Prințul Harry și Meghan se întorc în Marea Britanie după șase ani în SUA. Ce spune Regele Charles despre îndatoririle regale

Prințul Harry și Meghan Markle se pregătesc să revină în Marea Britanie după mai bine de șase ani petrecuți în SUA, potrivit BBC News. Cei doi nu își vor relua îndatoririle regale, iar Archie și Lilibet ar urma să înceapă școala în Regatul Unit.

Prințul Harry și Meghan, ducesa de Sussex, se pregătesc să se întoarcă în Marea Britanie, la mai bine de șase ani după ruptura spectaculoasă de familia regală și mutarea în California, potrivit The New York Times.

Harry și Meghan nu intenționează să își reia îndatoririle regale și își vor păstra statutul de persoane private, astfel că mutarea reprezintă în primul rând o schimbare importantă în viața familiei lor.

Regele Charles al III-lea a fost informat duminică despre decizia fiului său. Monarhul britanic nu știa despre planurile cuplului înainte de weekendul trecut, dar ar saluta posibilitatea de a-i vedea mai des pe Harry, Meghan și pe copiii acestora într-un cadru privat și familial.

Prințul William, moștenitorul tronului britanic, și soția sa, prințesa Catherine, au fost, de asemenea, informați despre decizia ducilor de Sussex.

Mutarea ar urma să aibă loc la sfârșitul acestei luni.

Harry și Meghan intenționează să părăsească Statele Unite și să se stabilească într-o reședință privată din afara Londrei. Proprietatea nu aparține familiei regale, un detaliu care subliniază faptul că revenirea în Regatul Unit nu schimbă actualul lor statut în cadrul monarhiei.

Harry și Meghan nu revin la îndatoririle regale. Archie și Lilibet ar urma să înceapă școala în Marea Britanie

Unul dintre cele mai importante elemente ale deciziei privește viitorul celor doi copii ai cuplului. Prințul Harry și Meghan au doi copii: Archie, născut în 2019, și Lilibet, născută în 2021.

Potrivit presei britanice, ambii sunt înscriși pentru a începe școala în Marea Britanie în luna septembrie.

Familia ar urma astfel să își reconstruiască viața în Regatul Unit la mai bine de șase ani după ce Harry și Meghan au luat una dintre cele mai controversate decizii din istoria recentă a monarhiei britanice.

În ianuarie 2020, cei doi au anunțat că renunță la poziția de membri „seniori” ai familiei regale și că doresc să devină independenți financiar.

„Acest echilibru geografic ne va permite să ne creștem fiul cu respect pentru tradiția regală în care s-a născut, oferind în același timp familiei noastre spațiul necesar pentru a ne concentra asupra următorului capitol, inclusiv asupra lansării noii noastre organizații caritabile”, au transmis prințul Harry și Meghan, ducesa de Sussex, într-un comunicat publicat în 2020.

Palatul Buckingham a confirmat în februarie 2021 că cei doi nu vor mai fi membri activi ai familiei regale. Harry și Meghan s-au stabilit în cele din urmă în California, unde și-au construit o viață separată de instituția monarhiei.

Retragerea lor a declanșat însă tensiuni majore în interiorul familiei regale, care au devenit și mai vizibile după interviul acordat lui Oprah Winfrey în 2021.

Meghan a vorbit atunci despre dificultățile pe care le-ar fi întâmpinat în interiorul familiei regale și despre discuții purtate în perioada sarcinii sale referitoare la „cât de închisă” urma să fie culoarea pielii lui Archie. Harry a vorbit, la rândul său, despre deteriorarea relațiilor cu tatăl și fratele său.

Ducele de Sussex spunea atunci că este „dezamăgit” de tatăl său, actualul rege Charles al III-lea, și că el și prințul William se află „pe drumuri diferite”.

Întâlnirea cu regele Charles

Semnele unei posibile apropieri de familia regală au devenit mai vizibile în ultima perioadă. Harry, Meghan și cei doi copii au călătorit luna trecută în Marea Britanie și s-au întâlnit cu regele Charles pentru prima dată după mai mulți ani.

Planul mutării definitive în Regatul Unit nu a fost discutat în timpul acelei vizite. Călătoria a avut totuși o semnificație aparte. Harry și Meghan nu mai veniseră împreună în Marea Britanie din 2022, când au participat la funeraliile reginei Elizabeth a II-a.

Un obstacol important pentru revenirea familiei a fost problema securității.

Înaintea vizitei de luna trecută, BBC News relata că Harry lua în calcul posibilitatea de a călători fără Meghan și copii după ce solicitarea sa privind acordarea protecției polițienești finanțate din fonduri publice fusese respinsă de autoritățile britanice.

Disputa privind securitatea datează din perioada în care ducele și ducesa de Sussex au renunțat la statutul de membri activi ai familiei regale.

În 2024, Harry a pierdut procesul prin care contestase decizia autorităților britanice de a-i reduce nivelul protecției oferite atunci când se află în Regatul Unit.

Schimbarea ar putea însă avea consecințe importante în plan personal, prin apropierea fizică de regele Charles și de restul familiei regale, după ani marcați de tensiuni, acuzații publice și perioade îndelungate în care relațiile dintre cele două părți au fost extrem de reci.