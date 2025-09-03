Putin, la Beijing, despre NEGOCIERILE privind Ucraina: „Există o lumină la capătul tunelului. Dacă nu, va trebui să rezolvăm prin forța armelor”

Președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri că există o șansă de a pune capăt războiului din Ucraina prin negocieri „dacă prevalează o judecată sănătoasă.” Putin a spus că este gata să pună capăt războiului prin forța armelor, dacă aceasta este singura cale.

În timpul unor remarci la sfârșitul vizitei sale în China, Putin a spus că percepe „o anumită lumină la capătul tunelului”, având în vedere “eforturile sincere” ale Statelor Unite de a găsi o soluție la conflictul din Ucraina.

„Mi se pare că, dacă prevalează o judecată sănătoasă, va fi posibil să se cadă de acord asupra unei soluții acceptabile pentru a pune capăt acestui conflict. Aceasta este presupunerea mea”, le-a declarat el reporterilor la Beijing.

„Mai ales pentru că putem vedea starea de spirit a actualei Administrații americane sub președintele Trump și vedem nu doar declarațiile lor, ci și dorința lor sinceră de a găsi această soluție”.

„Și cred că există o anumită lumină la capătul tunelului. Să vedem cum evoluează situația. Dacă nu, atunci va trebui să rezolvăm toate sarcinile care ne așteaptă prin forța armelor.”

Putin: „Toate grupările forțelor armate ruse sunt în ofensivă”

Conform Reuters, Putin nu a oferit nici un indiciu că ar fi dispus să își revizuiască cererile ca Ucraina să renunțe la ideea de aderare la NATO și să înceteze ceea ce Moscova a descris ca discriminare împotriva vorbitorilor de limbă rusă și a etnicilor ruși.

Moscova mai susține că trebuie să aibă controlul deplin cel puțin asupra zonei Donbas din estul Ucrainei.

„Toate grupările forțelor armate ruse sunt în ofensivă” în toate sectoarele frontului, a adăugat Putin.

Trupele Kievului nu au mijloacele necesare pentru a desfășura „operațiuni ofensive majore” și încearcă doar să-și mențină pozițiile, a mai spus liderul rus.

Putin a spus că este gata să poarte discuții cu Volodimir Zelenski dacă președintele ucrainean va veni la Moscova, dar că rămâne de văzut dacă o astfel de întâlnire merită.

El și-a repetat opinia că Zelenski nu este un președinte legitim. Din cauza legii marțiale, în Ucraina nu au avut loc alegeri prezidențiale, deși mandatul oficial al lui Volodimir Zelenski a expirat.

Putin le-a spus reporterilor că a fost întotdeauna deschis să se întâlnească cu Zelenski, dar a reiterat poziția adesea repetată a Kremlinului că o astfel de întâlnire trebuie să fie bine pregătită în avans și să ducă la rezultate tangibile.

„În ceea ce privește o întâlnire cu Zelenski, nu am exclus niciodată posibilitatea unei astfel de întâlniri. Dar are vreun rost? Să vedem”, a spus Putin.

