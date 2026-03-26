Mihai Tănase
Procesul lui Maduro la New York. Fostul lider venezuelean, din nou în fața justiției americane la trei luni de la capturarea sa. Ce acuzații i se aduc

Fostul președinte al Venezuela, Nicolas Maduro, se va prezenta joi în fața unui tribunal federal din New York, la aproape trei luni de la capturarea sa de către armata Statele Unite, pe fondul acuzațiilor grave de narcoterorism.

Aflat în detenție la Metropolitan Detention Center din Brooklyn, Maduro nu a mai vorbit public de la prima audiere din 5 ianuarie, când el și soția sa, Cilia Flores, au fost puși oficial sub acuzare pentru trafic internațional de droguri, potrivit CNN.

Atunci, fostul lider de la Caracas s-a declarat „preşedintele în exerciţiu al Republicii Venezuela” și s-a considerat „răpit” de SUA, descriindu-se drept „prizonier de război”.

Singur în celula sa, fără acces la internet şi la ziare, cel pe care unii dintre colegii săi de detenţie îl numesc „preşedintele” citeşte Biblia, potrivit anturajului său.

„Face şi exerciţii fizice”, a afirmat de la Caracas fiul său, deputatul Nicolas Maduro Guerra, cunoscut sub numele de „Nicolasito” (micuţul Nicolas), care a dat asigurări că în faţa instanţei va apărea „un preşedinte slab şi atletic”.

Acuzații grave la adresa lui Maduro

Maduro este urmărit penal pentru patru capete de acuzare, inclusiv narcoterorism, fiind suspectat că a susținut și coordonat rețele de trafic de droguri în colaborare cu grupări de gherilă și carteluri considerate teroriste de Washington. Soția sa se confruntă, la rândul ei, cu trei capete de acuzare, fiind acuzată că ar fi intermediat relațiile dintre traficanți și oficiali de rang înalt.

Cei doi au pledat nevinovați la acuzațiile americane, iar avocații lor cer anularea actului de acuzare. Apărarea susține că sancțiunile impuse Venezuelei împiedică plata avocaților, ceea ce ar încălca drepturile constituționale garantate de legea americană.

„Singura soluţie este renunţarea la urmărirea penală, deoarece acest tribunal nu poate permite continuarea acestui proces în încălcarea drepturilor lor constituţionale”, au transmis avocații.

Amintim că președintele Donald Trump l-a numit pe Nicolas Maduro drept „cel mai mare traficant de droguri din lume”.

Cel însărcinat să se pronunţe asupra acestui prim litigiu (şi, la o dată care nu a fost încă stabilită, să conducă procesul fostului şef de stat) este judecătorul Alvin Hellerstein, un veteran al justiţiei new-yorkeze în vârstă de 92 de ani. Cu o vastă experienţă în dosare mediatizate, el se ocupă de peste zece ani de vastul caz de trafic de droguri în care este acuzat Nicolas Maduro, care a dus deja la condamnarea fostului şef al serviciilor de informaţii din Venezuela, Hugo Armando Carvajal.

De la capturarea cuplului, autorităţile venezuelene au organizat numeroase mobilizări la Caracas şi în ţară pentru a cere eliberarea lor. Au fost organizate campanii de trimitere de scrisori în atenţia lor.

După 12 ani la conducerea țării, Maduro a fost înlocuit de fosta sa vicepreședintă, Delcy Rodriguez, care a adoptat o poziție mai conciliantă față de Washington. În paralel, președintele Donald Trump continuă să susțină că influențează decisiv evoluțiile politice din Venezuela.

Recomandarea autorului:

Trump susține că războiul cu Iranul „este deja câștigat”: „Nu mai au marină, nici forțe aeriene, nimic!”. Teheranul cere negocieri cu Vance și Rubio

Citește și

CONTROVERSĂ Trump a pus ochii pe Cuba, dar există și axa Moscova – Beijing. „Miza este mare, Rusia nu-și poate permite să piardă încă un aliat de încredere și o investiție bună”
09:00
Trump a pus ochii pe Cuba, dar există și axa Moscova – Beijing. „Miza este mare, Rusia nu-și poate permite să piardă încă un aliat de încredere și o investiție bună”
FLASH NEWS Prețul petrolului a crescut alarmant după ce Iranul a refuzat planul de pace propus de Donald Trump
08:49
Prețul petrolului a crescut alarmant după ce Iranul a refuzat planul de pace propus de Donald Trump
RĂZBOI China vede „semnale” din Iran pentru negocieri cu SUA. Wang Yi vorbește despre o „rază de speranță” în privința păcii din Orientul Mijlociu
08:14
China vede „semnale” din Iran pentru negocieri cu SUA. Wang Yi vorbește despre o „rază de speranță” în privința păcii din Orientul Mijlociu
FOTO Povestea virală cu cei șapte câini „eroi” din China este falsă. Ce s-a întâmplat, de fapt
08:05
Povestea virală cu cei șapte câini „eroi” din China este falsă. Ce s-a întâmplat, de fapt
FLASH NEWS Atac rusesc la granița României. RO-Alert în nordul Tulcei. Fragmene de dronă, găsite la 2 km de localitatea Parcheş
07:40
Atac rusesc la granița României. RO-Alert în nordul Tulcei. Fragmene de dronă, găsite la 2 km de localitatea Parcheş
LIVE 🚨 Război în Iran, ziua 27: Iranul refuză planul în 15 puncte al SUA: Vom continua să rezistăm. Trump amenință că „va dezlănţui iadul” în cazul unui eşec
07:15
🚨 Război în Iran, ziua 27: Iranul refuză planul în 15 puncte al SUA: Vom continua să rezistăm. Trump amenință că „va dezlănţui iadul” în cazul unui eşec
Mediafax
Iranul anunță ce „țări prietenoase” pot trece prin Strâmtoarea Ormuz. Avertismente pentru Europa și SUA
Digi24
Reacția Rusiei la planul american în 15 puncte pentru războiul din Iran
Cancan.ro
💣 Valentin Sanfira s-a iubit în SECRET cu Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil↘️
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
„Stai ca boul pe coadă”: dialogul dintre Gabriela Cristea și Ioana Ginghină care a încins spiritele. Replica dură a medicilor
Mediafax
Reuters. Volodimir Zelenski acuză SUA că leagă garanțiile de securitate de cedarea Donbasului
Click
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, împotmoliți în renovarea casei din Italia: „Nu ne putem apuca de nimic”
Digi24
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din avion în urma accidentului de la New York
Cancan.ro
ANM a actualizat prognoza meteo pentru Paște. Vreme mai rece pe 12 aprilie 2026
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Oana Vincu din trupa Genius. S-a retras din lumina reflectoarelor de ani buni! Mulți nu ar mai recunoaște-o acum!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
90% dintre șoferi greșesc aici! Cine are, de fapt, prioritate în sensul giratoriu
Descopera.ro
Cum a ajuns un mare filosof să fie condamnat de propriul discipol
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Bubulino, voiam să fie o surpriză, dar… Îți place Madridul?
Descopera.ro
O nouă lansare Artemis, confirmată de NASA: „Nu există niciun impediment”
FLASH NEWS Claudiu Năsui: „Guvernul greșește masiv refuzând să scadă taxele, și dând în schimb o schemă pentru cei conectați politic și o plafonare de marje”
09:13
Claudiu Năsui: „Guvernul greșește masiv refuzând să scadă taxele, și dând în schimb o schemă pentru cei conectați politic și o plafonare de marje”
INEDIT Ce înseamnă trecerea la ora de vară. Vom avea mai multă lumină seara, dar și mai puțin somn
09:11
Ce înseamnă trecerea la ora de vară. Vom avea mai multă lumină seara, dar și mai puțin somn
SPORT Turcia – România, meci de totul sau nimic. „Tricolorii” luptă pentru calificarea la Cupa Mondială din această vară
09:10
Turcia – România, meci de totul sau nimic. „Tricolorii” luptă pentru calificarea la Cupa Mondială din această vară
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Înainte primeam bezele de la PSD, acum înțeleg că primim de la PNL. Nimeni nu mai înțelege nimic”
09:00
Dan Dungaciu: „Înainte primeam bezele de la PSD, acum înțeleg că primim de la PNL. Nimeni nu mai înțelege nimic”
INEDIT Oamenii de știință afirmă că au descoperit rămășițele celebrului muschetar D’Artagnan, mort acum aproximativ 350 de ani
08:47
Oamenii de știință afirmă că au descoperit rămășițele celebrului muschetar D’Artagnan, mort acum aproximativ 350 de ani
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Începutul unei negocieri pleacă de la cerințele fiecărei părți și de la puterea de negociere a acestora”
08:30
Dan Dungaciu: „Începutul unei negocieri pleacă de la cerințele fiecărei părți și de la puterea de negociere a acestora”

