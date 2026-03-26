Procesul lui Maduro la New York. Fostul lider venezuelean, din nou în fața justiției americane la trei luni de la capturarea sa. Ce acuzații i se aduc

Fostul președinte al Venezuela, Nicolas Maduro, se va prezenta joi în fața unui tribunal federal din New York, la aproape trei luni de la capturarea sa de către armata Statele Unite, pe fondul acuzațiilor grave de narcoterorism.

Aflat în detenție la Metropolitan Detention Center din Brooklyn, Maduro nu a mai vorbit public de la prima audiere din 5 ianuarie, când el și soția sa, Cilia Flores, au fost puși oficial sub acuzare pentru trafic internațional de droguri, potrivit CNN.

Atunci, fostul lider de la Caracas s-a declarat „preşedintele în exerciţiu al Republicii Venezuela” și s-a considerat „răpit” de SUA, descriindu-se drept „prizonier de război”.

Singur în celula sa, fără acces la internet şi la ziare, cel pe care unii dintre colegii săi de detenţie îl numesc „preşedintele” citeşte Biblia, potrivit anturajului său.

„Face şi exerciţii fizice”, a afirmat de la Caracas fiul său, deputatul Nicolas Maduro Guerra, cunoscut sub numele de „Nicolasito” (micuţul Nicolas), care a dat asigurări că în faţa instanţei va apărea „un preşedinte slab şi atletic”.

Acuzații grave la adresa lui Maduro

Maduro este urmărit penal pentru patru capete de acuzare, inclusiv narcoterorism, fiind suspectat că a susținut și coordonat rețele de trafic de droguri în colaborare cu grupări de gherilă și carteluri considerate teroriste de Washington. Soția sa se confruntă, la rândul ei, cu trei capete de acuzare, fiind acuzată că ar fi intermediat relațiile dintre traficanți și oficiali de rang înalt.

Cei doi au pledat nevinovați la acuzațiile americane, iar avocații lor cer anularea actului de acuzare. Apărarea susține că sancțiunile impuse Venezuelei împiedică plata avocaților, ceea ce ar încălca drepturile constituționale garantate de legea americană.

„Singura soluţie este renunţarea la urmărirea penală, deoarece acest tribunal nu poate permite continuarea acestui proces în încălcarea drepturilor lor constituţionale”, au transmis avocații.

Amintim că președintele Donald Trump l-a numit pe Nicolas Maduro drept „cel mai mare traficant de droguri din lume”.

Cel însărcinat să se pronunţe asupra acestui prim litigiu (şi, la o dată care nu a fost încă stabilită, să conducă procesul fostului şef de stat) este judecătorul Alvin Hellerstein, un veteran al justiţiei new-yorkeze în vârstă de 92 de ani. Cu o vastă experienţă în dosare mediatizate, el se ocupă de peste zece ani de vastul caz de trafic de droguri în care este acuzat Nicolas Maduro, care a dus deja la condamnarea fostului şef al serviciilor de informaţii din Venezuela, Hugo Armando Carvajal.

De la capturarea cuplului, autorităţile venezuelene au organizat numeroase mobilizări la Caracas şi în ţară pentru a cere eliberarea lor. Au fost organizate campanii de trimitere de scrisori în atenţia lor.

După 12 ani la conducerea țării, Maduro a fost înlocuit de fosta sa vicepreședintă, Delcy Rodriguez, care a adoptat o poziție mai conciliantă față de Washington. În paralel, președintele Donald Trump continuă să susțină că influențează decisiv evoluțiile politice din Venezuela.

