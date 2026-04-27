Prima pagină » Știri externe » Trump a convocat o „reuniune de criză“ pe tema Iranului. Principalii consilieri de securitate, chemați la Casa Albă

Donald Trump va organiza, luni, o întâlnire de urgență privind Iranul, relatează Euronews. Se pare că înainte sau după sosirea Regelui Charles și a Reginei Camila la Casa Albă, președintele american va purta discuții privind conflictul cu Iranul cu principalii săi consilieri de securitate.

Barak Ravid, corespondent pe probleme internaționale al publicației americane Axios, a relatat că se așteptă ca Trump să aibă o întâlnire cu echipa sa de vârf din domeniul securității naționale și al politicii externe pentru a discuta pașii următori.

De asemenea, doi oficiali americani au vorbit cu ABC News sub protecția anonimatului și au afirmat că Trump se va întâlni cu principalii săi consilieri în materie de securitate pentru a discuta despre Iran, adăugând că noul acord propus de Teheran pentru soluționarea conflictului nu respecta „liniile roșii” stabilite de Washington.

Acordul respectiv se concentra pe redeschiderea Strâmtorii Ormuz și pe încetarea blocadei navale impuse de SUA asupra acestei căi navigabile vitale, negocierile privind programul nuclear fiind amânate pentru o etapă ulterioară, a relatat Axios.

Vizita ministrului iranian de externe, Abbas Araghchi, la Islamabad, Pakistan, a alimentat speranțele privind reluarea negocierilor SUA-Iran în weekend, până când Trump a anulat vizita planificată a emisarilor Steve Witkoff și Jared Kushner.

Trump a declarat pentru Fox News, după ce a anulat vizita emisarilor săi, că, dacă Iranul dorește negocieri, „pot veni la noi sau ne pot suna”.

Luni, Araghchi a dat vina pe Washington pentru eșecul negocierilor, după ce a aterizat în Rusia în cadrul unui turneu diplomatic fulgerător.

„Abordarea Statelor Unite a făcut ca runda anterioară de negocieri, în ciuda progreselor înregistrate, să nu-și atingă obiectivele din cauza cererilor excesive”, a declarat Araghchi.

Ministrul iranian de externe a făcut aceste declarații la Sankt Petersburg, unde urmează să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin.

Trump promite că Regele Charles va fi „în siguranță" la Casa Albă. Când va sosi monarhul britanic în SUA și ce evenimente are pe agendă

Politico: Războiul lui Trump cu Iranul amenință să arunce Europa într-o criză economică și politică majoră. Liderii UE se tem de un val populist

