Mihai Tănase
18 feb. 2026, 09:02, Știri externe
Politico: 1 din 5 europeni spune că preferă dictatura. 7 din 10 români nu sunt mulțumiți de democrația din România
Un sondaj realizat în cinci state europene arată o nemulțumire profundă față de modul în care funcționează democrația. Aproape 22% dintre respondenți spun că, în anumite situații, ar prefera instaurarea unui regim dictatorial în locul sistemului democratic.

Unul din cinci europeni consideră că, în anumite contexte, dictatura ar putea fi o opțiune mai bună decât libertatea și democrația, potrivit unui sondaj realizat de institutul AboutPeople, la comanda think tank-ului Progressive Lab. Cercetarea a fost realizată în Grecia, Franța, Suedia, Regatul Unit și România, scrie Politico.eu.

Datele indică faptul că nemulțumirea vizează în special modul în care democrația funcționează în practică, nu respingerea ideii de democrație în sine. Nivelurile ridicate de frustrare sunt evidente în Grecia, unde 76% dintre respondenți se declară nemulțumiți, urmată de Franța cu 68%, România cu 66%, Regatul Unit cu 42% și Suedia cu 32%.

Extrema dreaptă, în creștere la nivel european

Studiul apare într-un context european tensionat, marcat de creșterea sprijinului pentru partide populiste și naționaliste. În mai multe state occidentale, formațiunile de extremă dreapta ocupă poziții fruntașe în sondaje, ceea ce alimentează dezbaterea privind viitorul democrației liberale pe continent.

„Diviziunile tradiționale între țările europene sunt în scădere, iar peisajul devine din ce în ce mai complex”, a declarat Dimitris Papadimitriou, profesor de științe politice la Universitatea din Manchester.

El a subliniat că evoluțiile recente estompează diferențele clasice dintre Europa de Vest, Est sau Sud.

„Țări precum România, care au cunoscut o creștere economică rapidă în ultimii ani, nu par să aibă o încredere mai mare în democrația liberală.

Țări bogate precum Suedia văd cum instituțiile lor democratice sunt supuse presiunilor, iar încrederea cetățenilor în acestea scade. Franța și, într-o măsură mai mică, Marea Britanie se află într-o criză profundă. Grecia pare să se afle într-un echilibru incomod între o criză generală de încredere în instituțiile sale și o credință oarecum neclară în idealurile democrației.”, a spus Papadimitriou.

Sondajul arată că 22% dintre respondenți consideră că dictatura ar putea fi preferabilă în anumite cazuri, iar 26% sunt de acord cu afirmația: „Dacă în țara mea ar exista un lider capabil și eficient, nu m-ar deranja dacă acesta ar limita drepturile democratice și nu ar fi responsabil față de cetățeni pentru acțiunile sale.” Cu toate acestea, 69% dintre participanți resping clar ideea unei guvernări autoritare.

„Sondajul nu exprimă o nemulțumire generală sau o respingere necritică a sistemului democratic. El exprimă nemulțumirea cetățenilor față de modul în care funcționează, cu caracteristici clare anti-elite și „anti-establishment”, a declarat George Siakas, profesor asistent la Universitatea Democritus din Tracia.

În privința încrederii în instituții, Uniunea Europeană conduce clasamentul cu 43%, urmată de mass-media cu 27% și partidele politice cu 24%. Totodată, o treime dintre respondenți nu consideră că ascensiunea extremei drepte reprezintă un pericol pentru democrație.

Cea mai mare distanțare față de partidele politice se regăsește în Grecia, unde 55% dintre cetățeni spun că nu se simt apropiați de formațiunea pe care au votat-o. România urmează cu 53%, apoi Regatul Unit cu 47%, Franța cu 43% și Suedia cu 32%.

