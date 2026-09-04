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Un comediant din Turcia a fost arestat și dat în judecată pentru „insulte” aduse președintelui Erdogan. Riscă ani buni de închisoare

Ruxandra Radulescu
Un comediant din Turcia a fost arestat și dat în judecată pentru
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Comediantul turc Deniz Goktaș a fost dat în judecată, la un tribunal din Istanbul, pentru „insulte” aduse președintelui Recep Tayyip Erdogan. Actorul riscă o condamnare de 12 ani și două luni de închisoare, a anunțat vineri Euronews International.

Goktaş a fost acuzat de biroul procurorului public din Istanbul că, într-un show difuzat pe 24 iunie, pe canalul său de YouTube, a incitat publicul la ură, ”a depăşit limitele caracterului critic şi a afectat onoarea şi demnitatea preşedintelui” în ochii publicului.

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”Niciodată nu mi-a plăcut de Recep Tayyip Erdogan, nici măcar pentru un minut în viaţa mea”, a spus Deniz Goktaş (32 de ani) în show-ul său.

Deniz Goktaș, acuzat de trei infracțiuni

Pe numele lui Deniz Goktaș au fost formulate trei capete de acuzare distincte și se solicită o pedeapsă totală cu închisoarea de până la 12 ani și 2 luni în baza acestora.

Comediantul este acuzat de „glorificarea infracțiunilor și a infractorilor”, „instigare la ură și ostilitate sau la umilirea publicului” și „insultarea publică a președintelui”.

Pedepsele maxime prevăzute pentru fiecare cap de acuzare sunt următoarele:

  • Glorificarea infracțiunilor și a infractorilor prin intermediul presei și al mass-mediei: până la 3 ani de închisoare.
  • Instigarea la ură și ostilitate sau la umilirea publicului prin intermediul presei și al mass-mediei: până la 4 ani și 6 luni de închisoare.
  • Insultarea publică a președintelui: până la 4 ani și 8 luni de închisoare.

Pedepsele maxime cumulate pentru cele trei infracțiuni însumează 12 ani și 2 luni.

Dosarul a fost înaintat Curții Penale de Primă Instanță nr. 14 din Istanbul și se află în prezent în curs de examinare.

Actorul a fost arestat pentru că l-ar fi „insultat” pe președintele Erdogan

Comediantul, care fusese eliberat săptămâna trecută, a fost reținut din nou pentru aceleași acuzații de „insultare a președintelui” și „instigare la ură și ostilitate în rândul publicului”.

Canalul special de YouTube al lui Goktaş are 14 milioane de vizualizări. Show-ul său, ce include glume despre religie şi teme politice şi sociale, a atras critici vehemente din partea unor personalităţi proguvernamentale.

Numeroase organizaţii pentru drepturile omului i-au luat apărarea comediantului turc și au afirmat că procesul intentat împotriva sa reprezintă o încălcare brutală a libertăţii de exprimare.

FOTO: Profimedia

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