Prima pagină » Știri externe » Prima reacție a lui Trump după ce Zelenski a fost de acord cu propunerea lui de încetare a focului din mai 2025: „Premiul Nobel pentru tine”

Prima reacție a lui Trump după ce Zelenski a fost de acord cu propunerea lui de încetare a focului din mai 2025: „Premiul Nobel pentru tine”

17 ian. 2026, 13:25, Știri externe

Filmări apărute recent în spațiul public arată reacția președintelui american, Donald Trump, când a fost sunat de Emmanuel Macron, omologul său francez, să-l anunțe că Zelenski acceptă propunerea lui de încetare a focului. Se întâmpla pe 10 mai 2025. Oficialii americani și ucraineni au propus Rusiei o încetare a focului pentru o perioadă de 30 de zile, în urma discuțiilor care au durat 9 ore în Arabia Saudită. 

Trump:Bună, ce faci?

Macron:Donald, știu că este foarte devreme pentru tine. Îmi pare rău că te deranjez la ora asta. Pot să te sun în 2 minute cu Zelenski, Starmer și Merz? E ok pentru tine?

Trump:Da, spune-mi despre ce e vorba.

Macron:A acceptat (n.r. Zelenski) ceea ce ai propus în mesajul tău, adică un armistițiu de 30 de zile și așa mai departe. E gata să facă anunțul.

Trump:Chiar a acceptat?

Macron:Da.”

Trump:Oooo, bun, Premiul Nobel pentru tine.

Macron:Pot să te sun înapoi cu el și cu ceilalți?

Trump:Sună-mă înapoi.

După primul scurt apel, Emmanuel Macron i-a strâns pe restul liderilor – Keir Starmer, Donald Tusk, Freidrich Merz și Volodimir Zelenski, și l-au sunat înapoi pe Donald Trump.

Macron:Bună, Donald! Suntem în Kiev. Sunt cu președintele Zelenski.

Zelenski:Și cu mulți jurnaliști!”

Macron:Am susținut cu toții propunerea ta de încetare necondiționată a focului timp de 30 de zile

Zelenski:Și, desigur, cred că trebuie să exercităm o presiune puternică asupra Rusiei.Dacă nu susțin, dacă nu vor să susțină acest armistițiu, trebuie să le aplicăm sancțiuni, să le impunem sancțiuni. Cred că poate funcționa. Ce părere aveți, domnule președinte?

Trump:Cred că o vor face. Cred că vor fi de acord.Chiar cred asta. Cred că este momentul. Am avut discuții constructive cu ei. Cred că este în regulă. Cred că este momentul.

„Ucraina tocmai a fost de acord cu o încetare a focului cu puțin timp în urmă. Acum trebuie să mergem în Rusia și să sperăm că și președintele Putin va fi de acord cu asta (…) Vrem să terminăm acest război”, a declarat după apel președintele american Donald Trump.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Război în Ucraina, ziua 1.423. Negociatorii ucraineni și americani se întâlnesc la Miami

Uniunea Europeană vrea un plan de aderare „ușor” pentru Ucraina, în două etape, dar Kievul nu a îndeplinit niciun criteriu de aderare din cele 36

Kremlinul consideră „pozitivă” dorința unor țări europene de a restabili dialogul cu Rusia. Ce lideri vor să reia relațiile cu Putin și cine se opune

Recomandarea video

Citește și

SCANDAL Europa, ultimele opțiuni pentru a salva Groenlanda. Politico: „E timpul să-l dea afară pe Trump?”
12:06
Europa, ultimele opțiuni pentru a salva Groenlanda. Politico: „E timpul să-l dea afară pe Trump?”
NEWS ALERT Donald Trump vrea să impună tarife comerciale țărilor care se opun ca SUA să preia controlul în Groenlanda
11:20
Donald Trump vrea să impună tarife comerciale țărilor care se opun ca SUA să preia controlul în Groenlanda
ULTIMA ORĂ Primele imagini cu ofițerii Forțelor Armate Germane care au ajuns în Groenlanda, în perspectiva unui conflict cu SUA pe tema anexării teritoriului
10:11
Primele imagini cu ofițerii Forțelor Armate Germane care au ajuns în Groenlanda, în perspectiva unui conflict cu SUA pe tema anexării teritoriului
ANALIZA de 10 Propagandiștii Rusiei se plâng că Donald Trump le-a stricat vacanțele, dar avertizează: „Bine ați venit în 2026, Anul Sălbatic”
10:00
Propagandiștii Rusiei se plâng că Donald Trump le-a stricat vacanțele, dar avertizează: „Bine ați venit în 2026, Anul Sălbatic”
CONTROVERSĂ „Trebuie să o avem”. Interesele SUA în Groenlanda, dincolo de ambiția lui Trump. „Topirea suplimentară a gheții va încuraja China să extindă liniile de transport maritim în Arctica”
09:00
„Trebuie să o avem”. Interesele SUA în Groenlanda, dincolo de ambiția lui Trump. „Topirea suplimentară a gheții va încuraja China să extindă liniile de transport maritim în Arctica”
FLASH NEWS Donald Trump insistă pe anexarea Groenlandei la ultima conferință de presă. Ce a spus despre Iran și Venezuela
07:04
Donald Trump insistă pe anexarea Groenlandei la ultima conferință de presă. Ce a spus despre Iran și Venezuela
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
Medicamentele care te lasă fără permis. Lista completă și explicația medicului
Cancan.ro
Cătălin Măruță i-a lucrat pe la spate pe greii de la Pro TV?! Colaborarea “din umbră” care l-a scos definitiv de pe post
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Proiectele majore care dinamizează vestul României în 2026. Investițiile în energie, căi ferate și autostrăzi, la final
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica Moldova. Cât costă litrul față de România: „La noi nu am alimentat mașina, ci bugetul”
Digi24
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
Cancan.ro
Când vine primăvara, de fapt? 2026, an bizar conform meteorologilor Easeweather
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia a câștigat Raliul Dakar 2026!
Descopera.ro
Cum au ajuns aricii să fie asociați cu vrăjitoria?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Exercițiile fizice pot încetini sau chiar inversa „vârsta creierului”, relevă un nou studiu

Cele mai noi

Trimite acest link pe