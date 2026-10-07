Premiul Nobel pentru Chimie din 2026 a fost acordat, miercuri, 7 octombrie, francezului Henri Kagan și japonezului Kenso Soai. Premiul recunoaște contribuțiile lor „pentru descoperirea efectelor neliniare și a autocatalizei în sinteza organică asimetrică”, a anunțat, miercuri, Academia Regală Suedeză de Științe din Stockholm.

„Așadar, premiul din acest an vizează chimia fundamentală. Multe molecule, cum ar fi aminoacizii, există în două variante diferite. Ca și mâinile mele. Sunt imaginea în oglindă una a celeilalte, arată la fel, dar nu sunt identice. Nu pot să-mi suprapun mâinile una peste cealaltă. Astfel de molecule se numesc chirale, de la cuvântul grecesc care înseamnă «mână». Modul în care a putut apărea o astfel de asimetrie chimică a fost mult timp un mister pentru chimiști. Henri B. Kagan și Kenso Soai au primit Premiul Nobel pentru Chimie 2026 pentru descoperirea unei soluții la această enigmă.“, a declarat Heiner Linke, președintele Comitetului Nobel pentru Chimie.” „Chimia vieții este ceea ce chimiștii numesc homochirală, după cuvintele grecești pentru „aceeași” și „mână”. La fel ca mâinile, toți aminoacizii există ca două variante oglindite, dar doar una dintre ele se găsește în proteinele din celulele noastre. Cealaltă se găsește rar în natură. Multă vreme, chimiștii s-au întrebat cum poate apărea homochiralitatea. Când au început să experimenteze cu reacții chimice care pot forma două molecule oglindite, au obținut întotdeauna proporții egale din ambele în eprubetele lor. Cu toate acestea, chimiștii s-au străduit să producă doar una dintre aceste imagini în oglindă, deoarece în dezvoltarea moleculelor care vor interacționa cu ființele vii – cum ar fi în produsele farmaceutice – doar o singură imagine în oglindă va avea efectul dorit. Premiul Nobel pentru Chimie 2026 recunoaște descoperirile care le-au permis chimiștilor să conducă reacții chimice ce duc la homochiralitate. Henri Kagan și Kenso Soai au oferit o soluție la un mister chimic vechi de peste un secol: cum poate apărea spontan homochiralitatea. Reacțiile chimice pe care le-au dezvoltat sunt spectaculoase”, mai spune Heiner Linke, președintele Comitetului Nobel pentru Chimie.

Cine a câștigat premiile pentru fizică și medicină

Premiul Nobel pentru Chimie, care este întotdeauna al treilea premiu acordat în cadrul săptămânii Nobel, a urmat celor pentru medicină și fizică, anunțate luni și marți.

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Marți, belgiano-americanul Francis Halzen a primit Premiul Nobel pentru fizică pentru lucrările sale privind un detector gigant de particule de la Polul Sud. Halzen a coordonat proiectul de amploare IceCube din Antarctica. El este primul care primește o astfel de distincție în domeniul fizicii, în calitate de persoană fizică, din 1992.

Luni, Premiul Nobel pentru medicină a fost acordat americanului Karl Deisseroth și germanilor Peter Hegemann și Georg Nagel. Cei trei au desfășurat cercetări în domeniul memoriei folosind tehnica optogeneticii.

O distincție „pentru descoperirile lor privind canalele ionice activate de lumină și optogenetica”, o metodă care permite să se arate modul în care celulele nervoase modelează amintirile, emoțiile și comportamentele în creier, a anunțat Comitetul Nobel, reunit la Stockholm.

De când se acordă premiile Nobel

Instituite prin testamentul inventatorului și omului de afaceri suedez Alfred Nobel, premiile pentru realizări în domeniul științei, literaturii și păcii sunt decernate începând din 1901, cu câteva întreruperi datorate în principal războaielor mondiale.

Nobel, chimist de profesie, a acumulat o avere uriașă în secolul al XIX-lea din invenții legate în principal de război, cea mai cunoscută fiind dinamita. Premiul pentru economie este o adăugire ulterioară, finanțată de banca centrală suedeză.

Deși uneori sunt eclipsate de laureații mai renumiți din domeniile fizicii, literaturii și păcii, premiile pentru chimie au recunoscut totuși numeroase descoperiri influente, precum fisiunea nucleară și tehnicile de secvențiere genetică.

Premiul pentru chimie de anul trecut le-a fost acordat cercetătorilor Susumu Kitagawa, Richard Robson și Omar Yaghi pentru dezvoltarea așa-numitelor structuri metal-organice, construcții moleculare care pot contribui la soluționarea unor provocări precum schimbările climatice și lipsa apei potabile.

Laureații își vor primi medaliile din mâinile regelui Suediei, Carl al XVI-lea Gustaf, în cadrul unei ceremonii care va avea loc la Stockholm pe 10 decembrie, data aniversării morții lui Alfred Nobel. După decernarea premiilor va urma un banchet fastuos la Primăria din Stockholm.

De asemenea, ei împart între ei 12 milioane de coroane suedeze (1,2 milioane de dolari), precum și faima câștigării celui mai prestigios premiu științific din lume, după cum se poate spune.

Premiul pentru pace, singurul premiu Nobel care nu este decernat în Suedia, este acordat separat la Oslo.