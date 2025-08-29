Prima pagină » Știri externe » Politico: Liderii europeni analizează ideea unei zone-tampon de 40 de kilometri în Ucraina. Ce probleme prezintă această propunere

Andrei Văcaru
29 aug. 2025, 17:26, Știri externe
Liderii europeni analizează posibilitatea creării unei zone-tampon de 40 de kilometri în Ucraina, ca parte a unui acord de pace, o idee pe care Moscova ar putea să o accepte, notează Politico.

Propunerea, spun cinci diplomați europeni, se numără printre numeroasele idei pe care oficialii militari și civili le iau în considerare pentru un scenariu de încetare a focului în Ucraina. Oficialii nu sunt de acord cu privire la cât de mare ar putea fi zona și este neclar dacă Ucraina ar accepta planul, deoarece acesta ar veni probabil cu concesii teritoriale. SUA nu par a fi implicate în discuțiile privind zona-tampon, notează sursa citată.

Dar faptul că oficialii cochetează cu ideea de a bloca o fâşie de teritoriu în interiorul Ucrainei pentru a forţa o pace fragilă indică disperarea aliaţilor NATO de a găsi o soluţie pentru încheierea războiului. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu a arătat nicio dorinţă de a opri luptele. Joi, Moscova a lansat un atac nou asupra centrului Kievului, ucigând cel puţin 23 persoane, potrivit celui mai recent bilanţ.

Propunerea ar putea fi problematică

O zonă-tampon are o semnificaţie istorică importantă. Diplomaţii europeni s-au abţinut să o compare cu zona de demarcaţie dintre Coreea de Nord şi Coreea de Sud, două ţări care, din punct de vedere tehnic, încă se află în conflict. Ei o compară mai degrabă cu diviziunea Germaniei din timpul Războiului Rece.

„Se agaţă de orice speranţă. Ruşii nu se tem de europeni. Şi dacă ei cred că nişte observatori britanici şi francezi îi vor descuraja să mărşăluiască în Ucraina, atunci se înşală”, a declarat Jim Townsend, fost oficial al Pentagonului care a supervizat politica europeană şi NATO în timpul Administraţiei Obama.

Putin şi adjuncţii săi au declarat că lucrează la crearea unor zone-tampon de-a lungul graniţelor Rusiei cu Ucraina, ceea ce ar mări distanţa dintre Moscova şi artileria şi dronele ucrainene. Însă nu au apărut detalii care să sugereze ce ar implica aceste propuneri, mai notează Politico.

Sursa foto: Shutterstock

