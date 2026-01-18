Marine Le Pen, între Elysee și Tribunal: Procesul care îi poate spulbera visul prezidențial

Lidera extremei drepte din Franța, Marine Le Pen, a făcut recent ceea ce politicienii evită de obicei cu orice preț: a recunoscut că zilele sale ca lider incontestabil ar putea fi numărate. Potrivit acesteia, dacă va pierde procesul privind fondurile deturnate de la Parlamentul European, al cărui apel a început marți, nu va mai candida la alegerile prezidențiale din 2027, se va retrage și îi va permite protejatului său, în vârstă de 30 de ani, Jordan Bardella, să reprezinte partidul Rassemblement National (RN).

„Nu voi trage de timp, deoarece sunt hotărâtă să văd că ideile noastre ajung la putere”, a declarat ea la radio RTL la jumătatea lunii noiembrie, adăugând că o așteptare prea lungă ar face imposibilă desfășurarea unei campanii adecvate. „Evident, va fi foarte dificil, dar cred că este o decizie care trebuie luată – cel puțin pentru mine – și care este necesară în interesul țării.”, a explicat Marine Le Pen. „Jordan are calitățile necesare pentru a ocupa orice funcție care necesită determinare, idealuri și o dragoste profundă pentru țară”, a replicat Le Pen la RTL.

Ea a fost forțată să facă acest lucru de o condamnare, pronunțată anul trecut, pentru deturnare de fonduri ale Parlamentului European, care a dus la o pedeapsă de patru ani de închisoare, dintre care doi cu suspendare, o amendă de 100.000 de euro și o interdicție de a ocupa funcții publice pe o perioadă de cinci ani, cu efect imediat. Marine a făcut apel, iar procesul a început marți. În cadrul procesului, judecătorii vor trebui să decidă dacă Le Pen poate candida din nou la alegerile prezidențiale din Franța din 2027. Aceasta a mai fost de trei ori candidata prezidențială a partidului de extremă dreapta Rassemblement National (RN) în 2012, 2017 și 2022.



Potrivit specialiștilor Financial Times, excluderea lui Le Pen ar răsturna cursa pentru înlocuirea președintelui Emmanuel Macron, aflat la al doilea mandat. Acest lucru ar permite rivalilor să profite de relativa lipsă de experiență a lui Bardella pentru a susține că RN nu este pregătit să guverneze și ar deschide, de asemenea, spațiu pentru candidați mai „tradiționali“.

Bardella se bucură, în prezent, de un sprijin puternic în rândul alegătorilor mai tineri, cuceriți de prezența sa inteligentă pe TikTok, dar atrage și alegătorii mai în vârstă și liderii de afaceri care au fost mult timp reticenți față de RN. Până acum, Bardella a obținut rezultate la fel de bune, și uneori chiar mai bune, decât Le Pen în sondaje.

Potrivit unei analize a Institutului Verian pentru Le Monde și revista L’Hémycicle, publicată duminică, 11 ianuarie, președintele RN „are cele mai mari șanse de a câștiga alegerile prezidențiale” – 49%, comparativ cu 18% pentru Marine Le Pen.

FT susține, însă, că baza RN rămâne solidă, cu aproximativ 30% din electorat, ceea ce, dacă se menține, i-ar propulsa pe amândoi în turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

De ce a fost condamnată Le Pen

Lidera extremei drepte franceze și mai mulți colegi de partid au fost condamnați, în martie 2025, în primă instanță într-un dosar de deturnare de fonduri, după ce au folosit banii Parlamentului European pentru a plăti salariile membrilor de partid din Franța, unor asistenți mai exact. În timpul primului proces, Le Pen a negat acuzațiile și a criticat ceea ce a numit „instrumentalizarea instanțelor” pentru a-i împiedica ascensiunea. Avocat de profesie, ea a fost prezentă constant la proces și a depus mărturie de mai multe ori.

Fiind membru al Parlamentului European între 2004 și 2016, Le Pen a susținut în cadrul procesului că nu a comis nicio infracțiune, deoarece asistenții europarlamentarilor îndeplinesc în mod natural atât funcții parlamentare, cât și funcții de partid, ambele constând în activități politice.

Procurorii au prezentat dovezi că Le Pen s-a întâlnit cu europarlamentarii săi în 2014 pentru a le spune că pot angaja un asistent parlamentar cu banii UE.

În hotărârea inițială, judecătorii au citat și un e-mail în care unul dintre europarlamentari, Jean-Luc Schaffhauser, îi spunea trezorierului partidului că această abordare echivala cu un sistem de „locuri de muncă fictive” pentru care parlamentarii ar fi responsabili din punct de vedere legal.

„Înțeleg motivele lui Marine, dar vom fi criticați, deoarece este cert că utilizarea fondurilor va fi analizată foarte atent, având în vedere că este vorba de un grup atât de mare”, a scris el într-un e-mail.

Trezorierul, Wallerand de Saint-Just, a răspuns: „Cred că Marine știe toate aceste lucruri”.

Bodyguardul, angajat ca asistent parlamentar

Judecătorii au constatat, de asemenea, că anumiți angajați ai RN, precum Thierry Légier, bodyguardul de lungă durată al lui Jean-Marie Le Pen, tatăl lui Marine, erau angajați ca asistenți parlamentari, când, de fapt, desfășurau activități total diferite.

Conform hotărârii judecătorești de anul trecut, salariul lui Légier din perioada 2005-2012 s-a ridicat la 717.000 de euro și a fost plătit în întregime din fondurile Parlamentului European.

În Franța, o condamnare nu este definitivă din punct de vedere legal atât timp cât apelul este în curs, astfel încât prezumția de nevinovăție se aplică în continuare lui Le Pen – deși judecătorii au decis că interdicția de a candida la alegeri ar trebui să fie imediată.

Spre deosebire de SUA sau Marea Britanie, un apel penal în Franța este o rejudecare completă: judecătorii de apel se bazează pe același dosar de anchetă ca și instanța de judecată, dar pot audia și noi martori, admite noi probe și reevalua faptele.

Marți, 13 ianuarie: Marine Le Pen își schimbă strategia

Marți, după raportul introductiv de două ore și jumătate al președintelui instanței, Michèle Agi, lidera extremei drepte, în vârstă de 57 de ani, a fost chemată la bară pentru a explica motivele apelului său împotriva hotărârii din martie 2025. În prima sa declarație, Marine Le Pen a susținut că dacă se va decide că s-a comis o infracțiune, e dispusă să se supună consecințelor.

„Dacă s-a comis o infracțiune – și toată lumea pare să fi decis că s-a comis o infracțiune –, sunt dispus să ascult. Dar vreau ca instanța să știe că, în ceea ce ne privește, nu am avut niciun sentiment că am comis vreo infracțiune atunci când, în 2004, 2009 și apoi 2014, am angajat propriii noștri asistenți”, a declarat șefa deputaților RN. „Dacă s-a comis o greșeală”, a insistat ea, Parlamentul European, în opinia sa, „nu și-a jucat rolul de alertă așa cum ar fi trebuit să o facă, deși avea cunoștință de toate elementele constitutive ale acestor contracte”. Și a continuat: „Nu am ascuns niciodată nimic, nici în publicarea organigramelor noastre, nici în contractele depuse”.

Primarul orașului Perpignan, Louis Aliot, deputatul Julien Odoul din cadrul Adunării Naționale, europarlamentarul Nicolas Bay și Bruno Gollnisch au fost, de asemenea, din nou în boxa acuzaților.

În instanță, toți au susținut, la fel ca Marine Le Pen, că nu aveau absolut nicio intenție de a comite o infracțiune. „Simt că nu am fost nici înțeles, nici ascultat pe deplin în explicațiile mele”, a declarat Louis Aliot judecătorilor Curții de Apel.

