Premierul spaniol Pedro Sanchez este presat de opoziție să demisioneze, după ce un aliat politic foarte apropiat a fost condamnat pentru corupție.
Luni, fostul ministru al Transporturilor din guvernul său, Jose Luis Abalos, a fost condamnat la 24 de ani de închisoare.
Fostul ministru a fost găsit vinovat de către Curtea Supremă pentru fraudarea contractelor publice pentru măști sanitare pe durata pandemiei de COVID-19.
A fost condamnat pentru mită, spălare de bani, trafic de influență și afiliere grup infracțional organizat.
De asemenea, și fostul său consilier, Koldo Garcia, a fost condamnat la 19 ani de închisoare pentru rolul avut în schemă.
Omul de afaceri spaniol Victor de Aldama, și el implicat în cazul de corupție, a primit 4 ani și jumătate de închisoare cu suspendare și a fost obligat la plata unei amenzi de 3,7 milioane de euro, potrivit Politico.
Liderul opozițiie, Alberto Nunez Feijoo, șef al Partidului Poporului, i-a cerlut premierului socialist Sanchez să demisioneze.
În august 2027 sunt programate viitoarele alegeri parlamentare. Potrivit sondajelor
Ultimul sondaj realizat de EM-Analytics/Electomania arată că Partidul Poporului ar putea câștiga alegerile cu 33%.
Sanchez, aflat la guvernare din 2018, nu mai poate spera la un nou mandat de premier. Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol are 27% în ultimul sondaj.
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