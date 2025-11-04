Prima pagină » Știri externe » Putin își flexează puterea nucleară în fața NATO, înainte de lansările SUA: „Am depășit toate sistemele de rachete cunoscute în lume”

Putin își flexează puterea nucleară în fața NATO, înainte de lansările SUA: „Am depășit toate sistemele de rachete cunoscute în lume”

04 nov. 2025, 21:58, Știri externe
Putin își flexează puterea nucleară în fața NATO, înainte de lansările SUA: „Am depășit toate sistemele de rachete cunoscute în lume”

Vladimir Putin a anunțat că producția în serie a rachetelor „Oreshnik” este deja în curs, iar tehnologiile „Burevestnik” și „Poseidon” vor contribui la crearea de stații avansate pe Lună. 

Liderul de la Kremlin se apără că „Rusia nu amenință pe nimeni, dar își dezvoltă capacitățile de descurajare nucleară cu scop de apărare”, dezvoltând racheta „Burevestnik” care a depășit toate sistemele de rachete cunoscute din lume.

„Toate planurile noastre privind crearea sistemelor avansate de armament, dezvoltarea complexului industrial de apărare, asigurarea armatei și flotei Rusiei cu tehnică și armament modern sunt îndeplinite”, a subliniat președintele.

Torpila Poseidon

Torpila Poseidon

Putin spune că Rusia a dezvoltat racheta „invincibilă” care nu poate fi doborâtă de nimeni

În „Burevestnik” și  torpila „Poseidon” sunt folosite doar materiale autohtone, a anunțat Putin, potrivit Kommersant.  În ceea ce privește raza de zbor, „Burevestnik” a depășit toate sistemele de rachete cunoscute în lume. Dezvoltarea „Burevestnik” și „Poseidon” are o importanță istorică pentru întregul secol XXI.

„Viitoarele rachete cu instalație nucleară vor fi și hipersonice, iar noile generații de armament sunt deja dezvoltate pe baza instalației nucleare, ca la „Burevestnik”, a declarat Putin.  Președintele rus a spus că Federația Rusă va introduce în serviciu de luptă experimental rachetele „Sarmat” din 2025. Iar din 2026, va putea fi d

Racheta Burevestnik

Racheta Burevestnik

eja introdus în luptă.

„Lăsați NATO să vadă”, a spus Putin, care a dezvăluit presei că o navă de recunoaștere NATO a observat testarea rachetei „Burevestnik”.  Vladimir Putin i-a premiat la Kremlin pe dezvoltatorii torpilei nucleare „Poseidon” care poate declanșa valuri radioactive de tsunami asupra orașelor de coastă, precum și ai rachetei de croazieră „Burevestnik”.

Sursa Foto: Kremlin.ru

Autorul recomandă:

Citește și

EXTERNE A.I.-ul lui Vladimir Putin: Kremlinul filtrează întrebările rușilor pentru Putin cu ajutorul inteligenței artificiale
22:19
A.I.-ul lui Vladimir Putin: Kremlinul filtrează întrebările rușilor pentru Putin cu ajutorul inteligenței artificiale
LIVE 🚨 Alegeri cruciale în New York. Bătălia pentru Primărie încinge toată America. Cine este omul care îl poate învinge, în premieră, pe Donald Trump
22:00
🚨 Alegeri cruciale în New York. Bătălia pentru Primărie încinge toată America. Cine este omul care îl poate învinge, în premieră, pe Donald Trump
FINANCIAR Sondaj: Un milion de americani ar putea PĂRĂSI permanent orașul New York dacă câștigă Zohran Mamdani alegerile pentru primărie
21:06
Sondaj: Un milion de americani ar putea PĂRĂSI permanent orașul New York dacă câștigă Zohran Mamdani alegerile pentru primărie
TEHNOLOGIE iOS 26 distruge iPhone-urile. Utilizatorii se plâng că bateriile se descarcă mai repede, unele aplicații dispar și telefoanele se blochează mai des
20:52
iOS 26 distruge iPhone-urile. Utilizatorii se plâng că bateriile se descarcă mai repede, unele aplicații dispar și telefoanele se blochează mai des
EXTERNE NATO alocă încă 60 de miliarde de dolari pentru Ucraina în 2026. UE nu se lasă mai prejos și contribuie și ea cu 1,8 miliarde de euro
20:47
NATO alocă încă 60 de miliarde de dolari pentru Ucraina în 2026. UE nu se lasă mai prejos și contribuie și ea cu 1,8 miliarde de euro
EXTERNE Nigel Farage preconizează organizarea alegerilor ANTICIPATE în anul 2027 din cauza „colapsului economic” cu care se va confrunta Anglia
19:50
Nigel Farage preconizează organizarea alegerilor ANTICIPATE în anul 2027 din cauza „colapsului economic” cu care se va confrunta Anglia
Mediafax
Tragedia Anei Oroș, ucisă de CÂINI în Capitală, închisă fără vinovați! Familia victimei este indignată: „Formulare absurdă și sfidătoare!”
Digi24
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
Cancan.ro
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și locuințe sociale
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
De ce riscă România să rămână fără cei mai buni ostași. Avertismentul generalului care a pus bazele trupelor de elită românești
Mediafax
Ea este propunerea USR pentru funcția de Avocat al Poporului. CV-ul Roxanei Rizoiu
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția s-a autosesizat după ce imaginile au ajuns online
Cancan.ro
Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul și-au agresat vecinii!
Ce se întâmplă doctore
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Poți fi alergic FĂRĂ SĂ ȘTII la alți oameni! Cum îți dai seama?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Descopera.ro
Ce se întâmplă în creier atunci când nu dormim suficient
Când vor putea reveni în clase elevii de la Liceul „Dimitrie Bolintineanu”. Clădirea a fost afectată serios de EXPLOZIA blocului din Rahova
21:51
Când vor putea reveni în clase elevii de la Liceul „Dimitrie Bolintineanu”. Clădirea a fost afectată serios de EXPLOZIA blocului din Rahova
FLASH NEWS Anca Alexandrescu: „Vreau să readuc piețele tradiționale în București și să am un parteneriat cu primarii de sector”
21:18
Anca Alexandrescu: „Vreau să readuc piețele tradiționale în București și să am un parteneriat cu primarii de sector”
ULTIMA ORĂ Grindeanu îl contrazice pe Bolojan: Nu s-a luat o decizie în coaliție privind concedierea a 13.000 de oameni
21:17
Grindeanu îl contrazice pe Bolojan: Nu s-a luat o decizie în coaliție privind concedierea a 13.000 de oameni
EXTERNE Zi de doliu la Roma în memoria românului care și-a pierdut viața, după prăbușirea parțială a Torre dei Conti
21:14
Zi de doliu la Roma în memoria românului care și-a pierdut viața, după prăbușirea parțială a Torre dei Conti