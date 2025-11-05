Prima pagină » Știri externe » Premierul francez lansează procedura de SUSPENDARE a site-ului Shein pentru comercializare de păpuși sexuale cu înfățișare infantilă și arme

🚨 Premierul francez lansează procedura de SUSPENDARE a site-ului Shein pentru comercializare de păpuși sexuale cu înfățișare infantilă și arme

05 nov. 2025, 18:53, Știri externe
Premierul francez lansează procedura de SUSPENDARE a site-ului Shein pentru comercializare de păpuși sexuale cu înfățișare infantilă și arme
19:08

UPDATE: Shein se conformează

Shein  dorește să se „angajeze” rapid în dialog cu guvernul francez.

Platforma comercială asiatică a declarat miercuri că recunoaște decizia guvernului de a iniția suspendarea site-ului online în Franța și dorește „să se angajeze în dialog cu autoritățile franceze cât mai curând posibil” .

18:56

UPDATE: Franța ar putea suspenda site-ul Shein în 48 de ore

Potrivit LeFigaro , guvernul a reiterat că Arcom (agenția franceză anticorupție) a fost notificată, iar procurorul a fost informat despre caz.

„În urma acestor acțiuni, Parchetul din Paris a anunțat că a încredințat patru anchete Oficiului pentru Minori privind practicile Shein și ale altor platforme ”, au adăugat autoritățile

După descoperirea de miercuri a unor arme de categoria A pe site-ul Shein, guvernul a luat măsuri pentru suspendarea site-ului. Platforma are la dispoziție 48 de ore pentru a elimina toate armele de categoria A.

„Dacă produse interzise sunt încă disponibile pentru vânzare pe site-ul Shein, poate fi emis un ordin de rechiziție digitală, în temeiul articolului L521-3-1 din Codul Consumatorului. Miniștrii pot solicita apoi suspendarea site-ului SHEIN în Franța ”, se specifică în comunicat.

De asemenea, Comisia Europeană a fost contactată pentru a investiga „practicile” site-ului web .

Sebastien Lecornu, Prim-ministrul Franței, a anunțat miercuri lansarea procedurii de suspendare a magaznului Shein.

Reacția dură a guvernului francez vine după scandalul în care este implicat platforma comercială online de „fast fashion” din Republica Populară Chineză. Autoritățile judiciare au depistat un produs ilegal ce ar promova „pornografia infantilă” și „pedofilia”:  o păpușă sexuală cu „înfățișare infantilă”.

Cum a ajuns vestea la urechile sale, ministrul francez al Finanțelor Roland Lescure a amenințat imediat că-i va interzice magazinului chinez să mai vândă pe teritoriul Franței.


Ministerul economiei din Franța a afirmat că suspendarea va dura până când platforma va demonstra „că tot conținutul său respectă legile și reglementările noastre”.

În acest moment, nu este clar dacă suspendarea se aplică doar operațiunilor digitale ale Shein, sau și magazinului fizic care și-a deschis porțile miercuri.

Miercuri dimineață, deputatul conservator Antoine Vermorel Marques a depus o plângere, declarând pentru cotidianul Le Parisien că a identificat arme comercializate pe site-ul web.

Ministrul francez al Economiei, Roland Lescure, și ministrul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Serge Papin, vor publica un „raport inițial de progres” în următoarele 48 de ore, se arată în comunicat.

Sursa Foto: Mediafax Foto

Autorul recomandă: Scandalul „păpușilor sexuale“ din Franța ajunge la arme. Primul cumpărător al unei păpuși gonflabile a fost arestat

