Prima pagină » Știri externe » Proteste violente au loc la Bruxelles: Zeci de mii de oameni s-au adunat în zona Gării Centrale. Poliția a folosit deja gaze lacrimogene și un tun cu apă. Ce nemulțumiri au manifestanții

Proteste violente au loc la Bruxelles: Zeci de mii de oameni s-au adunat în zona Gării Centrale. Poliția a folosit deja gaze lacrimogene și un tun cu apă. Ce nemulțumiri au manifestanții

Melania Agiu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Revolte violente sunt în desfășurare, vineri, în zona Gării Centrale din Bruxelles. Zeci de mii de oameni s-au adunat în capitala belgiană pentru a manifesta împotriva creșterii costului vieții și a măsurilor de austeritate bugetară introduse de guvern, relatează AP.

Poliția și protestatarii s-au ciocnit

Grinzi de lemn, sticle și pubele de gunoi sunt aruncate în direcția forțelor de ordine. Poliția a folosit deja gaze lacrimogene și un tun cu apă, iar mai mulți agitatori au fost arestați.

Zeci de protestatari, mulți dintre ei tineri, îmbrăcați în negru și purtând măști, au aruncat cu pietre și petarde în direcția poliției la gara centrală din Bruxelles. Potrivit AP, aceștia au provocat mai multe incendii, unul dintre acestea fiind la o grămadă de biciclete urbane și scutere electrice.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Traficul rutier și transportul public din întreg orașul au fost perturbate.

Poliția a declarat că cei „care au provocat tulburări ale ordinii publice nu au nicio legătură” cu manifestația împotriva măsurilor de austeritate, la care, potrivit acestora, au participat aproximativ 30.000 de persoane.

Ciocnirile au avut loc după o săptămână de tensiuni în orașul Liege, unde autoritățile au interzis adunările publice, pe fondul confruntărilor dintre studenți și poliție și al actelor de vandalism asupra magazinelor. Peste 200 de persoane au fost arestate în Liege, iar zeci de polițiști au fost răniți.

Protestele de amploare desfășurate vineri, 9 octombrie 2026, la Bruxelles au fost organizate în mod oficial de cele mai mari două confederații sindicale din Belgia:

• FGTB (Fédération Générale du Travail de Belgique / ABVV – sindicatul socialist)
• CSC (Confédération des Syndicats Chrétiens / ACV – sindicatul creștin)

Sindicatele au chemat zeci de mii de oameni în stradă pentru a denunța politicile socio-economice și planurile de austeritate bugetară ale noului guvern federal belgian (cunoscut drept coaliția „Arizona”, condusă de Bart De Wever). Sindicaliștii protestează împotriva creșterii costului vieții și a reducerilor bugetare.

După ciocnirile cu poliția, liderii sindicali au afirmat că protestatarii violenți nu aveau nicio legătură cu manifestația lor. Membrii sindicatelor și susținătorii acestora erau îmbrăcați în culori vii, în roșu sau verde, iar marșul lor prin centrul orașului Bruxelles s-a desfășurat pașnic.

„Lucrez, dar nu reușesc să-mi acopăr cheltuielile”, a spus Marie Gobert, o mamă singură și asistentă socială care a venit din orașul Namur împreună cu una dintre fiicele sale pentru a participa la marș.

Ea a declarat pentru Associated Press că taxele școlare tocmai au crescut, la fel ca și prețul transportului public și al biletelor de tren. „Nu cred că am fost vreodată atât de îngrijorată de toate măsurile care îmi îngreunează viața de zi cu zi”, a spus ea.

„Se simte tensiunea socială, se simte cum furia începe să clocotească peste tot”, a spus Gobert. „Sistemul de învățământ este demontat, iar când tinerii vor să-și exprime opinia, nimeni nu îi ascultă.”

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Un nou scandal la Berlin. Fostul cancelar, Gerhard Schröder, criticat aspru din cauza vizitei la Vladimir Putin. Merz se declară „profund indignat” de această întâlnire
16:58
Un nou scandal la Berlin. Fostul cancelar, Gerhard Schröder, criticat aspru din cauza vizitei la Vladimir Putin. Merz se declară „profund indignat” de această întâlnire
VIDEO Femeia de lângă Trump care a șocat America. Apariția în Biroul Oval a stârnit o dezbatere națională și a fost comparată chiar cu un extraterestru. Cine e de fapt Susan Dell și cum a ajuns langă președintele SUA
16:38
Femeia de lângă Trump care a șocat America. Apariția în Biroul Oval a stârnit o dezbatere națională și a fost comparată chiar cu un extraterestru. Cine e de fapt Susan Dell și cum a ajuns langă președintele SUA
ECONOMIE Franța este în pragul colapsului, avertizează un laureat al Nobel pentru Economie: „Omul bolnav al Europei, copleșit de datorii, scumpiri și proteste”
16:22
Franța este în pragul colapsului, avertizează un laureat al Nobel pentru Economie: „Omul bolnav al Europei, copleșit de datorii, scumpiri și proteste”
FLASH NEWS Elon Musk și titanii din Silicon Valley, decorați de Donald Trump cu Medalia Națională pentru Știință
15:17
Elon Musk și titanii din Silicon Valley, decorați de Donald Trump cu Medalia Națională pentru Știință
VIDEO Navi Pillay, laureata Nobel pentru Pace, a glumit pe seama lui Trump după ce a aflat că a câștigat premiul
14:55
Navi Pillay, laureata Nobel pentru Pace, a glumit pe seama lui Trump după ce a aflat că a câștigat premiul
INCIDENT Explozie la o rafinărie de petrol din Grecia. Doi muncitori au fost grav răniți
14:07
Explozie la o rafinărie de petrol din Grecia. Doi muncitori au fost grav răniți
Mediafax
Primarul Kievului le cere locuitorilor să părăsească temporar orașul. Avertisment dramatic: „Este o chestiune de supraviețuire”
Digi24
VIDEO. Scandal în direct între George Simion și Anca Alexandrescu. „Ce ai de faci așa?”/ „Nu vă e rușine?”
Cancan.ro
EA este soția chirurgului potent, înșelată în repetate rânduri cu vedeta Antena 1. Ce a făcut la scurt timp după ce au reluat amantlâcul
Prosport.ro
„Nu-mi pasă”. Diana Munteanu, imagini hot în costum de baie!
Adevarul
Euro se apropie de 5,5 lei. De ce BNR ar putea lăsa leul să se deprecieze
Mediafax
Bruxelles-ul spune „nu” Italiei și Greciei. Cele două țări vor să cheltuiască mai mult pentru a-și proteja cetățenii de scumpirile energiei
Click
Oana Roman a slăbit 18 kilograme, dar totul a pornit de la fiica ei! Câte kilograme a dat jos Isabela
Digi24
Româncă ucisă în Marea Britanie de un student la criminalistică pasionat de „Dexter”. Cum a aranjat Benjamin Day locul crimei
Cancan.ro
Am făcut calculul. Câți bani a primit Cheloo, în total, pentru cele 5 săptămâni petrecute la Asia Express
Ce se întâmplă doctore
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Supraveghezi mașina parcată în fața curții / garajului? Dedeman are o cameră Wi-Fi redusă la 120 de lei
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit o nouă cauză a hipertensiunii arteriale și o cale de a o trata
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Descopera.ro
Un pui de țestoasă cu două capete a fost găsit la Cape Cod. Este al treilea caz în cinci ani
Mediafax Italia
Părinții DIVORȚAȚI pot primi 500 de euro pentru chirie! Până când SE DEPUN CERERILE
Mediafax Spania
Te poți angaja și tu aici! Cazare gratis, mese incluse și 4 ORE DE MUNCĂ
EMISIUNI Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Dinamo București – Olimpia Satu Mare, sâmbătă, 10 octombrie 2026, de la ora 11:00
16:58
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Dinamo București – Olimpia Satu Mare, sâmbătă, 10 octombrie 2026, de la ora 11:00
AGRICULTURĂ Șase județe din România nu au încă vaccin împotriva antraxului. Medicii veterinari avertizează asupra întârzierilor
16:43
Șase județe din România nu au încă vaccin împotriva antraxului. Medicii veterinari avertizează asupra întârzierilor
AGRICULTURĂ APIA acordă peste 155 de milioane de lei pentru fermierii afectați de secetă. Cererile se depun până pe 6 noiembrie
16:32
APIA acordă peste 155 de milioane de lei pentru fermierii afectați de secetă. Cererile se depun până pe 6 noiembrie
EXCLUSIV Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, vineri, 09 octombrie, de la ora 20.30
16:27
Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, vineri, 09 octombrie, de la ora 20.30
Știați că „salariu” vine de la „sare”, de fapt? Motivul pentru care soldații Imperiului Roman erau plătiți în saci cu sare, numiți „salarium”
16:18
Știați că „salariu” vine de la „sare”, de fapt? Motivul pentru care soldații Imperiului Roman erau plătiți în saci cu sare, numiți „salarium”
BREAKING NEWS Bogdan Peșchir a fost trimis în judecată în dosarul finanțării campaniei electorale pentru Călin Georgescu. Ce pedeapsă riscă
16:08
Bogdan Peșchir a fost trimis în judecată în dosarul finanțării campaniei electorale pentru Călin Georgescu. Ce pedeapsă riscă

Cele mai noi

Trimite acest link pe