Președinta Parlamentului Federal din Germania și deputata Uniunii Creștin-Democrate, Julia Klöckner, a susținut ferm interzicerea prostituției în Germania.

Conservatoarea a declarat în timpul ceremoniei de decernare a premiului Heldinnen-Award la Berlin că țara sa a devenit „bordelul Europei”.

„Când vorbim despre drepturile femeilor, dar afirmăm că prostituția este o profesie ca oricare alta, nu este doar ridicol, ci și un act de lipsă de respect față de femei. În această profesie nu există stagii pentru studenți”, a subliniat Klöckner.

„Clienții și proxeneții trebuie pedepsiți, lucrătoarele sexuale ajutate”

Politiciana a propus introducerea în Germania a așa-numitului „model nordic”, care funcționează în Suedia și Norvegia: pedeapsa pentru clienți și proxeneți, precum și ajutor pentru femeile care doresc să părăsească această industrie.

În plus, Klöckner a acuzat autoritățile de inacțiune și a declarat că legile în vigoare: legea prostituției și legea protecției lucrătoarelor sexuale nu oferă o protecție reală femeilor.

„Totul rămâne la fel: violență, constrângere și dependență de bărbați”, a adăugat ea.

Prostituția în Germania

Prostituția în Germania a fost ilegală dintotdeauna pe teritoriul Germaniei de azi din evul mediu încoace. În perioada nazistă, cu toate că lucrătoarele sexuale erau considerate „persoane degenerate”, existau bordeluri reglementate în marile orașe, în taberele militare și în lagărele de concentrare unde erau exploatate femeile de etnie evreiască. În Germania comunistă, bordelurile erau interzise, dar au existat lucrătoare sexuale în hotelurile din marile orașe.

Printr-o lege din 2002 a fost eliminată interdicția generală prin care lucrătorii sexuali puteau obține contracte de muncă. În 2016, a fost adoptată o altă lege care îmbunătățea situația juridică a lucrătorilor sexuali, cu toate că și în prezent, mulți continuă să se simtă stigmatizați și să ducă o viață dublă. Au persistat în continuare și cazurile de proxenetism și exploatare sexuală.

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă: