Protest cu zeci de mii de participanți la BERLIN. Au cerut încheierea războiului dintre Israel și Hamas

Zeci de mii de protestatari au ieșit sâmbătă pe străzile capitalei Germaniei în semn de solidaritate cu palestinienii din Fâșia Gaza.

Demonstranții au cerut încheierea războiului dintre Israel și Hamas, au strigat sloganuri precum „Palestina liberă” și au cerut încetarea crizei umanitare din Gaza.

Aproximativ 50.000 de persoane au participat la marșul prin centrul orașului Berlin, potrivit Poliției.

Aproximativ 1.800 de membri ai forțelor de ordine au fost trimiși pentru a monitoriza demonstranții.

Protestatarii au cerut, de asemenea, oprirea exporturilor de arme germane către Israel și au cerut Uniunii Europene să impună sancțiuni împotriva Israelului, a relatat agenția de știri germană dpa, citată de Associated Press.

Într-un protest separat, aproximativ 100 de persoane s-au adunat pentru a-și exprima susținerea pentru Israel și opoziția „împotriva tuturor formelor de antisemitism”, a relatat postul public german RBB, adăugând că au existat încăierări izolate în momentul când cele două grupuri de protestatari s-au întâlnit.

Nu era clar dacă încăierările au fost între diferiți protestatari sau cu Poliția care a încercat să-i separe.

Proteste și la Dusseldorf și Geneva

Câteva mii de oameni au protestat, de asemenea, în orașul Dusseldorf din vestul Germaniei, sub sloganul „nu vom uita Gaza – libertate pentru Palestina și toate popoarele oprimate”.

La Geneva, aproximativ 6.000 de persoane au demonstrat pentru încetarea războiului din Gaza, a relatat postul public elvețian SRF.

În ultimele săptămâni, proteste cu privire la situația din Gaza au avut loc și în alte orașe europene.

Luna trecută, cancelarul Friedrich Merz a declarat că Germania nu va autoriza niciun export de echipamente militare către Israel care ar putea fi folosite în Gaza „până la noi ordine”.

Germania, unul dintre cei mai puternici susținători ai Israelului, a refuzat să sprijine sancțiunile împotriva Israelului.

Timp de decenii, Germania a menținut o poziție puternic pro-Israel, în mare parte datorită responsabilității sale istorice pentru Holocaust.

Politica externă postbelică a Germaniei a fost modelată în jurul asigurării securității Israelului și combaterii antisemitismului.

După atacul grupării Hamas din octombrie 2023, represaliile Israelului din ultimele 23 de luni au dus la uciderea a peste 65.100 de persoane în Gaza, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza Zone vaste din teritoriul palestinian au fost distruse, aproximativ 90% din populație a fost strămutată și a izbucnit o criză umanitară catastrofală.

Foto: Profimedia

