Platforma Booking, ținta unui atac cibernetic. Datele a milioane de clienți au ajuns în mâinile hackerilor

Ruxandra Radulescu
Platforma de rezervări Booking.com a fost ținta unui atac cibernetic, în urma căruia „entități neautorizate” au obținut acces la datele clienților, transmite The Guardian.

Reprezentanții companiei Booking au transmis că a existat „o activitate suspectă ce implică terțe părți neautorizate care au accesat unele dintre informațiile de rezervare ale oaspeților”.

Compania Booking: „Am luat măsuri pentru a limita problema”

Platforma a luat măsuri imediate pentru a limita efectele atacului cibernetic, cu privire la datele clienților.

„După descoperirea activității, am luat măsuri pentru a limita problema. Am actualizat codul PIN pentru aceste rezervări și i-am informat pe oaspeții noștri”, a anunțat compania.

Ce informații confidențiale au accesat hackerii

Booking.com a refuzat să precizeze câte persoane au fost afectate de atacul cibernetic. Un purtător de cuvânt a declarat că „informațiile financiare nu au fost accesate”.

Compania i-a înștiințat pe clienți, prin intermediul unui email, că hackerii ar fi putut accesa „anumite informații” asociate cu o rezervare anterioară făcută de client.

„Pe baza constatărilor investigației noastre, informațiile accesate ar putea include detalii despre rezervare și nume, adrese de e-mail, adrese, numere de telefon asociate cu rezervarea și orice ați fi putut partaja cu unitatea de cazare”, se arată în comunicat.

