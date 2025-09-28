Prima pagină » Știri externe » Protest cu zeci de mii de participanți la BERLIN. Au cerut încheierea războiului dintre Israel și Hamas

Protest cu zeci de mii de participanți la BERLIN. Au cerut încheierea războiului dintre Israel și Hamas

28 sept. 2025, 15:57, Știri externe
Protest cu zeci de mii de participanți la BERLIN. Au cerut încheierea războiului dintre Israel și Hamas

Zeci de mii de protestatari au ieșit sâmbătă pe străzile capitalei Germaniei în semn de solidaritate cu palestinienii din Fâșia Gaza.

Demonstranții au cerut încheierea războiului dintre Israel și Hamas, au strigat sloganuri precum „Palestina liberă” și au cerut încetarea crizei umanitare din Gaza.

Aproximativ 50.000 de persoane au participat la marșul prin centrul orașului Berlin, potrivit Poliției.

Aproximativ 1.800 de membri ai forțelor de ordine au fost trimiși pentru a monitoriza demonstranții.

Protestatarii au cerut, de asemenea, oprirea exporturilor de arme germane către Israel și au cerut Uniunii Europene să impună sancțiuni împotriva Israelului, a relatat agenția de știri germană dpa, citată de Associated Press.

Într-un protest separat, aproximativ 100 de persoane s-au adunat pentru a-și exprima susținerea pentru Israel și opoziția „împotriva tuturor formelor de antisemitism”, a relatat postul public german RBB, adăugând că au existat încăierări izolate în momentul când cele două grupuri de protestatari s-au întâlnit.

Nu era clar dacă încăierările au fost între diferiți protestatari sau cu Poliția care a încercat să-i separe.

Proteste și la Dusseldorf și Geneva

Câteva mii de oameni au protestat, de asemenea, în orașul Dusseldorf din vestul Germaniei, sub sloganul „nu vom uita Gaza – libertate pentru Palestina și toate popoarele oprimate”.

La Geneva, aproximativ 6.000 de persoane au demonstrat pentru încetarea războiului din Gaza, a relatat postul public elvețian SRF.

În ultimele săptămâni, proteste cu privire la situația din Gaza au avut loc și în alte orașe europene.

Luna trecută, cancelarul Friedrich Merz a declarat că Germania nu va autoriza niciun export de echipamente militare către Israel care ar putea fi folosite în Gaza „până la noi ordine”.

Germania, unul dintre cei mai puternici susținători ai Israelului, a refuzat să sprijine sancțiunile împotriva Israelului.

Timp de decenii, Germania a menținut o poziție puternic pro-Israel, în mare parte datorită responsabilității sale istorice pentru Holocaust.

Politica externă postbelică a Germaniei a fost modelată în jurul asigurării securității Israelului și combaterii antisemitismului.

După atacul grupării Hamas din octombrie 2023, represaliile Israelului din ultimele 23 de luni au dus la uciderea a peste 65.100 de persoane în Gaza, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza Zone vaste din teritoriul palestinian au fost distruse, aproximativ 90% din populație a fost strămutată și a izbucnit o criză umanitară catastrofală.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Benjamin Netanyahu a purtat o insignă specială în timpul discursului de la Adunarea Generală a ONU. Ce era inscripționat pe aceasta

Netanyahu evocă succesele Israelului în conflictele din Orientul Mijlociu și îndeamnă Hamas să elibereze OSTATICII /Trump: „Cred că avem un acord”

Citește și

EXTERNE Alegeri în Republica Moldova. Pragul de prezenţă la vot necesar validării scrutinului a fost DEPĂȘIT
15:34
Alegeri în Republica Moldova. Pragul de prezenţă la vot necesar validării scrutinului a fost DEPĂȘIT
EXTERNE După punerea sub acuzare a fostului director FBI James Comey, Trump anunță: „Vor mai fi și alții.” George SOROS, pe listă
15:15
După punerea sub acuzare a fostului director FBI James Comey, Trump anunță: „Vor mai fi și alții.” George SOROS, pe listă
EXCLUSIV Gândul a discutat cu mai mulți alegători din Transnistria. Ce îi mână la VOT, ce așteptări au
14:38
Gândul a discutat cu mai mulți alegători din Transnistria. Ce îi mână la VOT, ce așteptări au
EXTERNE Elvețienii, chemați la urne să decidă cu privire la introducerea cărților de identitate ELECTRONICE
14:29
Elvețienii, chemați la urne să decidă cu privire la introducerea cărților de identitate ELECTRONICE
VIDEO Biserica românească din satul în care a creat și a fost îngropat Van Gogh a fost terminată după 9 ani. Lăcașul de cult, cumpărat de comunitatea de români și reconstruit, a fost SFINȚIT
14:21
Biserica românească din satul în care a creat și a fost îngropat Van Gogh a fost terminată după 9 ani. Lăcașul de cult, cumpărat de comunitatea de români și reconstruit, a fost SFINȚIT
EXTERNE ONU a reintrodus embargoul privind armamentul și alte SANCȚIUNI împotriva Iranului. Teheranul a avertizat că răspunsul său va fi dur
13:55
ONU a reintrodus embargoul privind armamentul și alte SANCȚIUNI împotriva Iranului. Teheranul a avertizat că răspunsul său va fi dur
Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Digi24
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de obicei. Anunțul meteorologilor
Cancan.ro
Categoria de angajați care primesc ZERO lei la pensie, indiferent de câți ani au muncit
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Adevarul
Banii, mărul discordiei. Ion Țiriac și-a supărat propria fiică, dar a încasat sume uriașe: „Gata, îmi ajunge”
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Click
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Digi24
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce trebuie să fim atenți
Cancan.ro
Orașele din România în care sunt anunțate ninsori în octombrie 2025. Prognoza meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
observatornews.ro
Momentul când primarul comunei Troianul din Teleorman primeşte şpagă la plic
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Descopera.ro
Structuri „ACTIVE” stau ASCUNSE sub gheața Antarcticii
Capital.ro
Adevărul despre Călin Georgescu. Dudu Ionescu, fost consilier prezidențial în mandatul lui Iohannis, dezvăluie totul
Evz.ro
Fructul dulce al toamnei care îngrașă. Toată lumea îl adoră
A1
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Un coleg de-al Andreei Cuciuc a dezvăluit cum s-au desfășurat ultimele clipe de viață ale tinerei! Firul evenimentului este de-a dreptul cutremurător
RadioImpuls
După tot ce au trăit, nimeni nu credea că mai pot primi o veste atât de dură. Le-a fost ascuns prea mult timp: "Să le ardă și inimile lor de durere". Ce au aflat despre Andreea Cuciuc i-a pus la pământ. Este un adevăr greu de dus: "Doamne, fă lumină!"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
„Totul pentru vânătorile lui Nicolae Ceaușescu”
ACTUALITATE Florian Coldea, pios omagiu la moartea lui Dumitru Dumbravă. Cei doi generali, buni prieteni, erau colegi de lot în procesul demarat de DNA în iulie
15:26
Florian Coldea, pios omagiu la moartea lui Dumitru Dumbravă. Cei doi generali, buni prieteni, erau colegi de lot în procesul demarat de DNA în iulie
ACTUALITATE Podul IOR din Sectorul 3, București, intră într-o stare de degradare accelerată. Bucăți de beton din infrastructură se prăbușesc în lac
15:20
Podul IOR din Sectorul 3, București, intră într-o stare de degradare accelerată. Bucăți de beton din infrastructură se prăbușesc în lac
HOROSCOP Horoscop 29 septembrie 2025. RACII petrec mai mult timp cu familia
15:00
Horoscop 29 septembrie 2025. RACII petrec mai mult timp cu familia
VIDEO Ovidiu Dragoș Argeșanu: „Să fii un bun PSIHOLOG nu înseamnă să faci școala neapărat, ci să fii atent la oameni”
14:56
Ovidiu Dragoș Argeșanu: „Să fii un bun PSIHOLOG nu înseamnă să faci școala neapărat, ci să fii atent la oameni”
VIDEO Ovidiu Dragoș Argeșanu, la „Altceva cu Adrian Artene”: Despre suflet și îngeri. Cine l-a chemat pe Muntele ATHOS și cum a ajuns acolo
14:24
Ovidiu Dragoș Argeșanu, la „Altceva cu Adrian Artene”: Despre suflet și îngeri. Cine l-a chemat pe Muntele ATHOS și cum a ajuns acolo
METEO Meteorologii, în alertă. Lista orașelor din România în care a venit IARNA deja
14:10
Meteorologii, în alertă. Lista orașelor din România în care a venit IARNA deja