Olguța Vasilescu, despre mitingul pro-Bolojan, organizat de mișcarea #Rezist, în Piața Victoriei: „Sunt nişte oameni care ne-au înjurat tot timpul”

Lia Olguța Vasilescu, primar al Craiovei și una dintre vocile importante din PSD, a comentat mitingul pro-Bolojan, din Piața Victoriei, de luni seară, 20 aprilie. Imediat după anunțul PSD al retragerii sprijinului pentru premier, mișcarea #Rezist s-a mobilizat și a ieșit în stradă, scandând în favoarea primului-ministru liberal.

Rugată să comenteze manifestațiile de la București, social-democrata a arătat care este absurdul situației.

„Ne-au votat pe noi aceşti oameni?”

În opinia sa, aceștia sunt oameni care ani de zile au criticat PSD, iar acum cer rămânerea „ciumei roșii” la guvernare.

„Adică, ce ar trebui noi să facem, să ne temem de manifestaţiile lor şi să ne întoarcem la guvernare sau cum, că nu înţeleg?! Vedeţi că e de comedie? Ce să interpretăm? Sunt nişte oameni care ne-au înjurat tot timpul, de ani de zile, şi acum care ies în stradă că de ce pleacă PSD-ul de la guvernare. Că nu mai poate să stea cu Ilie Bolojan, simplu! Ne-au votat pe noi aceşti oameni, ca să ne intereseze care este părerea lor despre ce comportament politic are PSD-ul? Nu! Şi atunci?!”, a afirmat Lia Olguţa Vasilescu, la Antena 3.

Mai departe, ea a insistat pe comportamentul din trecut al mișcării #Rezist, când manifesta împotriva PSD și cerea nici mai mult, nici mai puțin decât desființarea acestei formațiuni politice:

„Adică, ce să ne facă nouă?! Înţeleg că ei sunt acum în stradă ca să cheme la guvernare, înapoi, Partidul Social Democrat. Înainte erau în stradă ca să ne dea jos… Cine mai înţelege ce vor cei de la mişcarea Rezist?!”.

Luni seară, câteva sute de persoane s-au strâns în Piaţa Victoriei pentru a-și exprima susţinerea faţă de premierul Ilie Bolojan. Cu câteva ore înainte, în urma unui vot intern, membrii PSD au decis să-i retragă acestuia sprijinul politic.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe