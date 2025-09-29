Prima pagină » Știri externe » Sébastien Lecornu, acuzat că are diplomă falsă. Cum se apără ”cel mai slab premier din istoria celei de-a cincea Republici”

29 sept. 2025, 17:03, Știri externe
Premierul francez Sébastien Lecornu se află în centrul unui scandal de amploare, fiind acuzat că a minţit în ceea ce privește studiile sale. Oficialul este vizat de o plângere a unui sindicat din Educație.

Sindicatul Naţional al Agenţilor Publici ai Educaţiei Naţionale (SNAPEN) a depus o plângere împotriva premierului Sébastien Lecornu, pe care-l acuză de faptul că a lăsat să se creadă că deţine un master în drept public, însă fără să-şi fi validat al doilea an de diplomă, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Premierul francez se încurcă în explicații

Plângerea a fost depusă la Comisia de Petiţii a Curţii de Justiţie a Republicii, a anunţat, luni, avocatul sindicatului, Vincent Brengarth.

La jumătatea lunii septembrie, site-ul Mediapart dezvăluia că Sébastien Lecornu nu deţine diploma de master, care se obţine în 2 ani, contrar unor informaţii publicate începând din 2016 pe pagina sa de pe site-ul Ministerului Apărării, pe când era ministru al Apărării sau pe pagina sa profesională de pe reţeaua LinkedIn.

Întrebat despre acest lucru vineri, în Le Parisien, Sébastien Lecornu a explicat că ”şi-a validat masteratul în drept, deci un master 1”, la Universitatea Panthéon-Assas. Însă, validarea masterului, care corespunde unui Bac +4, a fost înlocuită prin master, de nivelul Bac +5, în urma reformei licenţei-masterului-doctoratului (LMD) în anii 2000.

Sindicatele acuză lipsa de transparență a lui Lecornu

”Am simţit, în această falsă polemică, o formă de dispreţ social”, a declarat el. Sindicatul îl acuză pe premier în această plângere de faptul că a vrut ”să lase să se creadă că era titularul unui master în drept public” şi ”folosea în cunoştinţă de cauză o diplomă al cărei titular nu era”.

Sursă Foto: Pixabay – Ilustrativ

”Nu se cere nicio diplomă pentru a fi membru al unui Guvern, iar faptul că nu a obţinut master 2 nu este un semn de incompetenţă”, a subliniat avocatul sindicaliștilor, Vincent Brengarth.

”Însă, lipsa transparenţei cu privire la nivelul studiilor unui ministru de stat este de natură să aducă atingere credibilităţii certificării de către universităţile publice franceze, egalităţii republicane, onoarei profesorilor-cercetărori şi, în general, misiunii serviciului public încredinţat instituţiilor de învăţământ superior”, a adăugat el.

Sébastien Lecornu menţionează pe site-ul oficial, doar ”studii de drept la Universitatea Paris 2 Panthéon Assas”, fără vreo altă precizare. Pe LinkedIn, la rubrica formare, acesta precizează ”master, drept public general, 2005-2008”, la Universitatea Panthéon-Assas.

