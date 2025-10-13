Președintele Israelului vrea să-i acorde lui TRUMP cea mai înaltă distincție onorifică a țării sale pentru contribuția la eliberarea ostaticilor

Președintele israelian, Isaac Herzog, vrea să-i acorde omologului său american, Donald Trump, cea mai înaltă distincție onorifică a țării sale, în semn de recunoștință pentru contribuția sa la eliberarea ostaticilor din Fâșia Gaza.

Donald Trump urmează să aterizeze, luni, la Tel Aviv, și să susțină un discurs în fața Parlamentului israelian, la Ierusalim. Vizita sa coincide cu întoarcerea tuturor ostaticilor vii deținuți în Fâșia Gaza. Eliberarea israelienilor a fost prevăzută în armistițiul dintre Israel și Hamas, care s-a realizat în urma propunerii unui plan de către Trump, care este format din mai multe etape.

Herzog intenționează să-l informeze pe Trump despre decizia sa de a-i acorda medalia, în semn de recunoștință pentru eforturile sale de „a-i aduce pe ostatici acasă”, potrivit unui comunicat. Distincția va fi înmânată de Herzog „în lunile următoare, la o dată și o locație care vor fi stabilite ulterior”.

Herzog: Trump „a pus bazele unei noi ere în Orientul Mijlociu”

„Prin eforturile sale neobosite, președintele Trump nu numai că a contribuit la aducerea acasă a celor dragi, dar a pus și bazele unei noi ere în Orientul Mijlociu, bazată pe securitate și cooperare autentică pentru un viitor pașnic”, a declarat Herzog, citat de cotidianul Le Figaro.

Acordul dintre Israel și gruparea Hamas a fost finalizat în noapte de miercuri spre joi, în a patra zi de negocieri de la Sharm El-Sheikh. Deși detalii acordului sunt încă vagi, în ultimele ore au fost dezvăluite câteva informații cu privire la prevederile acestuia. Planul președintelui SUA include mai multe faze, dintre care doar prima a fost aprobată până la momentul actual. Următorii pași vor aborda probleme precum statutul Fâșiei Gaza, reconstrucția teritoriului și viitorul politic al grupării Hamas.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Negocieri în Egipt privind conflictul din Gaza. Trump: Războiul s-a încheiat/Hamas ar uma să elibereze ostaticii

Cine sunt ostaticii pe care HAMAS urmează să îi elibereze luni. Operațiunea ar trebui să înceapă la ora 8