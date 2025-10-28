Prima pagină » Știri externe » Platforma de social media a lui Trump devine prima de acest fel care oferă consultanță în investițiile cripto

28 oct. 2025, 16:14, Știri externe
Grupul Trump Media and Technology anunță că pune la dispoziție pe platforma de socializare Truth Social predicții pentru cripto și piața bursieră prin intermediul Crypto.com. Astfel, Truth Social devine prima platformă de social media care permite accesul la evenimente de trading în timp real și la predicții bursiere și cripto.

Utilizatorii au acces la piața bursieră, cripto, dobânzi, inflație, prețuri la aur și petrol, dar și evenimente sportive, cu actualizări în timp real. Devin Nunes, CEO Trump Media, afirmă că „Truth Predict” democratizează accesul la informație și transformă libertatea de exprimare în previziune acționabilă.

Cu peste 3 miliarde de dolari în active și primul trimestru cu flux pozitiv de numerar, Grupul Trump Media își propune să devină lider în acest nou domeniu. Serviciul va intra curând în faza Beta în Statele Unite iar ulterior va fi lansată și la nivel global.

Utilizatorii Truth Social și Truth+ vor putea converti „Truth gems”, obținute prin interacțiuni, în criptomoneda Cronos (CRO) pentru a participa la piețele de predicții.

