Un comediant din Turcia a fost arestat și dat în judecată pentru „insulte” aduse președintelui Erdogan. Riscă ani buni de închisoare

Comediantul turc Deniz Goktaș a fost dat în judecată, la un tribunal din Istanbul, pentru „insulte” aduse președintelui Recep Tayyip Erdogan. Actorul riscă o condamnare de 12 ani și două luni de închisoare, a anunțat vineri Euronews International.
Goktaş a fost acuzat de biroul procurorului public din Istanbul că, într-un show difuzat pe 24 iunie, pe canalul său de YouTube, a incitat publicul la ură, ”a depăşit limitele caracterului critic şi a afectat onoarea şi demnitatea preşedintelui” în ochii publicului.
”Niciodată nu mi-a plăcut de Recep Tayyip Erdogan, nici măcar pentru un minut în viaţa mea”, a spus Deniz Goktaş (32 de ani) în show-ul său.
Pe numele lui Deniz Goktaș au fost formulate trei capete de acuzare distincte și se solicită o pedeapsă totală cu închisoarea de până la 12 ani și 2 luni în baza acestora.
Comediantul este acuzat de „glorificarea infracțiunilor și a infractorilor”, „instigare la ură și ostilitate sau la umilirea publicului” și „insultarea publică a președintelui”.
Pedepsele maxime prevăzute pentru fiecare cap de acuzare sunt următoarele:
Pedepsele maxime cumulate pentru cele trei infracțiuni însumează 12 ani și 2 luni.
Dosarul a fost înaintat Curții Penale de Primă Instanță nr. 14 din Istanbul și se află în prezent în curs de examinare.
Comediantul, care fusese eliberat săptămâna trecută, a fost reținut din nou pentru aceleași acuzații de „insultare a președintelui” și „instigare la ură și ostilitate în rândul publicului”.
Canalul special de YouTube al lui Goktaş are 14 milioane de vizualizări. Show-ul său, ce include glume despre religie şi teme politice şi sociale, a atras critici vehemente din partea unor personalităţi proguvernamentale.
Numeroase organizaţii pentru drepturile omului i-au luat apărarea comediantului turc și au afirmat că procesul intentat împotriva sa reprezintă o încălcare brutală a libertăţii de exprimare.
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