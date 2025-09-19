Prim-ministrul interimar al NEPALULUI s-a angajat să adopte o politică reformatoare/ „Protestele reflectă aspirațiile tinerei generații”

Prim-ministrul interimar al Nepalului, Sushila Karki, s-a angajat, vineri, să combată corupția, să creeze locuri de muncă și să ridice nivelul de trai, în urma valului mortal de proteste desfășurat de tineri la începutul lunii.

„Protestele reflectă aspirațiile tinerei generații, un nivel tot mai mare de conștientizarea populară și nemulțumire față de corupția în creștere”, a declarat Karki, cu ocazia Zilei Naționale a Nepalului. „Trebuie să acceptăm faptul că protestele s-au desfășurat din cauza neîmplinirii spiritului și obiectivelor de asigurarea a unei bune guvernări și prosperități consacrate în constituție”, a explicat premierul interimar.

Declarațiile lui Karki sunt primele remarci publice de când a fost numită în funcție săptămâna trecută. Karki se va ocupa de organizarea alegerilor parlamentare pe 5 martie. Fostă președintă a Curții Supreme, Karki este singura femeie care a deținut această funcție și prima femeie care conduce Nepalul.

Protestele violente s-au soldat cu 72 de victime

Protestele violente, conduse de tinerii nepalezi și numite de organizatori „demonstrații ale generației Z” au ucis 72 de persoane și l-au forțat pe fostul premier K. P. Sharma să demisioneze. Peste 2.100 de persoane au fost rănite în urma incendiilor și actelor de vandalism care au provocat pagube extinse proprietății publice, inclusiv complexului principal de birouri.

Noul Guvern se angajează să creeze oportunități de angajare, să crească calitatea vieții, transparența în activitatea guvernamentală și să combată actele de corupție, potrivit ziarului The Economic Times.

Karki, în vârstă de 73 de ani, care a fost susținută de reprezentanții generației Z, este hotărâtă să organizeze alegeri parlamentare la timp.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Cele mai dure imagini din timpul REVOLUȚIEI din Nepal. Scenele care au amuțit planeta și au blocat rețelele sociale

Cum a început REVOLUȚIA din Nepal și ce a declanșat scânteia care a aprins, la propriu, o țară

Soldații continuă să patruleze pe străzile din NEPAL după instituirea stării de asediu/ Autoritățile vor purta discuții cu protestatarii