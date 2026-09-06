Ministerul Afacerilor Externe a emis duminică o atenționare de călătorie pentru Indonezia, după intensificarea activității vulcanice a Muntelui Anak Krakatau, care a dus la răspândirea cenușii vulcanice și la perturbarea transportului aerian, potrivit AGERPRES.

Sondaj Gândul Ce fel de premier vrei să desemneze președintele Nicușor Dan? Premier de la partide

Premier tehnocrat Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Cenușa vulcanică a ajuns în spațiul aerian de deasupra mai multor regiuni, printre care Banten, Jakarta, Java de Vest și Lampung. Din cauza condițiilor, operațiunile au fost suspendate temporar pe mai multe aeroporturi, inclusiv pe Aeroportul Internațional Soekarno-Hatta din Jakarta.

Ce recomandări a făcut MAE

MAE le recomandă cetățenilor români aflați în Indonezia sau care intenționează să călătorească în această țară să verifice în prealabil situația zborurilor cu operatorii aerieni, înainte de a se deplasa către aeroport.

Totodată, ministerul recomandă evitarea deplasărilor care nu sunt necesare în apropierea vulcanului și în zonele afectate din Strâmtoarea Sunda, precum și respectarea instrucțiunilor transmise de autoritățile locale.

Nivelul de alertă rămâne ridicat în Indonezia

Autoritățile indoneziene mențin nivelul de alertă III – Siaga pentru Anak și recomandă populației să fie vigilentă, să limiteze activitățile în aer liber și să folosească măști și protecție pentru ochi. Cenușa vulcanică poate reduce, de asemenea, vizibilitatea și poate afecta condițiile de trafic rutier.

Pentru situații care necesită asistență consulară, cetățenii români pot contacta Ambasada României la Jakarta. În cazuri speciale sau de urgență este disponibil și telefonul de permanență al misiunii diplomatice.