Președintele Donald Trump susține că războiul cu Iranul se apropie de final și că negocierile cu „oamenii potriviți” sunt în curs. În schimb, Teheranul respinge afirmațiile și ridiculizează ideea unui „acord iminent de pace cu SUA”, pe fondul unor tensiuni încă extrem ridicate în Orientul Mijlociu.

Președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite sunt aproape de un acord cu Iranul, susținând că discuțiile sunt purtate cu „oamenii potriviți” și că Teheranul își dorește foarte mult încheierea conflictului.

„Avem, apropo, un succes extraordinar, după cum știți, în Iran. Am avut unul în Venezuela, iar acum avem unul în Iran. Nu mai au nicio marină. Nu mai au nicio forță aeriană. Nu mai au echipamente antiaeriene, nu mai au radare, nu mai au lideri. Toți liderii au dispărut. Nimeni nu știe cu cine să vorbească. Dar, de fapt, vorbim cu oamenii potriviți, iar aceștia doresc foarte mult să încheie un acord. Nici nu vă imaginați cât de mult doresc să încheie un acord, iar noi vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat Donald Trump într-un video publicat pe Facebook de Departamentul de Stat al Statelor Unite.

Sursa video – Facebook/U.S. Department of State

Declarațiile liderului de la Casa Albă vin într-un context în care acesta a afirmat în repetate rânduri că negocierile sunt „productive”, deși oficialii iranieni neagă existența unor discuții directe .

Iranul reacționează dur: „Negociați cu voi înșivă”

Afirmațiile lui Donald Trump au fost întâmpinate cu ironie de către armata iraniană. Locotenent-colonelul Ebrahim Zolfaghari, purtător de cuvânt militar, a respins ideea unor negocieri reale și a criticat poziția Washingtonului.

„Puterea strategică despre care obișnuiați să vorbiți s-a transformat într-un eșec strategic. Cel care pretinde că este o superputere globală ar fi ieșit deja din această încurcătură dacă ar fi putut. Conflictele voastre interne au ajuns la un punct în care negociați cu voi înșivă”, a spus acesta.

Potrivit mai multor surse internaționale, Iranul continuă să nege orice dialog direct cu Statele Unite, în timp ce contactele existente ar avea loc doar prin intermediari precum Pakistan, Turcia sau Egipt .

Teheranul vrea alți interlocutori: JD Vance, preferat în locul lui Steve Witkoff sau Jared Kushner

În paralel, Iranul transmite că ar fi dispus să negocieze, însă nu cu actualii emisari ai administrației americane. Surse regionale susțin că oficialii iranieni nu doresc reluarea discuțiilor cu trimisul special Steve Witkoff sau cu Jared Kushner, preferând un dialog direct cu vicepreședintele JD Vance.

„Percepția este că Vance ar fi hotărât să pună capăt conflictului”, a declarat una dintre surse.

Totuși, diplomații subliniază că decizia finală privind echipa de negociere aparține administrației americane, iar Iranul va trebui să accepte interlocutorii desemnați.

„Indiferent pe cine decide administrația să trimită, iranienii vor trebui să se descurce cu acea persoană, dar asta nu înseamnă că nu au o preferință”, a spus o altă sursă.

Casa Albă a confirmat că mai mulți oficiali, inclusiv JD Vance, Marco Rubio, Steve Witkoff și Jared Kushner, vor fi implicați în eventualele negocieri.

