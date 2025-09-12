POLONIA închide granița cu Belarusul, pe fondul desfășurării exercițiilor militare Zapad coordonate de Rusia/ Moscova contestă decizia Varșoviei

Polonia a închis toate punctele de trecere a frontierei cu Belarusul în noaptea de joi spre vineri, în contextul desfășurării unor exerciții militare comune ruso-belaruse.

Traficul peste graniță a fost suspendat în ambele direcții, inclusiv mașinile și trenurile cu marfă.

Exercițiile Zapad-2025, care încep vineri în Belarus și vestul Rusiei, au amplificat îngrijorările în rândul statelor NATO, precum Polonia, Lituania și Letonia.

Varșovia a transmis că va desfășura 40.000 de militari de-a lungul frontierei cu Belarus și cu exclava rusească Kaliningrad, pe măsură ce exercițiile încep.

Polonia a închis anterior majoritatea punctelor de trecere a frontierei cu Belarus, lăsând doar două în funcțiune.

Ministrul polonez de Interne avertizează asupra pericolului exercițiilor militare ruso-belaruse

Ministrul polonez de Interne, Marcin Kierwinski, a declarat că exercițiile sunt îndreptate în mod direct către Polonia și Uniunea Europeană, amintind de incursiunea presupuselor drone rusești în spațiul aerian polonez, în noaptea de marți spre miercuri, potrivit ziarului The Kyiv Independent.

Rusia a cerut Poloniei să „reconsidere decizia luată cât mai curând posibil”, denunțând „măsurile conflictuale” și o „politică de escaladare a tensiunilor”. Intruziunea a aproximativ 20 de drone în spațiul aerian polonez, în noapte de marți spre miercuri, a fost considerată deliberată de către Varșovia și aliații săi NATO.

Rusia a respins acuzațiile cu privire la exercițiile militare numite „Zapad-2025”. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că exercițiile „nu sunt îndreptate împotriva nimănui”.

Președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, a numit îngrijorările NATO o „totală absurditate”. Ministrul belarus al Apărării a declarat că exercițiile Zapad au fost mutate departe de granițele Poloniei și Ucrainei pentru „a reduce tensiunile”.

Foto: Profimedia

