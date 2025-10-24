Putin atacă masiv în Herson: cel puțin patru morți și 21 de răniți. Trupele ruse au lovit pentru prima dată regiunea Odesa cu bombe aeriene KAB

Putin atacă masiv în Herson, la această oră: 4 morți, 21 răniți raportează autoritățile ucrainene până acum. Atacul a fost în zone rezidențiale din Ucraina.

Trei persoane au murit și 21 au fost rănite, dintre care sunt trei copii, în urma bombardamentului de dimineață asupra orașului Herson, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

Un apartament dintr-un bloc de locuințe și o casă particulară au luat foc. Pompierii au lichidat incendiile.

De asemenea, dronele rusești au atacat orașul și ieri, lovind un bloc de locuințe. Salvatorii au scos două persoane din locuințele cuprinse de flăcări și le-au predat medicilor.

„Clădirea a fost parțial distrusă, suflul exploziei a spart geamurile, iar un incendiu de proporții a cuprins mai multe apartamente și balcoane.

Forțele ruse au îngreunat constant munca salvatorilor prin atacuri repetate, trimițând drone spre locurile unde se desfășurau operațiunile de stingere”.

Harkov: O grenadă a explodat într-un tren

Tot astăzi, în gara Ovruch, regiunea Jîtomîr, a avut loc o explozie în urma căreia patru persoane au mirit și doisprezece au fost ră-nite, conform unui comunicat al poliției.

Conform datelor preliminare, în timpul unui control al documentelor efectuat de polițiștii de frontieră, unul dintre pasageri – un tânăr de 23 de ani din Harkov – a scos un dispozitiv exploziv care a detonat. Acesta a murit pe loc, împreună cu trei femei, dintre care una era polițist de frontieră.

Mai mult, autoritățle din regiunea Odesa au raportat că trupele ruse au lovit pentru prima dată regiunea Odesa cu bombele aeriene KAB.