Procesul fostului președinte brazilian Jair Bolsonaro se apropie de final. TRUMP ar putea influența verdictul

Procesul fostului președinte brazilian Jair Bolsonaro a intrat în faza finală la Curtea Supremă, acolo unde se va decide dacă acesta a încercat să răstoarne puterea după pierderea alegerilor prezidențiale în 2022.

Potrivit Reuters, procesul s-ar putea încheia până pe 12 septembrie, atunci când se preconizează că judecătorii au avut suficient timp pentru a delibera. Administrația președintelui american Donald Trump a transmis că urmărește cum se desfășoară procesul, având în vedere că anterior a condamnat judecarea fostului său aliat.

„În virtutea valorilor democratice, cazul Bolsonaro demonstrează încă o dată că opresiunea politică este prevalentă în societățile considerate moderne. Drept urmare, retragem vizele diplomatice pentru brazilieni și impunem tarife de 50% pe toate bunurile exportate”, transmit oficialii de la Casa Albă.

Judecătorul care se ocupă de caz, Alexandre de Moraes, a contestat ingerințele manifestate de SUA la adresa justiției braziliene.

„Aceste constrângeri nu vor afecta decizia instanței, deoarece suveranitatea națională nu poate, nu ar trebui și nu va fi niciodată defăimată, negociată sau extorcată”, transmite Moraes.

Bolsonaro și-a susținut în mod constant nevinovăția, chiar dacă a renunțat la orice speranță de a fi achitat de Curtea Supremă.

„Vor să mă condamne, au nevoie de un țap ispășitor”, subliniază fostul președinte.

Deși instanța ar putea impune pedepse totale de peste 40 de ani, legea braziliană permite eliberarea anticipată a deținuților, cu mult înainte de termenul stabilit prin condamnare.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Jair Bolsonaro scapă momentan de ÎNCHISOARE. Fostul președinte al Braziliei este judecat în continuare pentru tentativă de lovitură de stat

Tarifele americane lovesc puternic cel mai important produs de EXPORT al Braziliei