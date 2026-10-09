Prima pagină » Știri externe » Protestele elevilor continuă în Franța. ONU avertizează asupra violențelor poliției, iar peste 5.800 de minori au fost reținuți

Protestele elevilor continuă în Franța. ONU avertizează asupra violențelor poliției, iar peste 5.800 de minori au fost reținuți

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Protestele elevilor și studenților continuă vineri, 9 octombrie, în Franța, unde mai multe liceeși facultăți au fost blocate, iar manifestațiile au fost însoțite de incidente violente. ONU și-a exprimat îngrijorarea față de intervențiile forțelor de ordine, în timp ce autoritățile franceze au anunțat că aproape 6.900 de persoane au fost reținute de la începutul mobilizării. Sindicatele din învățământ pregătesc o nouă zi de grevă pentru 13 octombrie.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Mișcarea a început pe 21 septembrie, la un liceu din Créteil, în apropiere de Paris, pe fondul nemulțumirilor legate de lipsa profesorilor și de condițiile din școli. Protestele s-au extins în regiunea pariziană, iar pe 28 septembrie au fost raportate incidente grave, inclusiv rănirea unui adolescent în timpul unei intervenții a poliției. În zilele următoare, manifestațiile s-au extins în mai multe orașe din Franța, fiind înregistrate confruntări cu forțele de ordine, incendieri și acte de vandalism.

Mai multe licee și facultăți au fost blocate

Elevii și studenții au continuat vineri protestele în mai multe orașe din Franța. La Paris, aproximativ o sută de studenți au blocat temporar facultatea de drept Paris-Panthéon-Assas, înainte ca poliția antirevoltă să intervină pentru a-i îndepărta. Blocaje au fost semnalate și la mai multe licee din Strasbourg și Rennes.

Susră video: X / Luc Auffret

La Marsilia, elevii liceului Saint-Exupéry au blocat din nou intrarea în instituție, unde cursurile urmau să fie reluate după o săptămână de învățământ la distanță. Tinerii reclamă starea precară a clădirii, problemele de izolație și lipsa meselor și scaunelor.

Și studenții de la prestigioasa școală de inginerie École des Mines s-au mobilizat, afișând un banner împotriva violenței în semn de solidaritate cu elevii de liceu.

ONU cere respectarea dreptului la protest

Înaltul Comisar al ONU pentru drepturile Omului a transis că urmărește cu îngrijorare incidentele înregistrate de la începutul manifestațiilor și a cerut ca dreptul la întrunire pașnică să fie respectat.

„Facem apel la toată lumea să se asigure că aceste demonstrații rămân pașnice și că nu există o utilizare disproporționată a forței de către forțele de ordine”, a declarat Shabia Mantoo, purtătoarea de cuvânt a instituției, în cadrul unei conferințe de presă la Geneva.

Recția ONU vine după ce Liga pentru Drepturile Omului a solicitat intervenția organizației, denunțând ceea ce a descris drept o represiune fără precedent împotriva elevilor.

Totodată, la Paris a fost deschisp o anchetp după apariția unei înregistrări video în acre un polițist lovește cu genunchiul în față un protestatar, în timpul manifestației de joi, 8 octombrie, din Palace de la Bastille. Potrivit BFMTV, parchetil din Paris a deschis cinci anchete juridice privind presupuse acte de violență comise de persoane care dețin autoritatea publică.

Aproape 6.900 de persoane au fost reținute

Ministerul Justiției a anunțat că 6.877 de persoane au fost reținute de la începutul protestelor, dintre care 5.890 sunt minori. Astfel, minorii reprezintă aproximativ 86% din totalul persoanelor reținute.

Potrivit aceleiași surse, 2.376 de persoane au fost urmărite penal, dintre care 1.923 sunt minori. În plus, ministerul a anunțat că 21 de persoane, inclusiv șase minori, au fost plasate în arest preventiv.

Protestele au fost însoțite și de acte de vandalism. La Lormont, în departamentul Gironde, un liceu a fost avariat după ce un grup de persoane a intrat în clădire. Primarul orașului a declarat că două săli au fost grav afectate, dar că directorul încearcă să redeschidă instituția chiar de luni, 12 octombrie.

Ministrul Educației Naționale, Édouard Geffray, a anunțat, la rândul său, că numărul angajaților din sistemul de învățământ răniți a depășit 100, fără să prezinte deocamdată o cifră finală.

Guvernul anunță 3.000 de profesori suplinitori

În încercarea de a răspunde unora dintre revendicările elevilor, ministrul Educației Naționale a anunțat repartizarea a 3.024 de profesori suplinitori în școlile care se confruntă cu cele mai mari probleme.

Potrivit lui Édouard Geffray, profesorii sunt contactați pentru a fi repartizați în instituțiile de învățământ vizate. Ministrul a discutat vineri și cu aproximativ 20 de elevi de liceu din Cachan, care i-au prezentat problemele legate de clădirile școlare, lipsa profesorilor, programul încărcat și reprezentarea elevilor în deciziile școlare.

Reprezentanții organizațiilor de elevi au spus că vor să vadă rezultate concrete, nu doar promisiuni. Printre revendicările lor se numără îmbunătățirea condițiilor din școli, suplimentarea locurilor în universități și desființarea sau reformarea sistemului Parcoursup, folosit pentru admiterea în învățământul superior.

O nouă mobilizare este anunțată pentru 13 octombrie

Sindicatele din învățământ au făcut apel la o nouă zi de mobilizare și grevă pentru marți, 13 octombrie. Acestea susțin că guvernul nu a oferit până acum răspunsuri concrete la revendicările elevilor și cer măsuri suplimentare pentru sistemul național de educație.

Reprezentanții organizațiilor de elevi susțin, la rândul lor, continuarea protestelor până când autoritățile vor lua măsuri concrete. Ei au cerut însă participanților să evite violențele și actele de vandalism, pe care le consideră dăunătoare revendicărilor mișcării.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EDUCAȚIE Prăpastia uriașă dintre România „Educată” și Franța. În 2025, Guvernul de la Paris a alocat 200 miliarde € în învățământ, dar elevii tot protestează
17:59
Prăpastia uriașă dintre România „Educată” și Franța. În 2025, Guvernul de la Paris a alocat 200 miliarde € în învățământ, dar elevii tot protestează
TENSIUNI Palestinienii ar putea amâna alegerile legislative programate în noiembrie, din cauza deteriorării situației din teritorii
17:12
Palestinienii ar putea amâna alegerile legislative programate în noiembrie, din cauza deteriorării situației din teritorii
CONTROVERSĂ Un nou scandal la Berlin. Fostul cancelar, Gerhard Schröder, criticat aspru din cauza vizitei la Vladimir Putin. Merz se declară „profund indignat” de această întâlnire
16:58
Un nou scandal la Berlin. Fostul cancelar, Gerhard Schröder, criticat aspru din cauza vizitei la Vladimir Putin. Merz se declară „profund indignat” de această întâlnire
VIDEO Femeia de lângă Trump care a șocat America. Apariția în Biroul Oval a stârnit o dezbatere națională și a fost comparată chiar cu un extraterestru. Cine e de fapt Susan Dell și cum a ajuns langă președintele SUA
16:38
Femeia de lângă Trump care a șocat America. Apariția în Biroul Oval a stârnit o dezbatere națională și a fost comparată chiar cu un extraterestru. Cine e de fapt Susan Dell și cum a ajuns langă președintele SUA
ECONOMIE Franța este în pragul colapsului, avertizează un laureat al Nobel pentru Economie: „Omul bolnav al Europei, copleșit de datorii, scumpiri și proteste”
16:22
Franța este în pragul colapsului, avertizează un laureat al Nobel pentru Economie: „Omul bolnav al Europei, copleșit de datorii, scumpiri și proteste”
LIVE UPDATE 🚨 Proteste violente la Bruxelles: Zeci de mii de oameni s-au adunat în zona Gării Centrale. Poliția a folosit gaze lacrimogene și un tun cu apă. Ce nemulțumiri au manifestanții
15:56
🚨 Proteste violente la Bruxelles: Zeci de mii de oameni s-au adunat în zona Gării Centrale. Poliția a folosit gaze lacrimogene și un tun cu apă. Ce nemulțumiri au manifestanții
Mediafax
Primarul Kievului le cere locuitorilor să părăsească temporar orașul. Avertisment dramatic: „Este o chestiune de supraviețuire”
Digi24
VIDEO. Scandal în direct între George Simion și Anca Alexandrescu. „Ce ai de faci așa?”/ „Nu vă e rușine?”
Cancan.ro
EA este soția chirurgului potent, înșelată în repetate rânduri cu vedeta Antena 1. Ce a făcut la scurt timp după ce au reluat amantlâcul
Prosport.ro
Transformarea lui Adrian Mutu. A slăbit 13 kilograme cu dieta lui strictă: ce mănâncă și ce bea
Adevarul
Euro se apropie de 5,5 lei. De ce BNR ar putea lăsa leul să se deprecieze
Mediafax
Bruxelles-ul spune „nu” Italiei și Greciei. Cele două țări vor să cheltuiască mai mult pentru a-și proteja cetățenii de scumpirile energiei
Click
Oana Roman a slăbit 18 kilograme, dar totul a pornit de la fiica ei! Câte kilograme a dat jos Isabela
Digi24
Româncă ucisă în Marea Britanie de un student la criminalistică pasionat de „Dexter”. Cum a aranjat Benjamin Day locul crimei
Cancan.ro
Am făcut calculul. Câți bani a primit Cheloo, în total, pentru cele 5 săptămâni petrecute la Asia Express
Ce se întâmplă doctore
Carmen Șerban, confesiuni dureroase despre lupta cu cancerul: „Se mărea de la o zi la alta, era galopant”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Supraveghezi mașina parcată în fața curții / garajului? Dedeman are o cameră Wi-Fi redusă la 120 de lei
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit o nouă cauză a hipertensiunii arteriale și o cale de a o trata
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Descopera.ro
De ce expansiunea reală a Universului nu se potrivește cu datele noastre? Astronomii tocmai au elucidat misterul
Mediafax Italia
Părinții DIVORȚAȚI pot primi 500 de euro pentru chirie! Până când SE DEPUN CERERILE
Mediafax Spania
Te poți angaja și tu aici! Cazare gratis, mese incluse și 4 ORE DE MUNCĂ
FLASH NEWS Blocaj pe Dunăre: transporturile către Portul Constanța sunt afectate, iar operatorii reclamă costuri suplimentare
18:03
Blocaj pe Dunăre: transporturile către Portul Constanța sunt afectate, iar operatorii reclamă costuri suplimentare
JUSTIȚIE Cât costă, „la negru”, promovarea unui examen de ofițer militar. Un bărbat este anchetat de DNA pentru trafic de influență
18:00
Cât costă, „la negru”, promovarea unui examen de ofițer militar. Un bărbat este anchetat de DNA pentru trafic de influență
SURSE Reizbucnește scandalul deșeurilor în Ploiești. Firma Brantner, cu care primarul a încheiat un contract controversat în 2024, fără autorizație de mediu, intră din nou în scenă. Întâlnire de urgență la Ministerul Mediului cu primarul și firma. Cine a mai participat
17:52
Reizbucnește scandalul deșeurilor în Ploiești. Firma Brantner, cu care primarul a încheiat un contract controversat în 2024, fără autorizație de mediu, intră din nou în scenă. Întâlnire de urgență la Ministerul Mediului cu primarul și firma. Cine a mai participat
FLASH NEWS Comisia de la Veneția va analiza în regim de urgență noua lege ANI. O opinie este așteptată în decembrie
17:14
Comisia de la Veneția va analiza în regim de urgență noua lege ANI. O opinie este așteptată în decembrie
EMISIUNI Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Dinamo București – Olimpia Satu Mare, sâmbătă, 10 octombrie 2026, de la ora 11:00
16:58
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Dinamo București – Olimpia Satu Mare, sâmbătă, 10 octombrie 2026, de la ora 11:00
AGRICULTURĂ Șase județe din România nu au încă vaccin împotriva antraxului. Medicii veterinari avertizează asupra întârzierilor
16:43
Șase județe din România nu au încă vaccin împotriva antraxului. Medicii veterinari avertizează asupra întârzierilor

Cele mai noi

Trimite acest link pe