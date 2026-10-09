Proteste violente au loc la Bruxelles: Zeci de mii de oameni s-au adunat în zona Gării Centrale. Poliția a folosit deja gaze lacrimogene și un tun cu apă. Ce nemulțumiri au manifestanții

Revolte violente sunt în desfășurare, vineri, în zona Gării Centrale din Bruxelles. Zeci de mii de oameni s-au adunat în capitala belgiană pentru a manifesta împotriva creșterii costului vieții și a măsurilor de austeritate bugetară introduse de guvern, relatează AP.

Poliția și protestatarii s-au ciocnit

Grinzi de lemn, sticle și pubele de gunoi sunt aruncate în direcția forțelor de ordine. Poliția a folosit deja gaze lacrimogene și un tun cu apă, iar mai mulți agitatori au fost arestați.

Zeci de protestatari, mulți dintre ei tineri, îmbrăcați în negru și purtând măști, au aruncat cu pietre și petarde în direcția poliției la gara centrală din Bruxelles. Potrivit AP, aceștia au provocat mai multe incendii, unul dintre acestea fiind la o grămadă de biciclete urbane și scutere electrice.

Sondaj Gândul Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Traficul rutier și transportul public din întreg orașul au fost perturbate.

Poliția a declarat că cei „care au provocat tulburări ale ordinii publice nu au nicio legătură” cu manifestația împotriva măsurilor de austeritate, la care, potrivit acestora, au participat aproximativ 30.000 de persoane.

Ciocnirile au avut loc după o săptămână de tensiuni în orașul Liege, unde autoritățile au interzis adunările publice, pe fondul confruntărilor dintre studenți și poliție și al actelor de vandalism asupra magazinelor. Peste 200 de persoane au fost arestate în Liege, iar zeci de polițiști au fost răniți.

Protestele de amploare desfășurate vineri, 9 octombrie 2026, la Bruxelles au fost organizate în mod oficial de cele mai mari două confederații sindicale din Belgia:

• FGTB (Fédération Générale du Travail de Belgique / ABVV – sindicatul socialist)

• CSC (Confédération des Syndicats Chrétiens / ACV – sindicatul creștin)

Sindicatele au chemat zeci de mii de oameni în stradă pentru a denunța politicile socio-economice și planurile de austeritate bugetară ale noului guvern federal belgian (cunoscut drept coaliția „Arizona”, condusă de Bart De Wever). Sindicaliștii protestează împotriva creșterii costului vieții și a reducerilor bugetare.

După ciocnirile cu poliția, liderii sindicali au afirmat că protestatarii violenți nu aveau nicio legătură cu manifestația lor. Membrii sindicatelor și susținătorii acestora erau îmbrăcați în culori vii, în roșu sau verde, iar marșul lor prin centrul orașului Bruxelles s-a desfășurat pașnic.

„Lucrez, dar nu reușesc să-mi acopăr cheltuielile”, a spus Marie Gobert, o mamă singură și asistentă socială care a venit din orașul Namur împreună cu una dintre fiicele sale pentru a participa la marș.

Ea a declarat pentru Associated Press că taxele școlare tocmai au crescut, la fel ca și prețul transportului public și al biletelor de tren. „Nu cred că am fost vreodată atât de îngrijorată de toate măsurile care îmi îngreunează viața de zi cu zi”, a spus ea.