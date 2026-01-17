Prima reacție a lui Trump după ce Zelenski a fost de acord cu propunerea lui de încetare a focului din mai 2025: „Premiul Nobel pentru tine”

Filmări apărute recent în spațiul public arată reacția președintelui american, Donald Trump, când a fost sunat de Emmanuel Macron, omologul său francez, să-l anunțe că Zelenski acceptă propunerea lui de încetare a focului. Se întâmpla pe 10 mai 2025. Oficialii americani și ucraineni au propus Rusiei o încetare a focului pentru o perioadă de 30 de zile, în urma discuțiilor care au durat 9 ore în Arabia Saudită.

Trump: „Bună, ce faci?”

Macron: „Donald, știu că este foarte devreme pentru tine. Îmi pare rău că te deranjez la ora asta. Pot să te sun în 2 minute cu Zelenski, Starmer și Merz? E ok pentru tine?”

Trump: „Da, spune-mi despre ce e vorba.”

Macron: „A acceptat (n.r. Zelenski) ceea ce ai propus în mesajul tău, adică un armistițiu de 30 de zile și așa mai departe. E gata să facă anunțul.”

Trump: „Chiar a acceptat?”

Macron: „Da.”

Trump: „Oooo, bun, Premiul Nobel pentru tine.”

Macron: „Pot să te sun înapoi cu el și cu ceilalți?”

Trump: „Sună-mă înapoi.”

După primul scurt apel, Emmanuel Macron i-a strâns pe restul liderilor – Keir Starmer, Donald Tusk, Freidrich Merz și Volodimir Zelenski, și l-au sunat înapoi pe Donald Trump.

Macron: „Bună, Donald! Suntem în Kiev. Sunt cu președintele Zelenski.”

Zelenski: „Și cu mulți jurnaliști!”

Macron: „Am susținut cu toții propunerea ta de încetare necondiționată a focului timp de 30 de zile”

Zelenski: „Și, desigur, cred că trebuie să exercităm o presiune puternică asupra Rusiei.Dacă nu susțin, dacă nu vor să susțină acest armistițiu, trebuie să le aplicăm sancțiuni, să le impunem sancțiuni. Cred că poate funcționa. Ce părere aveți, domnule președinte?”

Trump: „Cred că o vor face. Cred că vor fi de acord.Chiar cred asta. Cred că este momentul. Am avut discuții constructive cu ei. Cred că este în regulă. Cred că este momentul.”

„Ucraina tocmai a fost de acord cu o încetare a focului cu puțin timp în urmă. Acum trebuie să mergem în Rusia și să sperăm că și președintele Putin va fi de acord cu asta (…) Vrem să terminăm acest război”, a declarat după apel președintele american Donald Trump.

