentru Iron Dome
SPORT A jucat la Dinamo și Rapid, dar a negociat cu Gigi Becali să preia FCSB. „Am discutat 4 ore!”
10:38
A jucat la Dinamo și Rapid, dar a negociat cu Gigi Becali să preia FCSB. „Am discutat 4 ore!”
Gândul de Vreme În ce zone din țară se încălzește azi și unde revine bruma. Când încep ploile, ninsorile și rafalele de vânt. Prognoză de la ANM, exclusiv pentru Gândul
10:37
În ce zone din țară se încălzește azi și unde revine bruma. Când încep ploile, ninsorile și rafalele de vânt. Prognoză de la ANM, exclusiv pentru Gândul
IMOBILIARE Comuna unde un teren forestier se vinde cu 3 €/m², acum, în martie 2026. Ce suprafață are: „Oportunitate rară”
10:36
Comuna unde un teren forestier se vinde cu 3 €/m², acum, în martie 2026. Ce suprafață are: „Oportunitate rară”
FLASH NEWS PSD pune presiune pe Guvernul Bolojan pentru tăierea accizelor la carburanți: „Este prea târziu și prea puțin!”
10:26
PSD pune presiune pe Guvernul Bolojan pentru tăierea accizelor la carburanți: „Este prea târziu și prea puțin!”
FLASH NEWS Sindicatele boicotează întâlnirea de la Guvern după ce Ilie Bolojan a convocat discuțiile pe marginea scumpirii carburanților în ultimul moment
10:04
Sindicatele boicotează întâlnirea de la Guvern după ce Ilie Bolojan a convocat discuțiile pe marginea scumpirii carburanților în ultimul moment
RELIGIE Buna Vestire, 25 martie 2026. Ce nu trebuie să faci de „Ziua Cucului”, potrivit credinței populare
09:43
Buna Vestire, 25 martie 2026. Ce nu trebuie să faci de „Ziua Cucului”, potrivit credinței populare

Cele mai noi

Trimite acest link pe