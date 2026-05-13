Președintele Belarusului a ordonat mobilizarea rotațională a armatei: „Ne pregătim cu toții pentru război”

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a ordonat mobilizarea rotațională a unor unități militare selectate, afirmând că măsura are ca scop pregătirea armatei pentru un posibil conflict.

„Vom mobiliza selectiv unități și forțele armate pentru a le pregăti pentru război. Cu voia lui Dumnezeu, va fi posibil să-l evităm. Ne pregătim cu toții pentru război”, a declarat Lukașenko, potrivit TVP World.

Președintele Belarusului a ordonat mobilizarea rotațională a armatei:

Informația a fost transmisă de agenția de stat Belta, care precizează că noua abordare înlocuiește exercițiile militare de amploare organizate periodic.

Potrivit autorităților de la Minsk, unitățile vor fi chemate pe rând la centre de pregătire intensă pentru luptă, în cadrul unui sistem de instruire continuă.

Măsura vine după inspecții privind capacitatea de luptă a armatei, în urma cărora au fost identificate deficiențe discutate la nivelul Ministerului Apărării. Lukașenko a declarat că forțele armate trebuie modernizate în contextul actual de securitate.

În aprilie, acesta a semnat un decret privind mobilizarea ofițerilor din rezervă, iar în martie a fost introdusă recrutarea obligatorie pentru bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 27 de ani.

Context regional: războiul din Ucraina

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat în aprilie că Rusia încearcă să implice Belarus în războiul din Ucraina, afirmând că au fost observate pregătiri militare în apropierea frontierei comune.

Belarus este unul dintre principalii aliați ai Rusiei și a permis utilizarea teritoriului său pentru invazia din 2022.

Pe 2 mai, Zelenski a declarat că au fost observate „activități specifice” la granița cu Belarus, precizând că Ucraina monitorizează situația și va reacționa dacă va fi necesar.

Recomandarea autorului: