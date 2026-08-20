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Pompierii români și maghiari lucrează la un plan comun de intervenție în caz de urgență

Pompierii români și maghiari lucrează la un plan comun de intervenție în caz de urgență
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Pompierii din România și Ungaria elaborează un plan comun de intervenție în caz de urgență transfrontalieră. Între 17 și 19 august a fost organizat un atelier la Oradea, unde pompierii din ambele țări au lucrat la un plan comun de pregătire și la programe de instruire. 

La întâlnirea organizată prin proiectul TERES, finanțat de programul Interreg VI-A România-Ungaria. Proietul va înființa centre de intervenție transfrontaliere și centre de instruire moderne, precum și un cadru operațional comun pentru gestionarea situațiilor de urgență.

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Inspectoratul Județean de Prevenire a Dezastrelor (ISU) Bihor a anunțat că programul se va încheia în decembrie 2027, potrivit Maszol.

23 de experți au participat la cel de-al treilea atelier al proiectului, fiind implicat și personalul în implementarea proiectului din instituțiile partenere din România și Ungaria:

  • Inspectoratul General pentru Managementul Dezastrelor (IGSU);
  • Inspectoratul pentru Managementul Dezastrelor din județele Bihor și Satu Mare;
  • reprezentanți ai Direcției de Management al Dezastrelor din județul Szabolcs-Szatmár-Bereg.

Cele două țări caută modalități pentr a coordona instruirea echipajelor româno-maghiare care vor participa la gestionarea urgențelor transfrontaliere. O atenție sporită a fost acordată intervențiilor care implică persoanele cu dizabilități.

Sursa Foto: Ministerul de Interne, Direcția Generală Națională pentru Managementul Dezastrelor

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