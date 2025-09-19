Prima pagină » Știri externe » Studiu S&P: După război, fluxurile de migranți ucraineni ar putea influența ECONOMIILE țărilor din Europa Centrală și de Est

19 sept. 2025, 19:43, Știri externe
După încheierea războiului din Ucraina, fluxurile de migranți ucraineni spre sau dinspre Europa Centrală și de Est s-ar putea dovedi esențiale pentru perspectivele de creștere ale țărilor din regiune, a anunțat S&P Global.

Conform unui raport S&P Global, migrația ucrainenilor ar putea avea efecte asupra producției economice cuprinse între -6% și +3%, notează Reuters.

Aproape jumătate dintre refugiații ucraineni aflați în prezent în Uniunea Europeană trăiesc în cele 11 țări din Europa Centrală și de Est parte din blocul european, oferind un impuls major piețelor lor de muncă.

Cele 11 state – Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Slovenia –reprezintă mai puțin de un sfert din populația totală a UE.

„Direcția creșterii economice în Europa Centrală și de Est ar putea fi determinată de migrația ucraineană postbelică. Impulsul actual generat de lucrătorii ucraineni ar putea accelera sau s-ar putea inversa”, menționează raportul S&P Global.

Impactul fluxurilor de refugiați asupra creșterii economice în țările cele mai expuse din regiune ar putea varia de la -6% la +3%.

În raport cu dimensiunea populației totale, Cehia găzduiește cel mai mare număr de ucraineni – 3,5% din populația totală.

Polonia, cea mai mare economie a regiunii, se află pe locul doi, cu 2,6%, urmată de Estonia cu 2,5% și Slovacia cu 2,4%, se menționează în raportul S&P Global.

Durata războiului, un factor pentru direcția ulterioară a migrației

„Din cauza legii marțiale din Ucraina, marea majoritate a migranților sunt femei și copii. În cazul unei încetări a focului, ne așteptăm ca familiile să se reunească fie în Ucraina, fie într-o „țară gazdă”, se arată în raport.

Odată ce legea marțială va fi ridicată, a spus S&P Global, nivelul de integrare a femeilor și copiilor într-o țară gazdă va fi un factor cheie pentru direcția migrației.

Cu cât războiul durează mai mult, cu atât este mai probabil ca migrația netă ucraineană postbelică să fie pozitivă, au adăugat autorii raportului.

Cu toate acestea, în contextul în care războiul a ajuns în al patrulea an, unii refugiați ucraineni se confruntă cu o reacție negativă în unele țări gazdă.

În Polonia, președintele Karol Nawrocki s-a opus recent unui proiect de lege privind extinderea beneficiilor acordate celor un milion de refugiați ucraineni din țară.

Foto: Profimedia

