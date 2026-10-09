Protestele elevilor continuă în Franța. ONU avertizează asupra violențelor poliției, iar peste 5.800 de minori au fost reținuți

Protestele elevilor și studenților continuă vineri, 9 octombrie, în Franța, unde mai multe liceeși facultăți au fost blocate, iar manifestațiile au fost însoțite de incidente violente. ONU și-a exprimat îngrijorarea față de intervențiile forțelor de ordine, în timp ce autoritățile franceze au anunțat că aproape 6.900 de persoane au fost reținute de la începutul mobilizării. Sindicatele din învățământ pregătesc o nouă zi de grevă pentru 13 octombrie.

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Mișcarea a început pe 21 septembrie, la un liceu din Créteil, în apropiere de Paris, pe fondul nemulțumirilor legate de lipsa profesorilor și de condițiile din școli. Protestele s-au extins în regiunea pariziană, iar pe 28 septembrie au fost raportate incidente grave, inclusiv rănirea unui adolescent în timpul unei intervenții a poliției. În zilele următoare, manifestațiile s-au extins în mai multe orașe din Franța, fiind înregistrate confruntări cu forțele de ordine, incendieri și acte de vandalism.

Mai multe licee și facultăți au fost blocate

Elevii și studenții au continuat vineri protestele în mai multe orașe din Franța. La Paris, aproximativ o sută de studenți au blocat temporar facultatea de drept Paris-Panthéon-Assas, înainte ca poliția antirevoltă să intervină pentru a-i îndepărta. Blocaje au fost semnalate și la mai multe licee din Strasbourg și Rennes.

Susră video: X / Luc Auffret

La Marsilia, elevii liceului Saint-Exupéry au blocat din nou intrarea în instituție, unde cursurile urmau să fie reluate după o săptămână de învățământ la distanță. Tinerii reclamă starea precară a clădirii, problemele de izolație și lipsa meselor și scaunelor.

Și studenții de la prestigioasa școală de inginerie École des Mines s-au mobilizat, afișând un banner împotriva violenței în semn de solidaritate cu elevii de liceu.

ONU cere respectarea dreptului la protest

Înaltul Comisar al ONU pentru drepturile Omului a transis că urmărește cu îngrijorare incidentele înregistrate de la începutul manifestațiilor și a cerut ca dreptul la întrunire pașnică să fie respectat.

„Facem apel la toată lumea să se asigure că aceste demonstrații rămân pașnice și că nu există o utilizare disproporționată a forței de către forțele de ordine”, a declarat Shabia Mantoo, purtătoarea de cuvânt a instituției, în cadrul unei conferințe de presă la Geneva.

Recția ONU vine după ce Liga pentru Drepturile Omului a solicitat intervenția organizației, denunțând ceea ce a descris drept o represiune fără precedent împotriva elevilor.

Totodată, la Paris a fost deschisp o anchetp după apariția unei înregistrări video în acre un polițist lovește cu genunchiul în față un protestatar, în timpul manifestației de joi, 8 octombrie, din Palace de la Bastille. Potrivit BFMTV, parchetil din Paris a deschis cinci anchete juridice privind presupuse acte de violență comise de persoane care dețin autoritatea publică.

Aproape 6.900 de persoane au fost reținute

Ministerul Justiției a anunțat că 6.877 de persoane au fost reținute de la începutul protestelor, dintre care 5.890 sunt minori. Astfel, minorii reprezintă aproximativ 86% din totalul persoanelor reținute.

Potrivit aceleiași surse, 2.376 de persoane au fost urmărite penal, dintre care 1.923 sunt minori. În plus, ministerul a anunțat că 21 de persoane, inclusiv șase minori, au fost plasate în arest preventiv.

Protestele au fost însoțite și de acte de vandalism. La Lormont, în departamentul Gironde, un liceu a fost avariat după ce un grup de persoane a intrat în clădire. Primarul orașului a declarat că două săli au fost grav afectate, dar că directorul încearcă să redeschidă instituția chiar de luni, 12 octombrie.

Ministrul Educației Naționale, Édouard Geffray, a anunțat, la rândul său, că numărul angajaților din sistemul de învățământ răniți a depășit 100, fără să prezinte deocamdată o cifră finală.

Guvernul anunță 3.000 de profesori suplinitori

În încercarea de a răspunde unora dintre revendicările elevilor, ministrul Educației Naționale a anunțat repartizarea a 3.024 de profesori suplinitori în școlile care se confruntă cu cele mai mari probleme.

Potrivit lui Édouard Geffray, profesorii sunt contactați pentru a fi repartizați în instituțiile de învățământ vizate. Ministrul a discutat vineri și cu aproximativ 20 de elevi de liceu din Cachan, care i-au prezentat problemele legate de clădirile școlare, lipsa profesorilor, programul încărcat și reprezentarea elevilor în deciziile școlare.

Reprezentanții organizațiilor de elevi au spus că vor să vadă rezultate concrete, nu doar promisiuni. Printre revendicările lor se numără îmbunătățirea condițiilor din școli, suplimentarea locurilor în universități și desființarea sau reformarea sistemului Parcoursup, folosit pentru admiterea în învățământul superior.

O nouă mobilizare este anunțată pentru 13 octombrie

Sindicatele din învățământ au făcut apel la o nouă zi de mobilizare și grevă pentru marți, 13 octombrie. Acestea susțin că guvernul nu a oferit până acum răspunsuri concrete la revendicările elevilor și cer măsuri suplimentare pentru sistemul național de educație.

Reprezentanții organizațiilor de elevi susțin, la rândul lor, continuarea protestelor până când autoritățile vor lua măsuri concrete. Ei au cerut însă participanților să evite violențele și actele de vandalism, pe care le consideră dăunătoare revendicărilor mișcării.