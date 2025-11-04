Vladimir Putin a anunțat că producția în serie a rachetelor „Oreshnik” este deja în curs, iar tehnologiile „Burevestnik” și „Poseidon” vor contribui la crearea de stații avansate pe Lună.

Liderul de la Kremlin se apără că „Rusia nu amenință pe nimeni, dar își dezvoltă capacitățile de descurajare nucleară cu scop de apărare”, dezvoltând racheta „Burevestnik” care a depășit toate sistemele de rachete cunoscute din lume.

„Toate planurile noastre privind crearea sistemelor avansate de armament, dezvoltarea complexului industrial de apărare, asigurarea armatei și flotei Rusiei cu tehnică și armament modern sunt îndeplinite”, a subliniat președintele.

Putin spune că Rusia a dezvoltat racheta „invincibilă” care nu poate fi doborâtă de nimeni

În „Burevestnik” și torpila „Poseidon” sunt folosite doar materiale autohtone, a anunțat Putin, potrivit Kommersant. În ceea ce privește raza de zbor, „Burevestnik” a depășit toate sistemele de rachete cunoscute în lume. Dezvoltarea „Burevestnik” și „Poseidon” are o importanță istorică pentru întregul secol XXI.

„Viitoarele rachete cu instalație nucleară vor fi și hipersonice, iar noile generații de armament sunt deja dezvoltate pe baza instalației nucleare, ca la „Burevestnik”, a declarat Putin. Președintele rus a spus că Federația Rusă va introduce în serviciu de luptă experimental rachetele „Sarmat” din 2025. Iar din 2026, va putea fi d

eja introdus în luptă.

„Lăsați NATO să vadă”, a spus Putin, care a dezvăluit presei că o navă de recunoaștere NATO a observat testarea rachetei „Burevestnik”. Vladimir Putin i-a premiat la Kremlin pe dezvoltatorii torpilei nucleare „Poseidon” care poate declanșa valuri radioactive de tsunami asupra orașelor de coastă, precum și ai rachetei de croazieră „Burevestnik”.

Sursa Foto: Kremlin.ru

