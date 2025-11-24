Primele imagini cu Sean „Diddy” Combs în spatele gratiilor. Rapper-ul a albit complet și s-a împrietenit cu ceilalți deținuți. Cum își petrece zilele

Jurnaliștii de la TMZ au publicat, în urmă cu câteva ore, primele imagini cu magnatul hip-hop Sean „Diddy” Combs în spatele gratiilor. Deși se presupune că rapper-ul a avut probleme serioase în penitenciarul Fort Dix din New Jersey, unde este încarcerat de peste un an, în videoclipul obținut de TMZ acesta nu pare deloc „tulburat sau asuprit“, ba chiar lasă impresia că s-a și împrietenit cu câțiva deținuți.

Potrivit sursei citate, artistul a fost surprins într-o vineri seara, când și-a încheiat treaba la biblioteca media Fort Dix, situată în capelă.

Diddy poartă o căciulă maro tricotată și uniforma gri a închisorii. Chipul său este vizibil îmbătrânit, iar părul i-a devenit și el gri. După câteva discuții cu deținuții, își pune la loc jacheta și pleacă.

TMZ a publicat și înregistrare video cu Diddy fără șapcă, evidențiindu-i complet șuvițele gri, în timp ce se oprește să stea de vorbă cu alți deținuți pe hol. Conversația pare binevoitoare înainte ca Diddy să meargă mai departe pe hol.

Acestea sunt primele înregistrări video cu rapperul în interiorul închisorii. Recent, în presa americană au apărut câteva fotografii cu magnatul hip-hop în curtea închisorii. Acolo, Diddy părea abătut.

Sean „Diddy” Combs își ispășește, în prezent, pedeapsa de 50 de luni de închisoare. Se așteaptă să fie eliberat în 2028.

Diddy a atras deja atenția oficialilor închisorii în perioada petrecută la Fort Dix. Jurnaliștii TMZ au mai dezvăluit că acesta a consumat alcool în spatele gratiilor și a avut și o conversație telefonică în trei, ceea ce încalcă regulile închisorii.

Potrivit unor documente obținute în urmă cu câteva săptămâni de CBS News, rapperul lucrează în capela penitenciarului, ca asistent al preotului, și s-a înscris și într-un program intensiv de tratament pentru dependența de droguri.

Un fost angajat al închisorii a declarat pentru CBS News că sarcinile variază, dar, de obicei, deținuții întrețin biblioteca religioasă a capelei, fac curățenie în birou și ajută la ținerea unor evidențe.

Finalizarea programului de reabilitare ar putea însemna o reducere a pedepsei de un an, deși s-ar confrunta în continuare cu cinci ani de supraveghere.

Magnatul muzical a fost condamnat pe 3 octombrie la 50 de luni de închisoare în urma condamnării sale pentru două capete de acuzare. I s-au acordat credite pentru 14 luni de închisoare executate înainte de pronunțarea sentinței.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

„Diddy” profită de timpul petrecut la închisoare pentru a se „vindeca”: Lucrează ca asistent al preotului din penitenciar și merge la reabilitare

Sean „Diddy” Combs iese mai devreme din închisoare. Cu cât îi va fi redusă pedeapsa magnatului hip-hop