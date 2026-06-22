Premierul spaniol Pedro Sanchez este presat de opoziție să demisioneze, după ce un aliat politic foarte apropiat a fost condamnat pentru corupție.

Luni, fostul ministru al Transporturilor din guvernul său, Jose Luis Abalos, a fost condamnat la 24 de ani de închisoare.

Fost ministru din guvernul Sanchez, condamnat din cauza măștilor anti-COVID

Fostul ministru a fost găsit vinovat de către Curtea Supremă pentru fraudarea contractelor publice pentru măști sanitare pe durata pandemiei de COVID-19.

A fost condamnat pentru mită, spălare de bani, trafic de influență și afiliere grup infracțional organizat.

De asemenea, și fostul său consilier, Koldo Garcia, a fost condamnat la 19 ani de închisoare pentru rolul avut în schemă.

Omul de afaceri spaniol Victor de Aldama, și el implicat în cazul de corupție, a primit 4 ani și jumătate de închisoare cu suspendare și a fost obligat la plata unei amenzi de 3,7 milioane de euro, potrivit Politico.

Pedro Sanchez nu mai poate spera la un nou mandat

Liderul opozițiie, Alberto Nunez Feijoo, șef al Partidului Poporului, i-a cerlut premierului socialist Sanchez să demisioneze.

În august 2027 sunt programate viitoarele alegeri parlamentare. Potrivit sondajelor

Ultimul sondaj realizat de EM-Analytics/Electomania arată că Partidul Poporului ar putea câștiga alegerile cu 33%.

Sanchez, aflat la guvernare din 2018, nu mai poate spera la un nou mandat de premier. Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol are 27% în ultimul sondaj.

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