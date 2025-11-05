🚨 Premierul francez lansează procedura de SUSPENDARE a site-ului Shein pentru comercializare de păpuși sexuale cu înfățișare infantilă și arme

18:56

Potrivit LeFigaro , guvernul a reiterat că Arcom (agenția franceză anticorupție) a fost notificată, iar procurorul a fost informat despre caz.

„În urma acestor acțiuni, Parchetul din Paris a anunțat că a încredințat patru anchete Oficiului pentru Minori privind practicile Shein și ale altor platforme ”, au adăugat autoritățile

După descoperirea de miercuri a unor arme de categoria A pe site-ul Shein, guvernul a luat măsuri pentru suspendarea site-ului. Platforma are la dispoziție 48 de ore pentru a elimina toate armele de categoria A.

„Dacă produse interzise sunt încă disponibile pentru vânzare pe site-ul Shein, poate fi emis un ordin de rechiziție digitală, în temeiul articolului L521-3-1 din Codul Consumatorului. Miniștrii pot solicita apoi suspendarea site-ului SHEIN în Franța ”, se specifică în comunicat.

De asemenea, Comisia Europeană a fost contactată pentru a investiga „practicile” site-ului web .