Social-democrații au decis – miercuri, 14 octombrie 2026 – să intre la guvernare în cabinetul condus de Luca Niculescu. PSD va deține 11 ministere, iar calculele seci ale hârtiei arată că noul premier desemnat de Nicușor Dan are șansa foarte mari să obțină cele 233 de voturi necesare în Parlamentul României.

Dincolo de ipoteze și de calculele politice, realitatea de pe scena politică este și sursă de glume pe internet. O fotografie în care apar Nicușor Dan, Dominic Fritz, Ionuț Moșteanu, Oana Țoiu, Radu Miruță și Dragoș Anastasiu, în avion, s-a viralizat rapid.

Toate personajele politice din jurul lui Nicușor Dan sunt tăiate cu un mare X roșu. Povestea din spatele acestei fotografii virale a început luna iulie 2025, iar acum trăiește „a doua tinerețe” în mediul online.

Iulie 2025. La bordul unui avion Spartan

Totul a început în luna iunie a anului 2025, atunci când Dominic Fritz – liderul USR – a postat pe Facebook o fotografie în care apărea alături de Nicușor Dan, Ionuț Moșteanu (ministrul USR al Apărării), Oana Țoiu (minstrul USR de Externe), Radu Miruță (ministrul USR) al Economiei și Dragoș Anastasiu.

Se aflau în drum spre Germania, acolo unde Nicușor Dan urma să aibă întâlniri cu președintele Frank-Walter Steinmeier și cancelarul german, Friedrich Merz, dar și cu comunitatea de business și cu românii stabiliți în Germania.

Noiembrie 2025. Aceeași fotografie, adaptată noii realități politice

În luna noiembrie a anului 2025, fotografia s-a viralizat din nou. De data aceasta, două dintre personaje au fost marcate cu un mare X roșu – Ionuș Moșteanu de la Apărare și vicepremierul Dragoș Anastasiu.

Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării

Dragoș Anastasiu a demisionat din funcția de vicepremier al cabinetului Bolojan, după scandalul privind mita oferită, timp de opt ani, unei funcționare ANAF, deja condamnată la închisoare.

Octombrie 2026. Doar Nicușor Dan mai „călătorește” la bordul Spartanului

Evenimentele de pe scena politică s-au precipitat în ultima perioadă.

Dominic Fritz și-a pierdut mandatul de primar al Timișoarei

Radu Miruță (interimar la Apărare) și Oana Țoiu (interimar la Externe) își vor pierde portofoliile în noul guvern condus de Luca Niculescu.

Ionuț Moșteanu și Dragoș Anastasiu erau deja „out” încă din anul 2025.

Fotografia actualizată se bucură de un succes teribil în mediul online. Nicușor Dan rămâne la bordul Spartanului, zâmbitor, în timp ce personajele din jurul său au ieșit, unul câte unul, din scenariu.