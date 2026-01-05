Prima pagină » Știri externe » Danemarca respinge pretențiile teritoriale lui Trump asupra Groenlandei: „SUA nu are dreptul să anexeze niciun teritoriu danez”

05 ian. 2026, 12:48, Știri externe
După ce Donald Trump a reiterat intențiile sale față de Groenlanda, prim-ministrul Danemarcei și mai mulți lideri europeni au contestat noile declarații ale președintelui american. După operațiunea militară americană din Venezuela, Trump a fost întrebat de jurnaliști dacă ar putea folosi forța și în cazul Groenlandei. Deși nu a tras o legătură directă, președintele american nu a refuzat să excludă această posibilitate. În acest context, Danemarca îl îndeamnă pe Trump să înceteze amenințările de a prelua controlul asupra insulei arctice.

Donald Trump: „Avem nevoie de Groenlanda pentru apărare”

Liderul Danemarcei l-a îndemnat pe Donald Trump să înceteze amenințările despre preluarea controlului asupra Groenlandei, după ce președintele american și-a reiterat dorința de a face acest lucru într-un nou interviu acordat jurnaliștilor. Trump a pledat de mai multe ori ca insula arctică, bogată în minerale, să devină parte a Statelor Unite. La doar o zi după operațiunea care s-a soldat cu capturarea lui Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, Trump a declarant pentru The Atlantic că SUA are „nevoie de Groenlanda pentru apărare”.

Prim-ministrul Danemarcei: SUA nu are nici un drept asupra Groenlandei

Într-o declarație emisă duminică, prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, a declarant că „nu are absolut niciun sens să vorbim despre necesitatea ca SUA să preia Groenlanda”. „SUA nu are dreptul să anexeze niciuna dintre cele trei țări din Regatul Danez”.

Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a criticat și el ultimele comentarii ale lui Trump, pe care le-a numit „lipsite de respect”.

„Când președintele Statelor Unite spune că «avem nevoie de Groenlanda» și ne leagă de Venezuela și de intervenția militară, nu este doar greșit. Este lipsit de respect”, a spus premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen.

Liderii europeni sprijină Danemarca în contextul presiunii asupra Groenlandei

Ultimele comentarii ale președintelui SUA au venit la o zi după ce acesta a declarat că Washingtonul va „conduce” temporar Venezuela în urma arestării președintelui său de extremă stânga, ceea ce a amplificat îngrijorările că ceva similar s-ar putea întâmpla și cu Groenlanda.

Franța și-a reiterat, de asemenea, sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Groenlandei și Danemarcei, purtătorul de cuvânt al ministerului de externe, Pascal Confavreux, declarând pentru TF1 TV: „Este vorba de solidaritate cu Danemarca… Groenlanda aparține poporului Groenlandei și poporului Danemarcei. Depinde de ei să decidă ce doresc să facă. Granițele nu pot fi schimbate prin forță.”

Cele mai noi