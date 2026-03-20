Polițiștii din Emirate au arestat peste 100 de persoane pentru că au publicat informații „înșelătoare” despre „evenimentele actuale” pe internet

Poliția din Emiratele Arabe Unite a arestat peste 100 de persoane pentru că au filmat și au publicat informații „înșelătoare” în timpul războiului din Orientul Mijlociu, relatează Times of Israel.

„Poliția din Abu Dhabi a anunțat arestarea a 109 persoane de diferite naționalități care au filmat locuri și incidente și au difuzat informații incorecte prin intermediul platformelor de socializare în timpul evenimentelor actuale”, se arată într-un comunicat publicat pe X, adăugându-se că unele dintre aceste persoane au distribuit „informații înșelătoare”. „Astfel de acțiuni pot incita opinia publică și răspândi zvonuri în rândul membrilor comunității”, au mai scris autoritățile pe X.

Măsuri similare au fost luate în întreaga regiune a Golfului, pe fondul proliferării dezinformării în timpul războiului împotriva Iranului declanșat de SUA și Israel.

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au sporit măsurile împotriva celor care fotografiază sau distribuie imagini cu pagubele provocate de atacuri, pentru protejarea reputației statului.

Au fost lansate și avertismente că răspândirea „zvonurilor, informațiilor false sau a oricărui conținut care contrazice anunțurile oficiale” este strict interzisă.

„Poate părea doar o fotografie… Dar pentru unii este o informație. Nu fotografiați sau distribuiți imagini cu locații sensibile sau de securitate”, au adăugat autoritățile locale.

Pentru a evita astfel de incidente, Guvernul monitorizează permanent rețelele de socializare pentru ștergerea imaginilor care nu se încadrează în această narațiune.

