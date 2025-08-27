Tarifele americane lovesc puternic cel mai important produs de EXPORT al Braziliei

Cererea pentru seul de vită din Brazilia este în creștere pe piața din Statele Unite, însă tarifele americane pun mari probleme exportatorilor din cea mai mare țară sud-americană.

Seul de vită este utilizat în producția de biodiesel, fiind unul din principalele produse de export ale Braziliei. Pe măsură ce cererea pentru biocombustibil este în creștere în SUA, exportatorii brazilieni își pun problema cum vor face livrările, în contextul majorării taxelor percepute de americani la vamă.

Potrivit Reuters, piața din SUA reprezintă 98% din totalul livrărilor braziliene de seu la nivel global.

„O taxă de 50% aplicată pe importurile de seu face problematică comercializarea acestora în SUA, deoarece marjele de profit se reduc substanțial”, susțin experții.

Scăderea efectivelor de bovine în Statele Unite a condus invariabil la orientarea spre export, care au crescut puternic în iulie, înaintea intrării în vigoare a noilor tarife.

„Aceste taxe pe care americanii le percep sunt practic un embargou la adresa exporturilor de vită și produse derivate”, transmit furnizorii brazilieni.

