Președintele Camerunului, la 92 de ani și cel mai LONGEVIV șef de stat din lume, își sărbătorește victoria în al 8-lea mandat, trăgând în protestatari

28 oct. 2025, 00:11, Știri externe
A fost reales pentru a opta oară, iar acum a ordonat forțelor de ordine să tragă în manifestanții violenți care nu recunosc rezultatul alegerilor. 

Protestele au erupt pe străzile capitalei Camerunului, Douala, după ce Paul Biya (în vârstă de 92 de ani) a fost reales ca președinte. Opoziția acuză că alegerile au fost fraudate.

Președinte în vârstă de 92 de ani, reales pentru a opta oară

Președintele aflat la conducerea țării din 1982 a fost reales cu 53,7% din voturi la alegerile prezidențiale din 12 octombrie 2025. Liderul opoziției și contracandidatul său, Issa Tchiroma Bakari, a obținut 35,2%.  Cândva aliat al președintelui, Bakari insistă că el a câștigat alegerile și acuză puterea pentru fraudarea alegerilor, potrivit BBC,

Partidul de guvernământ „Mișcarea Democratică a Poporului Camerunului, a respins reclamațiile candidatului pierzător.

Protestatarii au blocat șoselele cu moloz și gunoaie pentru a construi baricade

Sute de susținători ai lui Bakary au ieșit pe străzile mai multor orașe după ce s-au opus interzicerii protestelor și s-au ciocnit cu forțele de securitate.

Byia le-a mulțumit votanților pentru încredere:

„Sper cu sinceritate că împreună ne vom angaja cu fermitate să construim un Camerun pașnic, unit și prosper”.

Forțele de ordine au tras cu gloanțe și gaze lacrimogene în manifestanți

Duminică, patru oameni au fost uciși pe durata protestelor din Douala. Susținătorii lui Bakary au ieșit în stradă înarmați cu bâte și cu pietre. Aceștia au blocat drumurile cu molozuri și au dat foc la cauciucuri, transmite Reuters. 

Poliția a tras în populație cu gaze lacrimogene. Agenția de presă Nova transmite că peste 80 de protestatari au fost arestați și au fost raportate cazuri în care forțele de ordine ar fi tras cu gloanțe în populație.

Președintele Byia, dacă își va duce la bun sfârșit noul mandat de șapte ani, va avea aproape 100 ani.

